13 trụ đường dây nhà máy điện gió ở Vĩnh Long bị nghiêng đổ

Sáng 12/8, ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long, cho biết đơn vị đã cử đoàn công tác đến kiểm tra hiện trường vụ nghiêng đổ một số trụ đường dây 22kV liên kết Nhà máy điện gió Thạnh Hải 1 (xã Thạnh Hải, tỉnh Vĩnh Long), do Công ty Cổ phần Tân Hoàn Cầu Bến Tre làm chủ đầu tư.

Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long đề nghị chủ đầu tư nghiên cứu thay đổi phương án truyền tải điện hiện nay từ trụ điện gió vào bờ theo hướng "cáp nổi" sang "cáp ngầm" để vừa đảm bảo an toàn vừa đảm bảo mỹ quan khu vực biển.

Các trụ điện đường dây 22kV liên kết Nhà máy điện gió Thạnh Hải 1 bị nghiêng đổ (Ảnh cắt từ clip).

Theo báo cáo, sự cố xảy ra lúc 16h ngày 9/8. Thời điểm đó, trong lúc đội vận hành đang tiến hành công tác bảo trì bảo dưỡng, kéo một đoạn đường dây cáp quang dưới biển thì gió bất ngờ thổi mạnh.

Sóng kèm gió lớn khiến tàu giật mạnh làm căng dây; gió lớn cũng làm rung lắc, nghiêng đổ cột vị trí trụ 12 - Thạnh Hải 1. Các trụ liên kết với nhau bằng dây dẫn nên khi trụ 12 đổ đã kéo theo các trụ đường dây từ vị trí 11 đến vị trí đấu nối trong bờ (vị trí 0) nghiêng theo.

Sự cố không gây ảnh hưởng đến người và phương tiện. Hệ thống điện được giám sát an toàn điện và rơle tự động bảo vệ từ phòng điều khiển trung tâm và trụ tuabin nên khi bị nghiêng đổ cột, hệ thống tự động ngắt hết nguồn điện.

Qua thống kê, tổng số trụ gãy gồm 11 trụ ngoài biển và 2 trụ trên bờ.

Theo nhà đầu tư, sự cố nói trên chỉ tạm thời ảnh hưởng đến vận hành phần đường dây truyền tải nội bộ của nhà máy.

Hiện tại đơn vị lên phương án tiếp tục bảo trì bảo dưỡng nhà máy trước mùa mưa gió sắp tới.