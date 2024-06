2 người đàn ông nhảy xuống dòng nước lũ cứu bé gái 10 tuổi bị lũ cuốn

Tối 27/6, thông tin từ UBND xã An Thịnh, huyện Văn Yên (Yên Bái) cho biết, khoảng 16h30 cùng ngày, cháu N.V.O. (10 tuổi, ở thôn An Phú, xã An Thịnh) đi qua đập tràn suối Ngòi Bục, khu vực Lâm Trường không may bị nước cuốn trôi cả xe đạp và người.

Hình ảnh bé O. được cứu giúp thoát khỏi dòng nước lũ (Ảnh: Hoàng Đức).

Thấy bé O. chới với dưới dòng suối chảy xiết, anh Cường và anh Kiên (ở xã An Thịnh, huyện Văn Yên) đã bất chấp nguy hiểm, lao xuống dòng nước lũ để ứng cứu nạn nhân.

Trong chốc lát, bé O. và chiếc xe đạp đã được 2 người đàn ông đưa lên bờ an toàn.

Đại diện UBND xã An Thịnh cho biết, hành động của anh Kiên và anh Cường rất dũng cảm, kịp thời, nhờ đó đã cứu được bé gái bị nước cuốn trôi.

Những ngày qua, trên địa bàn huyện Văn Yên (Yên Bái) xảy ra mưa lớn kéo dài, khiến mực nước tại các sông, suối dâng cao.

Trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Văn Yên, đã chỉ đạo các địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo mưa lũ, thông tin kịp thời đến nhân dân.