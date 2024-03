Will Smith gánh hậu quả khôn lường từ một phút nóng giận tát đồng nghiệp

Quỹ từ thiện do vợ chồng tài tử Will Smith sáng lập từng gây quỹ được 1,8 triệu USD trong năm 2020, quyên góp được 2,1 triệu USD trong năm 2021. Nhưng năm 2022, quỹ chỉ nhận được số tiền quyên góp 365.000 USD. Có thể thấy sức ảnh hưởng của quỹ từ thiện do vợ chồng Will Smith sáng lập nên đã gặp phải vấn đề lớn trong việc thu hút các nhà hảo tâm.

Sau cùng, vợ chồng nhà Smith đã quyết định dừng hoạt động của quỹ Will & Jada Smith Family Foundation. Theo đánh giá của nhiều tờ tin tức tại Mỹ, các nhà hảo tâm đã bị tác động vì cú sốc do Will Smith gây nên, sau khi anh bước lên sân khấu và tát đồng nghiệp - nam diễn viên hài Chris Rock - tại lễ trao giải Oscar diễn ra hồi đầu năm 2022.

Vợ chồng tài tử Will Smith (Ảnh: Daily Mail).

Theo tờ tin tức Variety, hoạt động gây quỹ của vợ chồng nhà Smith đã gặp khó khăn lớn, lượng tiền quyên góp sụt giảm mạnh, ngay sau cú tát gây chấn động Hollywood. Hiện tại, vợ chồng nhà Smith từ chối trả lời phỏng vấn của truyền thông xung quanh vấn đề dừng hoạt động của quỹ từ thiện.

Quỹ từ thiện phi lợi nhuận Will & Jada Smith Family Foundation được thành lập từ năm 1996. Các đơn vị hảo tâm thường quyên góp cho quỹ là những hãng bay, các công ty giải trí.

Một phần không thể phủ nhận trong việc quyên góp của các đơn vị này chính là để họ thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng. Việc họ quyên góp cho quỹ nào cũng nói lên nhiều điều về các đơn vị này. Vì vậy, hình ảnh của người đứng đầu quỹ từ thiện có tác động rất lớn tới quyết định quyên góp của các đơn vị kể trên.

Tại lễ trao giải Oscar 2022, khi người dẫn chương trình Chris Rock đùa cợt về kiểu đầu trọc của nữ diễn viên Jada Pinkett Smith, anh đã bị tài tử Will Smith tát ngay trên sóng truyền hình trực tiếp. Cái tát ấy vĩnh viễn đi vào... lịch sử của giải Oscar như một trong những khoảnh khắc gây sốc và gây tranh cãi nhất.

Will Smith tát Chris Rock tại lễ trao giải Oscar 2022 (Ảnh: Daily Mail).

Những lùm xùm xung quanh vợ chồng nhà Smith không chỉ dừng lại ở đó. Đến cuối năm 2023, nữ diễn viên Jada Pinkett Smith cho biết cô và chồng - tài tử Will Smith - đã sống ly thân nhiều năm, đúng như những lời đồn lan truyền bấy lâu ở Hollywood.

Jada cho biết vợ chồng cô đã quyết định sống ly thân kể từ năm 2016. Đến nay, hai người vẫn tiếp tục sống ly thân. Vì việc ly thân đã diễn ra khá lâu mà đôi bên chưa có ý định quay lại với nhau, nên Jada cũng có đôi lúc suy nghĩ tới việc chính thức ly hôn. Dù vậy, sau nhiều cân nhắc, Jada và Will vẫn là... vợ chồng hợp pháp.

Trong những năm gần đây, nữ diễn viên Jada Pinkett Smith và tài tử Will Smith vẫn cùng nhau đi dự các sự kiện thảm đỏ. Họ thể hiện sự gắn kết, thoải mái khi ở bên nhau. Hình ảnh hai người sánh đôi thân mật đi dự sự kiện khiến các tin đồn về việc ly thân, về mối quan hệ vợ chồng "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" bị đánh tan.

Những tin đồn về cuộc hôn nhân có nhiều phần "diễn xuất" giữa Jada và Will đã tồn tại ở Hollywood từ nhiều năm. Sau cùng, Jada quyết định chia sẻ công khai về tình trạng thực sự của mối quan hệ giữa vợ chồng mình.

Vợ chồng Will Smith ly thân đã lâu nhưng họ giữ kín sự việc suốt nhiều năm (Ảnh: Daily Mail).

Lý giải về việc tại sao trước nay, hai người vẫn hợp tác tích cực với nhau để xuất hiện ăn ý trước truyền thông và công chúng, Jada từng nói: "Chúng tôi chưa sẵn sàng để chia sẻ công khai. Trong những năm qua, chúng tôi đã cố gắng tìm ra cách đồng hành sao cho phù hợp. Chúng tôi đã nghĩ xem nên thể hiện mối quan hệ này như thế nào. Chúng tôi vẫn phải tiếp tục suy nghĩ về điều này".

