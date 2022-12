6 lưu ý khi thi hạng mục ý tưởng an toàn giao thông vòng chung kết

Chương trình Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2022 do Cục Cảnh sát Giao thông, Báo điện tử Dân trí và Toyota Việt Nam phối hợp thực hiện. Đồng hành cùng Chương trình Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam có đơn vị tài trợ chính Công ty Ô tô Toyota Việt Nam và đơn vị tài trợ Tổng công ty Bảo hiểm PVI.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, độc giả có thể truy cập website https://sangkienatgt.dantri.com.vn/.