11 bản ở xã Nhôn Mai bị cô lập sau bão Kajiki
(Dân trí) - Bão Kajiki quần thảo qua Nghệ An đã khiến xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương cũ, bị cô lập nặng nề. Toàn xã có 11 bản bị chia cắt, điện mất hoàn toàn.
Khuya 25/8, ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai, cho biết do ảnh hưởng của bão Kajiki (bão số 5), mưa lớn kéo dài làm nước suối dâng nhanh, nhiều tuyến đường sạt lở nghiêm trọng.
Tính đến thời điểm này (khuya 25/8), xã có 11/21 bản với 575 hộ, 2.817 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn.
“Điện chiếu sáng trên địa bàn đã mất, thiệt hại tại các bản chưa thể thống kê được vì lực lượng chức năng chưa tiếp cận được. Chúng tôi chỉ đạo các bản còn liên lạc được phải tổ chức dự trữ lương thực, giữ an toàn cho bà con trong khi chờ ứng cứu”, ông Thái cho hay.
Trước đó, xã đã di dời 221 hộ với 1.916 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn như nhà cộng đồng, trường học, trạm y tế và nhà dân ở khu vực cao ráo. Tuy vậy, mưa lớn bất ngờ tái diễn đã khiến nhiều bản làng khác bị chia cắt.
Đáng chú ý, chỉ trong hơn một tháng, Nhôn Mai đã hai lần gánh chịu bão lũ. Cuối tháng 7, bão số 3 gây mưa lũ khốc liệt khiến nhiều ngôi nhà tốc mái, đường sá hư hỏng nặng.
Giờ đây, bão Kajiki chuyển sang hoàn lưu tiếp tục gây mưa lớn, đẩy nhiều bản làng chìm trong bóng tối, cô lập và đầy hiểm nguy.
Theo báo cáo nhanh của UBND xã Nhôn Mai (huyện Tương Dương cũ), đợt mưa lũ cuối tháng 7, trên địa bàn xã này đã làm một trường hợp tử vong là bà Vừ Y Xia (78 tuổi, trú tại bản Huồi Cọ), do bị đất, đá cuốn trôi khi đang ở lán sản xuất.
Tổng thiệt hại toàn xã sau đợt mưa lũ cuối tháng 7 hơn 750 tỷ đồng. Đây là một trong những đợt thiên tai gây tổn thất nặng nề nhất trong lịch sử địa phương này.