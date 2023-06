300 đại biểu sẽ dự hội thảo quốc gia về an ninh mạng và mật mã

Chiều 13/6, lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông tin, Hội thảo khoa học quốc gia về chủ đề "An ninh mạng và mật mã trong nền an ninh quốc gia" sẽ diễn ra sáng 15/6, tại Học viện Kỹ thuật mật mã, Ban Cơ yếu Chính phủ.

Hội thảo do Ban Cơ yếu Chính phủ phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức.

Đây là diễn đàn để các nhà lãnh đạo, chuyên gia, nhà khoa học và các tổ chức trao đổi, thảo luận làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về an ninh mạng, mật mã và quản trị an ninh phi truyền thống.

PGS. TS Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Ảnh: Báo Giao Thông).

Hội thảo sẽ làm sáng tỏ các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như cơ sở chính trị, pháp lý để đảm bảo chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, đánh giá thực trạng của vấn đề. Từ đó tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp cụ thể nhằm phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng và cơ yếu; tập trung nguồn lực cho quản trị an ninh mạng.

Đồng thời đề xuất và kiến nghị các cơ chế, chính sách về văn hóa, sức mạnh mềm trong an ninh mạng, mật mã, chính sách quốc phòng an ninh, góp phần xây dựng Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Theo lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền, sẽ có trên 300 đại biểu đến từ gần 30 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và trên 50 cơ quan báo chí Trung ương, địa phương tham dự hội thảo.

Trong đó có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông; đại diện lãnh đạo và các thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Tư lệnh 86 - Bộ Quốc phòng; Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao...

Hội thảo được điều hành bởi GS-TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, TS Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ và PGS-TS Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

8 tham luận sẽ được trình bày tại hội thảo, trong đó đáng chú ý như "Bảo đảm an ninh tư tưởng trên môi trường không gian mạng hiện nay"; "Thực trạng quản trị an ninh mạng ở Việt Nam hiện nay và những vấn đề đặt ra trong quá trình quản trị an ninh mạng"; "Một số vấn đề đặt ra trong bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng"; "Dự báo tình hình, yếu tố tác động đến việc phòng ngừa, ứng phó các nguy cơ về an ninh mạng trong thời gian tới".

Hội thảo khoa học quốc gia về chủ đề "An ninh mạng và mật mã trong nền an ninh quốc gia" sẽ diễn ra sáng 15/6 tại Học viện Kỹ thuật mật mã.

Hội thảo là nhiệm vụ quốc gia, thuộc Đề tài khoa học cấp Nhà nước "Vấn đề an ninh phi truyền thống, trọng tâm là an ninh mạng trong nền an ninh quốc gia", mã số KX.04.32/21-25, thuộc Chương trình Nghiên cứu Khoa học Lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025 của Hội đồng Lý luận Trung ương, do Học viện Báo chí và Tuyên truyền là cơ quan chủ trì, PGS-TS Nguyễn Thị Trường Giang là chủ nhiệm đề tài.