19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Hà Nội hoạt động dịp Tết

Trong đó, 11 trung tâm làm việc đến hết ngày 20/1 (tức ngày 29 tháng Chạp) gồm: Trung tâm đăng kiểm 29-07D tại xã Mai Lâm (huyện Đông Anh); Trung tâm đăng kiểm 29-08D tại xã Kim Chung (huyện Hoài Đức); Trung tâm đăng kiểm 29-11D tại xã Đông Sơn (huyện Chương Mỹ); Trung tâm đăng kiểm 29-12D tại xã Mai Đình (huyện Sóc Sơn);

Trung tâm đăng kiểm 29-13D tại xã Nguyên Khê (huyện Đông Anh); Trung tâm đăng kiểm 29-16D tại phường Sài Đồng (quận Long Biên); Trung tâm đăng kiểm 29-17D tại phường Thạch Bàn (quận Long Biên); Trung tâm đăng kiểm 29-21D tại xã An Khánh (huyện Hoài Đức); Trung tâm đăng kiểm 29-22D tại Thị trấn Phùng (huyện Đan Phượng); Trung tâm đăng kiểm 29-30D tại phường Yên Nghĩa (quận Hà Đông); Trung tâm đăng kiểm 29-32D tại phường Yên Sở (quận Hoàng Mai).

Một trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hải).

8 trung tâm làm việc đến hết ngày 21/1 (tức 30 Tết) gồm: Trung tâm đăng kiểm 29-02V tại xã Phú Thị (huyện Gia Lâm); Trung tâm đăng kiểm 29-03V tại phường Láng Thượng (quận Đống Đa); Trung tâm đăng kiểm 29-04V tại xã Quang Minh (huyện Mê Linh); Trung tâm đăng kiểm 29-05V tại phường Đức Giang (quận Long Biên);

Trung tâm đăng kiểm 29-02S tại Thị trấn Yên Viên (huyện Gia Lâm); Trung tâm đăng kiểm 29-10D tại phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai); Trung tâm đăng kiểm 29-25D tại phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy); Trung tâm đăng kiểm 29-27D tại phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm).

Ngoài ra, Sở GTVT Hà Nội cũng thông báo có 25 trung tâm đăng kiểm của các tỉnh lân cận Hà Nội đang hoạt động, tài xế, chủ xe có thể đưa xe đến kiểm định nhằm giảm áp lực cho các trung tâm đăng kiểm tại Thủ đô.

Trong đó, tỉnh Thái Nguyên có 9 trung tâm; tỉnh Vĩnh Phúc và Hưng Yên mỗi tỉnh có 5 trung tâm; tỉnh Bắc Ninh có 4 trung tâm và tỉnh Hà Nam có 2 trung tâm.

Liên quan đến sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, ngày 14/1 vừa qua, Đại tá Chu An Thanh - Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội (PC03) cho biết, từ ngày 8/1 đến 13/1, cảnh sát đã phát hiện 9 sự việc sai phạm tại 10 trung tâm đăng kiểm (gồm: 29-14D, 29-18D, 33-02S, 29-23D, 29-01S, 33-01S, 29-29D, 29-06V, 29-01V, 29-03S).

Sai phạm bị cáo buộc phổ biến là nhận hối lộ để bỏ qua các lỗi vi phạm về đăng kiểm với các phương tiện không đủ tiêu chuẩn, mức tiền "lót tay" trung bình là 1-1,5 triệu đồng mỗi xe.

Công an TP Hà Nội hiện khởi tố 4 vụ án và 18 bị can tại các trung tâm trên, bao gồm: 3 bị can là giám đốc, một phó giám đốc và 14 đăng kiểm viên. Ngoài ra, 57 người là giám đốc, phó giám đốc và đăng kiểm viên đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra.

Ước tính tổng số tiền các bị can và người liên quan nhận bất chính là hơn 18 tỷ đồng.

Công an Hà Nội đang mở rộng điều tra vụ án.

Hà Nội hiện có 31 trung tâm đăng kiểm, trong đó 6 trung tâm do Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ GTVT) quản lý, 2 trung tâm do Sở GTVT Hà Nội quản lý, 3 trung tâm do Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) quản lý, 20 trung tâm còn lại do tư nhân xã hội hóa.