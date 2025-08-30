3 vụ tai nạn liên tiếp, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết ùn tắc kéo dài

Vụ tai nạn xảy ra vào 14h20 ngày 30/8 trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua xã Lương Sơn, Lâm Đồng.

Theo thông tin ban đầu, ô tô con lưu thông trên cao tốc theo hướng Nam - Bắc. Khi đến địa điểm trên, phương tiện đột ngột chuyển hướng, lao xuống vệ đường. Tai nạn làm phần đầu ô tô hư hỏng, không có thương vong về người.

Ô tô con bị hư hỏng phần đầu sau khi "bay" khỏi cao tốc (Ảnh: Văn Phú).

Ít giờ trước đó, trên cao tốc này ghi nhận 2 vụ tai nạn liên tiếp khiến giao thông ùn tắc, việc đi lại trong kỳ nghỉ lễ của người dân gặp khó khăn.

Cụ thể, lúc 11h30 cùng ngày, một ô tô con va chạm với phương tiện chạy cùng chiều phía trước tại đoạn cao tốc qua xã Tân Minh, Lâm Đồng. Hai phương tiện án ngữ làn đường khiến giao thông ùn tắc.

Đến 12h, đơn vị quản lý cao tốc ghi nhận tiếp một vụ tai nạn khiến một ô tô bị hư hỏng, giao thông qua khu vực càng thêm khó khăn.

Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, lưu lượng phương tiện trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây đông hơn thường lệ. Khi xảy ra tai nạn, cơ quan chức năng phải mất nhiều giờ để điều tiết phương tiện, giải tỏa ùn tắc.