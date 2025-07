4 tấn hàng cứu trợ đã được 2 chuyến trực thăng chuyển bà con vùng lũ

Chiều 24/7, ông Lê Văn Lương, Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương (huyện Tương Dương cũ), tỉnh Nghệ An cho biết, lực lượng trực thăng do Bộ Quốc phòng điều động đã thực hiện thành công hai chuyến bay cứu trợ, đưa hơn 4 tấn hàng hóa thiết yếu tới các bản đang bị cô lập nhiều ngày qua. Đây là hoạt động cứu trợ khẩn cấp trước tình hình người dân thiếu ăn, thiếu nước nghiêm trọng do mưa lũ.

“Hai chuyến bay chở được hơn 4 tấn hàng. Tuy nhiên số lương thực, nhu yếu phẩm này cũng chỉ đủ phục vụ bà con trong khoảng một ngày. Chúng tôi rất cần thêm các đợt cứu trợ tiếp theo để người dân không bị đói, đặc biệt là các bản chưa thể tiếp cận bằng đường bộ”, ông Lương nói.

Trưa 24/7, trực thăng của Bộ Quốc phòng chở hàng có mặt tại xã Tương Dương cứu trợ cho bà con (Ảnh: Lê Lương).

Cũng theo ông Lương, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 kết hợp với việc xả lũ từ các hồ thủy điện, toàn xã Tương Dương chìm trong lũ dữ từ tối 22/7. Theo thống kê đến sáng 24/7, có 21 trên tổng số 26 bản bị ngập sâu, chia cắt hoàn toàn. Trong đó, 4 bản với 437 hộ dân bị cô lập hoàn toàn, không có đường tiếp cận. Nhiều khu vực vẫn mất liên lạc, chưa thể thống kê thiệt hại cụ thể.

Trên địa bàn xã, hơn 2.200 hộ dân đã phải sơ tán khẩn cấp do nước lũ lên quá nhanh, nhiều nhà ngập sâu hơn 2m. Có 1.738 hộ bị ngập hoàn toàn, 11 căn nhà bị cuốn trôi, 4 căn nhà bị hư hỏng một phần do nước cuốn. Các tuyến đường liên bản bị chia cắt nghiêm trọng, toàn tuyến quốc lộ 7A qua xã bị ngập 2-3m, không thể lưu thông.

Hàng cứu trợ đến với bà con vùng lũ xã Tương Dương (Ảnh: Lê Lương).

Ba cầu treo quan trọng là cầu Đền Vạn Cửa Rào, cầu treo bản Chắn và cầu treo bản Lau đã bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn, chia cắt giao thông và khiến công tác cứu trợ càng thêm khó khăn.

Tại Trung tâm Y tế xã Tương Dương bị ngập sâu hơn 2m, toàn bộ trang thiết bị y tế bị hư hỏng nặng. Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Lưu Kiền cũng chìm trong nước. Lực lượng cứu hộ đã kịp thời giải cứu 43 người dân bị mắc kẹt bằng thuyền, phao và thuyền mảng.

Trong lĩnh vực sản xuất, toàn bộ hoa màu, cây trồng và vật nuôi của người dân bị lũ cuốn trôi hoặc ngập úng. Có 23 lồng cá và hơn 9ha ao cá bị mất trắng. Tuy nhiên do các bản vùng cao vẫn đang bị cô lập, việc thống kê đầy đủ thiệt hại vẫn đang được tiến hành.

Cầu treo bắc qua sông Lam bị lũ cuốn trôi (Ảnh: Lê Lương).

Ngay trong đêm 22/7, Đảng ủy, HĐND và UBND xã Tương Dương đã tổ chức họp khẩn, huy động toàn bộ lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ ứng trực xuyên đêm để sơ tán dân, hỗ trợ cứu hộ và dựng chốt bảo vệ tại các khu vực nguy hiểm. Chính quyền địa phương cũng đã phát đi lời kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp tới tỉnh và các cơ quan cấp trên.

UBND xã Tương Dương đề nghị tỉnh Nghệ An hỗ trợ phương tiện cơ động như tàu cao tốc để tiếp cận vùng bị chia cắt, tăng cường lực lượng cứu hộ, cấp bộ đàm, máy phát điện và máy bơm cho các điểm nóng. Đồng thời đề xuất mở hai bến thuyền tạm tại bản Chắn và bản Lau, hỗ trợ 1 tỷ đồng để mua nhu yếu phẩm, thuốc men và đề nghị đầu tư xây dựng lại các cây cầu đã bị lũ cuốn.

“Lũ lên quá nhanh, lực lượng tại chỗ dù đã nỗ lực hết sức nhưng vẫn không đủ. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự chi viện từ các lực lượng cấp trên để bảo vệ an toàn cho người dân, đặc biệt là tại các bản vùng sâu đang bị chia cắt nhiều ngày qua”, ông Lương chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Công tác cứu hộ, thống kê thiệt hại, tiếp tế lương thực đang được triển khai khẩn trương. Chính quyền xã Tương Dương đang phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng, kêu gọi cộng đồng tiếp tục chung tay giúp đỡ để người dân sớm vượt qua hoạn nạn, ổn định cuộc sống.