Áp thấp nhiệt đới hướng vào đất liền nước ta

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sáng 28/8, tâm áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông với cường độ cấp 6-7 (39-61km/h), giật cấp 9.

Dự báo khoảng sáng 29/8, áp thấp nhiệt đới mạnh lên cấp 7, giật cấp 9 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h và có khả năng mạnh thêm trên khu vực biển đặc khu Hoàng Sa.

Đến ngày 30/8, áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9 và hoạt động trên vùng biển Nghệ An đến Đà Nẵng.

Theo dự báo, từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu dần.

Nhiều khu vực ở miền Trung khả năng bị ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng cao 2-4m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định chiều tối và tối 28/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to, có nơi trên 80mm, nguy cơ mưa cường suất lớn trên 80mm/3 giờ.

Cơ quan khí tượng thủy văn cũng cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại nhiều khu vực ở Lào Cai, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi.