16 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để sang Campuchia

Dân trí Lực lượng chức năng cho biết, 16 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mục đích tìm đường xuất cảnh sang Campuchia.

Lực lượng chức năng trao trả 16 người Trung Quốc cho Cục Công an huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc (Ảnh: Công an Lào Cai).

Sáng 29/5, tại cửa khẩu đường bộ quốc tế Lào Cai, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai, phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lào Cai, Công an tỉnh Tây Ninh, tiến hành bàn giao 16 người Trung Quốc cho Cục Công an huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Trước đó, 16 người này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, bị Bộ đội biên phòng và Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện bắt giữ. Lực lượng chức năng thông tin, 16 người này đều là nam giới có tuổi đời từ 18 đến 35 tuổi, trú ở các tỉnh Tứ Xuyên, Hồ Nam, Tân Cương, Giang Tây, Hồ Bắc. 16 người này đi từ khu vực biên giới tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Những người này được các đối tượng là người Việt Nam cấu kết với người Trung Quốc đưa vào tỉnh Tây Ninh, với mục đích tìm đường xuất cảnh trái phép sang Campuchia trong các ngày 17/3; 24/3 và ngày 5/4 thì bị phát hiện và bắt giữ.

Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 16 người trên Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính Phủ với mức phạt 4 triệu đồng/người.

Trần Thanh