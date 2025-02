7 lãnh đạo cấp phòng Công an tỉnh Hà Nam xin nghỉ hưu trước tuổi

Ngày 14/2, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Đảng ủy, Công an Trung ương và Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, 3 trưởng phòng và 4 phó trưởng phòng thuộc Công an tỉnh Hà Nam, đã tự nguyện viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi.

7 lãnh đạo cấp phòng viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi gồm: Đại tá Nguyễn Quốc Chiến (SN 1966), Trưởng phòng An ninh kinh tế; Thượng tá Trần Hồng Sơn (SN 1966), Trưởng phòng Cảnh sát cơ động; Thượng tá Đỗ Anh Tuấn (SN 1967), Trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị.

Thượng tá Lã Quốc Khánh (SN 1965), Phó trưởng phòng An ninh nội địa; Thượng tá Vũ Hồng Phương (SN 1965), Phó Trưởng phòng An ninh kinh tế; Thượng tá Trần Quốc Huy (SN 1967), Phó trưởng phòng Cảnh sát kinh tế; Thượng tá Hoàng Minh Tiến (SN 1968), Phó trưởng phòng Tham mưu.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam, 7 lãnh đạo cấp phòng xin nghỉ hưu trước tuổi đều trưởng thành từ cơ sở, là những cán bộ đã trải qua nhiều lĩnh vực công tác khác nhau.