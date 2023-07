Con trai đâm cha tử vong tại TP Vũng Tàu

Ngày 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Dương Minh Anh (20 tuổi, ngụ tại Hà Nội) về tội Giết người. Các quyết định đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Chung cư xảy ra vụ án mạng (Ảnh: CTV).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 ngày 1/7, Dương Minh Anh nhắn tin cho mẹ là bà T.T.H.G, nhờ nói với cha là ông D.X.T (51 tuổi, ngụ Hà Nội) đến căn hộ chung cư tại phường Thắng Tam để nói chuyện. Tại đây do mâu thuẫn, Dương Minh Anh đã dùng dao đâm chết cha ruột.

Đến tối ngày 2/7, do không liên lạc được với chồng, nên bà G. đã trình báo sự việc đến công an TP Vũng Tàu. Nhận được tin báo, Công an TP Vũng Tàu nhanh chóng xác minh, kiểm tra. Tại căn hộ của Dương Minh Anh, lực lượng chức năng phát hiện thi thể ông T. trong phòng.

Hiện cơ quan tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.