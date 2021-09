6 F0 vừa hoàn thành cách ly ngồi trong thùng xe tải "luồng xanh"

Dân trí Kiểm tra xe tải có mã QR "luồng xanh" lưu thông trên quốc lộ 1, lực lượng CSGT phát hiện 6 người đều là F0 vừa hoàn thành thời gian cách ly, đang ngồi trong thùng xe.

Ngày 18/9, Đội CSGT Bình Triệu thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TPHCM lập biên bản và bàn giao tài xế, phương tiện cùng 6 trường hợp F0 được chở trong thùng xe tải cho Công an phường An Bình (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) để chuyển về địa phương theo quy định.

Xe tải chở 6 người là F0 đã hoàn thành thời gian cách ly tại cơ sở.

Trưa cùng ngày, tổ công tác của Đội CSGT Bình Triệu đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống Covid-19 trên quốc lộ 1 đoạn giáp ranh TP Thủ Đức với phường An Bình, phát hiện xe tải có mã nhận diện "luồng xanh" có dấu hiệu khả nghi nên yêu cầu dừng xe.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trong thùng xe tải có 6 người đều là F0 cùng nhiều đồ dùng cá nhân.

Xe tải có mã nhận diện "luồng xanh" chở người trái phép.

Bước đầu, tài xế N.X.V. (38 tuổi, quê Đồng Tháp) khai báo 6 người này vừa hoàn thành cách ly tập trung tại một cơ sở cách ly trên địa bàn phường An Bình và được cho về nhà tự cách ly. Do không có phương tiện chở về nên những người này nhờ tài xế V. dùng xe tải của công ty đến chở về địa phương để khai báo y tế.

Đội CSGT Bình Triệu đã lập biên bản vi phạm hành chính tài xế V. về với lỗi chở người trên thùng xe tải trái quy định theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

