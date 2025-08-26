11 bản ở xã Nhôn Mai bị cô lập sau bão Kajiki

Khuya 25/8, ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai, cho biết do ảnh hưởng của bão Kajiki (bão số 5), mưa lớn kéo dài làm nước suối dâng nhanh, nhiều tuyến đường sạt lở nghiêm trọng.

Tính đến thời điểm này (khuya 25/8), xã có 11/21 bản với 575 hộ, 2.817 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn.

Người dân bản Xói Voi được chính quyền đưa đến nhà văn hóa bản trú ngụ (Ảnh: Hồng Thái).

“Điện chiếu sáng trên địa bàn đã mất, thiệt hại tại các bản chưa thể thống kê được vì lực lượng chức năng chưa tiếp cận được. Chúng tôi chỉ đạo các bản còn liên lạc được phải tổ chức dự trữ lương thực, giữ an toàn cho bà con trong khi chờ ứng cứu”, ông Thái cho hay.

Trước đó, xã đã di dời 221 hộ với 1.916 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn như nhà cộng đồng, trường học, trạm y tế và nhà dân ở khu vực cao ráo. Tuy vậy, mưa lớn bất ngờ tái diễn đã khiến nhiều bản làng khác bị chia cắt.

Do ảnh hưởng của bão Kajiki, xã Nhôn Mai làm 11 bản bị cô lập (Ảnh: Hồng Thái).

Đáng chú ý, chỉ trong hơn một tháng, Nhôn Mai đã hai lần gánh chịu bão lũ. Cuối tháng 7, bão số 3 gây mưa lũ khốc liệt khiến nhiều ngôi nhà tốc mái, đường sá hư hỏng nặng.

Giờ đây, bão Kajiki chuyển sang hoàn lưu tiếp tục gây mưa lớn, đẩy nhiều bản làng chìm trong bóng tối, cô lập và đầy hiểm nguy.