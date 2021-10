3 người tử vong sau cú va chạm xe máy rất mạnh

Dân trí Ba xe máy va chạm mạnh trên đường trơn trượt do mưa lớn khiến 2 nạn nhân tử vong tại chỗ, một người được đưa đến bệnh viện cấp cứu cũng không qua khỏi.

Sáng 28/10, thông tin từ Công an thị xã Điện Bàn, Quảng Nam cho biết, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này xảy ra lúc 16h30 ngày 27/10, tại Km8+400 đường ĐT605, thuộc thôn Thái Cẩm, xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong (Ảnh: CTV).

Theo thông tin ban đầu, trong khoảng thời gian trên, xe máy mang BKS 92E1-53827 do ông Hồ Tấn N. (54 tuổi, trú huyện Đại Lộc) điều khiển, xe máy BKS 92F1-16014, do anh Nguyễn Minh N. (28 tuổi, trú huyện Duy Xuyên) điều khiển chở theo mẹ là bà Phan Thị T. (63 tuổi) và xe máy BKS 92D1-83761 do em Trần H. L. (14 tuổi) điều khiển chở theo em Nguyễn Thị M. T. (15 tuổi, cùng trú thị xã Điện Bàn) va chạm mạnh vào nhau khi đang lưu thông trên tuyến ĐT 605, địa phận thị xã Điện Bàn, Quảng Nam.

Cú va chạm rất mạnh này khiến ông Hồ Tấn N. và em M. T. tử vong tại chỗ; nạn nhân Trần H. L. được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện, nhưng cũng không qua khỏi do thương tích quá nặng.

Vụ tai nạn cũng làm 2 nạn nhân khác là anh Nguyễn Minh Nghĩa và bà Phan Thị Tám xây xước nhẹ, 3 xe mô tô hư hỏng nặng.

Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Công Bính