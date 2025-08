3 shipper ẩu đả với đôi nam nữ ở TPHCM

Ngày 5/8, một clip được người dùng mạng xã hội lan truyền, ghi lại cảnh nhóm người ẩu đả trước quán trà sữa. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào sáng 4/8, tại đường Hậu Giang, phường Bình Tây, TPHCM.

Nhóm 5 người ẩu đả trước quán trà sữa trên đường Hậu Giang (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo clip, ba shipper (người giao hàng) cầm bàn ghế, gậy gộc lao vào ẩu đả với đôi nam nữ trước quán trà sữa trên đường Hậu Giang. Đỉnh điểm, khi một người đàn ông ngã xuống đường, một shipper cầm gậy đánh liên tiếp vào người này.

Chưa dừng lại, nhóm người này tiếp tục đuổi đánh nhau vào trong con hẻm bên hông quán trà sữa.

Ngay sau khi nắm thông tin vụ việc, Công an phường Bình Tây đã nhanh chóng có mặt trích xuất hình ảnh camera an ninh để điều tra nguyên nhân vụ việc. Nhóm người liên quan cũng bị công an mời về trụ sở làm việc ngay sau đó.