9 thuyền đi biển của ngư dân Thừa Thiên Huế bị trôi dạt trong đêm

Ngày 6/9, Công an huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết các lực lượng chức năng vừa cứu hộ thành công 9 thuyền của ngư dân bị trôi dạt ra biển.

Theo đó, vào khoảng 3h ngày 6/9, do ảnh hưởng của bão số 3 khiến biển động, triều cường dâng cao, cuốn 9 thuyền đi biển của ngư dân thôn Trung Đồng (xã Điền Hương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) ra biển.

Các lực lượng chức năng cùng ngư dân đưa phương tiện bị trôi dạt vào bờ (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhận được tin báo, chính quyền xã Điền Hương nhanh chóng huy động lực lượng quân sự, biên phòng và công an triển khai phương án cứu hộ.

Các lực lượng chức năng không quản ngại nguy hiểm, kịp thời đưa được 9 thuyền đi biển của ngư dân vào bờ, đồng thời đưa 10 chiếc thuyền khác ở khu vực nguy hiểm vào khu an toàn.

Cơ quan chức năng yêu cầu chủ tàu tắt các thiết bị điện để phòng, chống cháy nổ, néo dây định vị chắc chắn, chủ động phòng tránh các tình huống xấu xảy ra.

Nhằm ứng phó với diễn biến của cơn bão số 3, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bố trí lực lượng thường trực, ứng trực cùng phương tiện, triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống bão, lũ tại cơ sở, đặc biệt là tại khu vực xung yếu; phối hợp kiểm tra, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại các khu neo đậu, tránh trú đảm bảo an toàn cháy nổ, an ninh trật tự, xã hội.

Tính đến sáng 6/9, toàn bộ 1.884 tàu thuyền cùng 10.685 lao động của tỉnh Thừa Thiên Huế đã vào nơi neo đậu an toàn, phòng, tránh bão số 3.

Ngoài ra, có 22 phương tiện/126 lao động ngoại tỉnh đã vào các khu vực tránh trú trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.