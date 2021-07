An Giang cân nhắc hủy kết quả đấu giá mỏ cát hơn 2.800 tỷ đồng

Dân trí Công ty T-S. Home trúng quyền khai thác mỏ cát trên sông Tiền với giá hơn 2.800 tỷ đồng nhưng đến nay chưa nộp tiền. Sở TN-MT đang đề xuất với UBND tỉnh An Giang hủy bỏ kết quả đấu giá.

Ngày 15/7, thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) An Giang cho biết, sau hơn 4 tháng trúng đấu giá mỏ cát trên sông Tiền (thuộc xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới), đến nay, Công ty TNHH TM&DV T-S. Home (gọi tắt Công ty T-S. Home) vẫn chưa nộp số tiền 2.800 tỷ đồng.

Cụ thể, theo Sở TN-MT An Giang, cơ quan đã yêu cầu Công ty T-S. Home thống nhất thực hiện các nội dung về chứng minh năng lực kinh nghiệm gồm: thiết bị, nhân sự thực hiện khai thác và chứng minh năng lực tài chính đảm bảo để thực hiện nộp tiền trúng đấu giá.

Đến nay, Công ty T-S. Home đã chứng minh năng lực kinh nghiệm thiết bị, nhân sự thực hiện khai thác. Tuy nhiên, Công ty T-S. Home vẫn chưa chứng minh được năng lực tài chính đảm bảo để thực hiện nộp tiền trúng đấu giá.

Sở TN - MT An Giang đã có báo cáo và đề xuất với UBND tỉnh hủy kết quả đấu giá quyền khai thác mỏ cát trên sông Tiền, thuộc xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới.

"Công ty S-T. Home không thống nhất với phương án nộp tiền trúng đấu giá theo quy định. Do đó, Sở TN-MT đã báo cáo đề xuất UBND tỉnh An Giang chấp thuận chủ trương hủy kết quả phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát sông làm vật liệu xây dựng thông thường trên sông Tiền theo quy định", đại diện Sở TN-MT An Giang nói.

Trước đó, như Dân trí thông tin, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang (thuộc Sở Tư pháp An Giang) được UBND tỉnh An Giang chọn làm đơn vị tổ chức đấu giá quyền khai thác mỏ cát sông Tiền (xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới), khối lượng hơn 2,3 triệu m3 cát, giá khởi điểm 7,2 tỷ đồng.

Mỏ cát trên sông Tiền có 19 doanh nghiệp tham gia, trải qua 45 vòng đấu. Đến vòng 30 chỉ còn 2 doanh nghiệp tham gia đấu giá là công ty TNHH Dịch vụ T-S. Home và công ty khai thác vật liệu Trầm Tích.

Kết quả, công ty T-S. Home trúng quyền khai thác mỏ cát trên sông Tiền với giá hơn 2.811 tỷ đồng, tăng 390 lần so với giá khởi điểm.

Theo hồ sơ, mỏ cát sông Tiền có quy mô khai thác 60,3 ha, độ sâu -16 m, vị trí cách bờ 200 m; mỏ sông Hậu có quy mô 58,3 ha, độ sâu dự kiến -14 m, vị trí khai thác có tọa độ và cách bờ 15 m.

Nguyễn Hành