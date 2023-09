Yêu cầu bắt khẩn cấp "ảnh đế" trẻ nhất xứ Hàn vì sử dụng ma túy

Ngày 18/9, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, Cục Điều tra Tội phạm Bạo lực thuộc Văn phòng Công tố quận Trung tâm Seoul (Hàn Quốc) đã yêu cầu ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với nam diễn viên Yoo Ah In và một người đàn ông họ Choi (32 tuổi). Họ bị tố vi phạm luật kiểm soát ma túy, tiêu hủy bằng chứng và trốn tội.

Hồi đầu năm, cảnh sát Hàn Quốc bắt đầu điều tra Yoo Ah In sau khi nhận được hồ sơ từ Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm, cho thấy nam diễn viên xứ Hàn thường xuyên sử dụng propofol (một loại chất cấm tại Hàn Quốc). Ngay khi diễn viên từ Mỹ nhập cảnh Hàn Quốc vào tháng 2 vừa rồi, anh bị tạm giữ tại sân bay.

Yoo Ah In ra hầu tòa hồi tháng 5 vừa rồi (Ảnh: Chosun).

Cơ quan điều tra tiến hành thu thập mẫu tóc và nước tiểu để xét nghiệm. Theo kết quả điều tra, cơ quan chức năng xác nhận nam diễn viên dùng 5 loại chất cấm tại Hàn Quốc gồm propofol, cần sa, cocaine, ketamine và zolpidem.

Theo điều tra từ phía cảnh sát, Yoo Ah In đã sử dụng chất propofol khoảng 200 lần tại các bệnh viện quanh Seoul (Hàn Quốc) từ năm 2020. Cơ quan công tố Hàn Quốc nghi ngờ nam diễn viên mua chất cấm trị giá 500 triệu won (khoảng 9,2 tỷ đồng) tại các bệnh viện ở Seoul (Hàn Quốc). Lý do sử dụng là gây mê cho các mục đích phẫu thuật thẩm mỹ.

Ngoài ra, kết quả điều tra cho thấy nam diễn viên sử dụng bất hợp pháp khoảng 1.000 viên thuốc ngủ dưới danh nghĩa người khác trong khoảng chục lần. Tháng 1 vừa rồi, anh và 4 người đã sử dụng cocaine và cần sa ở Mỹ.

Hồi tháng 5 vừa rồi, cảnh sát điều tra đã yêu cầu ra lệnh bắt giữ Yoo Ah In nhưng tòa án bác bỏ. Sau khi thụ lý vụ án, cơ quan công tố được cho là tiến hành điều tra bổ sung kéo dài 3 tháng và phát hiện Yoo Ah In nhờ người quen cố tình tiêu hủy bằng chứng.

Yoo Ah In là ngôi sao trẻ tuổi nhất Hàn Quốc giành giải Nam diễn viên xuất sắc (Ảnh: Instagram).

Trong quá trình điều tra, Yoo Ah In cũng bị nghi ngờ ép một số người sử dụng chất cấm tại Mỹ. Ngoài ra, để che giấu việc sử dụng ma túy, Yoo Ah In được cho là ép đồng bọn bỏ trốn ra nước ngoài, đe dọa đồng phạm và yêu cầu họ rút lại lời khai. Hiện, phía Yoo Ah In chưa lên tiếng bình luận về những thông tin trên.

Yoo Ah In là một trong những diễn viên nổi tiếng xứ kim chi khi đạt được danh hiệu Nam diễn viên xuất sắc. Do vậy, anh được truyền thông xứ Hàn gọi là "ảnh đế trẻ nhất Hàn Quốc". Tài tử 37 tuổi từng ghi dấu ấn trong những bộ phim nổi tiếng như Chuyện tình ở Sungkyunkwan, Tình sử Jang Ok Jung, Bi kịch triều đại…

Sự sụp đổ của tài tử 37 tuổi khiến nhiều khán giả tiếc nuối và là tâm điểm bàn tán của truyền thông xứ kim chi suốt những tháng qua. Trước khi dính bê bối, Ah In được xem là một ngôi sao tài năng, có nhân cách sống đáng ngưỡng mộ, tích cực với các hoạt động thiện nguyện…

Tháng 5 vừa rồi khi bị tòa án triệu tập, Yoo Ah In lộ diện chính thức trước công chúng. Nam diễn viên thừa nhận hiểu những sai lầm mà mình mắc phải và đang tự kiểm điểm. Phía Yoo Ah In khẳng định, anh rất hợp tác trong quá trình điều tra.

Yoo Ah In bị khán giả quay lưng, các nhãn hàng hủy hợp đồng hợp tác sau bê bối dùng chất cấm (Ảnh: Naver).

Trước phóng viên, anh cúi đầu xin lỗi người hâm mộ và truyền thông. Anh nói: "Tôi đã nói sự thật mà tôi có thể tiết lộ trong quá trình điều tra. Tôi cũng muốn xin lỗi vì khiến nhiều người yêu mến tôi phải thất vọng vì một sự cố đáng tiếc. Tôi xin lỗi".

Nam diễn viên khẳng định hoàn toàn trung thực và hợp tác trong quá trình điều tra. "Tôi đã trung thực trình bày quan điểm của mình. Tôi cẩn thận để nói trực tiếp nội dung, nhưng tôi tin mình đã sai khi tự cho rằng, một số hành vi lệch lạc của tôi không gây hại cho người khác", Yoo Ah In chia sẻ.

Cuối cùng, "ảnh đế" nổi tiếng của Hàn Quốc thừa nhận: "Tôi biết, mọi người khó chịu khi thấy tôi như thế này. Tôi muốn sử dụng khoảnh khắc này như một cơ hội để sống những khoảnh khắc lành mạnh mà tôi chưa từng sống trước đây. Tôi thực sự xin lỗi vì đã làm tất cả các bạn thất vọng".

Dù kết quả điều tra cuối cùng chưa được công bố nhưng scandal dùng chất cấm đã hủy hoại danh tiếng, đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của nam diễn viên sinh năm 1986.

Các nhãn hàng lập tức quay lưng với ngôi sao thế hệ 8X. Nhiều dự án đã hoàn tất của Yoo Ah In đứng trước nguy cơ khó lên sóng. Scandal cũng khiến anh mất vai chính trong dự án bom tấn truyền hình xứ Hàn - Hellbound 2.