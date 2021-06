An Giang ra "tối hậu thư" cho công ty trúng thầu mỏ cát hơn 2.800 tỷ đồng

Dân trí Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang cho biết, trường hợp công ty trúng thầu mỏ cát hơn 2.800 tỷ đồng không thực hiện các cam kết thì sẽ bị hủy quyền khai thác khoáng sản.

Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang vừa cung cấp thông tin liên quan đến Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ T-S.Home (trụ sở TP. Hồ Chí Minh) trúng quyền khai thác mỏ cát trên sông Tiền (thuộc xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới) với giá gần 3.000 tỷ đồng gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Cụ thể, Công ty T-S.Home đã liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang để xin hướng dẫn lập hồ sơ khai thác khoáng sản. Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty T-S.Home đưa ra nhiều cam kết như năng lực kinh nghiệm khai thác, những công trình đã thi công.

Tuy nhiên, đến nay công ty này vẫn chưa gửi văn bản chứng minh năng lực tài chính đảm bảo để thực hiện nộp tiền trúng đấu giá theo quy định.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang đến nay Công ty T-S.Home vẫn chưa gửi văn bản chứng minh năng lực tài chính đảm bảo thực hiện nộp tiền trúng đấu giá quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang còn cho biết, theo quy định Công ty T-S.Home phải nộp tiền trúng đấu giá là hơn 140 tỷ đồng trước khi được cấp phép khai thác khoáng sản.

Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang vừa có văn bản thể hiện nội dung, trong thời gian 15 ngày kể từ ngày UBND tỉnh An Giang ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá, Công ty T-S.Home phải nộp số tiền trúng đấu giá lần đầu là 50 tỷ đồng và công ty phải nộp tiếp số tiền hơn 90,5 tỷ đồng trước khi cấp giấy phép khai thác khoáng sản.

Người dân chỉ tay về vị trí mỏ cát trên sông Tiền (bờ An Giang) mà công ty T-S.Home trúng quyền khai thác với giá hơn 2.811 tỷ đồng.

Trường hợp Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được văn bản xác định thời điểm nộp tiền và hồ sơ chứng minh khả năng tài chính của Công ty T-S.Home, thì sở này sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá. Từ đó, Công ty T-S.Home có thể thực hiện các thủ tục tiếp theo như lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản, hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản, lập dự án đầu tư khai thác khoáng sản, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường…

Trường hợp Công ty T-S.Home thực hiện không đúng, không đầy đủ các nội dung nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ báo cáo UBND tỉnh An Giang hủy kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu mỏ nêu trên theo quy định.

Hiện nay, giá cát lên rất cao và xuất hiện tình trạng khan hiếm làm nhiều công trình trọng điểm đình trệ.

Trước đó, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang (thuộc Sở Tư pháp An Giang) đã tổ chức đấu giá quyền khai thác mỏ cát sông Tiền, khối lượng hơn 2,3 triệu mét khối cát, giá khởi điểm 7,2 tỷ đồng và mỏ cát trên sông Hậu (xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú), trữ lượng 1,5 triệu mét khối, giá khởi điểm 4,4 tỷ đồng.

Mỏ cát trên sông Tiền có 19 doanh nghiệp tham gia, trải qua 45 vòng đấu. Đến vòng 30 chỉ còn 2 doanh nghiệp tham gia đấu giá là công ty TNHH Dịch vụ T-S.Home và công ty khai thác vật liệu Trầm Tích.

Kết quả, công ty T-S.Home trúng quyền khai thác mỏ cát trên sông Tiền với giá hơn 2.811 tỷ đồng, tăng 390 so với giá khởi điểm.

Mỏ cát trên sông Hậu, có 16 doanh nghiệp tham gia đấu giá. Kết quả công ty Phúc Thành Tân Châu trúng quyền khai thác mỏ cát này với giá 273 tỷ đồng.

Theo hồ sơ, mỏ cát sông Tiền có quy mô khai thác 60,3 ha, độ sâu -16 m, vị trí cách bờ 200 m. Mỏ sông Hậu có quy mô 58,3 ha, độ sâu dự kiến -14 m, vị trí khai thác có tọa độ và cách bờ 15 m.

Nguyễn Hành