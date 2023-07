Bà chủ tiệm tạp hóa chết trong căn nhà khóa cửa

Chiều 6/7, UBND xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa (Long An) cho biết, Công an huyện Đức Hòa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đã khám nghiệm hiện trường và tử thi bà P.T.T. (48 tuổi, ngụ ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ) để làm rõ nguyên nhân cái chết.

Công an huyện Đức Hòa khám nghiệm hiện trường tại tạp hóa của nạn nhân (Ảnh: Huyền My).

Khoảng 8h cùng ngày, chị Nguyễn Thùy Linh (34 tuổi, ngụ cùng ấp) đến tiệm tạp hóa của bà P.T.T. mua một số vật dụng sinh hoạt. Thấy cửa khóa bên trong, chị Linh kêu nhiều lần nhưng không ai trả lời.

Tưởng gia chủ ngủ quên, chị Linh tiếp tục gọi điện thoại vào máy bàn. Máy đổ chuông nhưng không ai nghe.

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, một số người dân xung quanh chạy đến phá cửa. Vào bên trong, họ phát hiện bà T. đã tử vong nằm trên giường, vật dụng trong nhà không có xáo trộn.

Theo dân địa phương, nạn nhân sống một mình trong tiệm tạp hóa của gia đình, hàng ngày ngoài việc bán tạp hóa bà còn bán đồ ăn sáng.

Nhiều người bất ngờ trước sự việc bà T. tử vong.