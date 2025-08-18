Áp thấp nhiệt đới vào Vịnh Bắc Bộ, nhiều nơi bị ảnh hưởng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 7h ngày 18/8, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía Đông vịnh Bắc Bộ, cách Bạch Long Vĩ khoảng 135km về phía Đông Nam với sức gió mạnh nhất cấp 6-7 (39-61 km/h), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Theo dự báo, khoảng 7h ngày 19/8, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Quảng Ninh - Lạng Sơn) với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Đến khoảng 19h ngày 19/8, áp thấp nhiệt đới suy yếu thành vùng áp trên khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết rạng sáng nay, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc) với sức gió mạnh nhất cấp 6 (39-49 km/h), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Theo dự báo, khoảng 1h ngày 19/8, áp thấp nhiệt đới tiếp tục duy trì cường độ cường độ cấp 6, giật cấp 8 và hoạt động trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ. Thời điểm này, vùng biển phía Đông từ Quảng Trị đến Huế và vịnh Bắc Bộ (gồm Bạch Long Vĩ, Cô Tô) bị ảnh hưởng.

Đến 1h ngày 20/8, áp thấp nhiệt đới suy yếu dần thành vùng áp thấp trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Áp thấp nhiệt đới khả năng đi vào Vịnh Bắc Bộ trong hôm nay (Ảnh: NCHMF).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông từ Quảng Trị đến Huế và Vịnh Bắc Bộ (gồm Bạch Long Vĩ, Cô Tô) có mưa dông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3m, biển động.

Tàu thuyền trong vùng nguy hiểm có nguy cơ gặp dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết đêm qua và sáng sớm nay, ở ven biển và đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo từ nay đến đêm 19/8, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to phổ biến 50-130mm, có nơi trên 250mm.

Theo dự báo, ngày và đêm 18/8, Nghệ An có mưa vừa, mưa to phổ biến 30-60mm, có nơi trên 120mm. Ngày 18/8, Hà Tĩnh và Quảng Trị có mưa vừa, mưa to phổ biến 20-50mm, có nơi trên 80mm.

Ngoài ra, ngày và đêm 18/8, phía Tây Bắc Bộ, từ Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác phổ biến 15-30mm, có nơi trên 80mm, mưa tập trung chiều và đêm.