Will và Jada đã kết hôn từ năm 1997, họ có hai con chung gồm con trai Jaden (26 tuổi) và con gái Willow (23 tuổi)

Jada chia sẻ rõ hơn về việc tại sao ly thân đã lâu nhưng vợ chồng cô vẫn chưa ly hôn: "Hai chúng tôi đã thực sự nỗ lực để cùng nhau làm được nhiều việc. Chúng tôi vẫn dành tình yêu thương cho nhau và vẫn đang tìm kiếm một tương lai chung. Tôi đã hứa rằng việc ly thân sẽ không bao giờ là lý do để dứt khoát... ly hôn. Chúng tôi vẫn cố vượt qua mọi vấn đề. Tôi chưa thể phá vỡ lời hứa của mình".

Jada Pinkett Smith nói về trạng thái hôn nhân với tài tử Will Smith (Video: Daily Mail).

Thực tế, trước nay, cả Will Smith và Jada Pinkett Smith chưa từng lên tiếng chia sẻ về những vấn đề họ gặp phải trong hôn nhân. Ngay cả khi Jada bị lộ chuyện tình ngoài luồng với nam ca sĩ August Alsina hồi năm 2020, họ cũng không hề nói cụ thể về những vấn đề mà mình gặp phải.

Nữ diễn viên chỉ nói "có rất nhiều chuyện đã xảy ra". "Từ trước thời điểm chúng tôi quyết định ly thân hồi năm 2016, chúng tôi đã kiệt sức vì nỗ lực. Cả hai có lẽ đều bị mắc kẹt trong những hình dung lý tưởng về nhau", Jada từng tâm sự.

Tài tử người Mỹ Will Smith (Ảnh: Daily Mail). Tài tử người Mỹ Will Smith (SN 1968) đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá trong sự nghiệp diễn xuất, trong đó có một giải Oscar dành cho Nam chính xuất sắc với vai diễn trong phim King Richard (2021). Các phim do Will Smith đóng chính đã thu về doanh số 9,3 tỷ USD từ phòng vé toàn cầu. Con số này giúp Smith trở thành một trong những tài tử Hollywood ăn khách nhất thế giới. Smith bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ vai diễn trong phim truyền hình The Fresh Prince of Bel-Air (1990-1996). Will Smith từng có thời gian là một rapper, anh đã cùng DJ Jazzy Jeff tung ra 5 album, tạo nên nhiều bản hit được yêu thích trong giai đoạn từ năm 1984 đến năm 1994. Smith đã cho ra mắt 4 album solo, tạo nên những đĩa đơn thành công như Gettin' Jiggy wit It và Wild Wild West. Smith từng nhận được 4 giải Grammy trong giai đoạn hoạt động với tư cách một rapper. Smith bắt đầu trở nên nổi tiếng trong vai trò diễn viên điện ảnh sau khi xuất hiện trong các phim Bad Boys (1995) và Men in Black (1997). Sau khi xuất hiện trong các phim Independence Day (1996) và Enemy of the State (1998), Will Smith nhận được đề cử Oscar ở hạng mục Nam chính xuất sắc với vai diễn trong phim Ali (2001) và The Pursuit of Happyness (2006). Will Smith cũng từng xuất hiện trong những phim thành công về mặt thương mại như I, Robot (2004), Shark Tale (2004), Hitch (2005), I Am Legend (2007), Hancock (2008), Seven Pounds (2008), Suicide Squad (2016), Aladdin (2019), Six Degrees of Separation (1993), Concussion (2015) và Emancipation (2022). Tai tiếng lớn nhất trong sự nghiệp của Smith chính là khi anh tát đồng nghiệp Chris Rock tại lễ trao giải Oscar 2022, vì Rock trêu đùa kiểu đầu trọc của vợ Smith. Hành động bạo lực của Smith đã bị chỉ trích nặng nề và là tâm điểm đề cập của truyền thông quốc tế suốt một thời gian. Vì những chỉ trích dữ dội, Smith đã xin rút khỏi vai trò thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ - đơn vị tổ chức lễ trao giải Oscar. Viện cũng cấm anh tham dự các sự kiện do đơn vị này tổ chức trong vòng 10 năm.

Nữ diễn viên người Mỹ Jada Pinkett Smith (Ảnh: Daily Mail). Nữ diễn viên người Mỹ Jada Pinkett Smith (SN 1971) từng xuất hiện trong những phim điện ảnh như Menace II Society (1993), The Nutty Professor (1996), Set It Off (1996), Scream 2 (1997), The Matrix Reloaded (2003), The Matrix Revolutions (2003), Magic Mike XXL (2015), Bad Moms (2016), Girls Trip (2017), The Matrix Resurrections (2021). Jada cũng từng xuất hiện trong những phim truyền hình như A Different World (1991), Hawthorne (2009-2011) và Gotham (2014-2017).