Trong khi người dân hào hứng đổ lên bờ hồ Hoàn Kiếm để thưởng thức chương trình nghệ thuật chào đón năm mới 2023 thì các Tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội vẫn miệt mài làm nhiệm vụ trên các tuyến đường, góc phố để ngăn ngừa, phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông...