Với kinh phí gần nửa tỷ USD, siêu phẩm "Avatar 2" lãi bao nhiêu?

Avatar: The Way of Water (Avatar: Dòng chảy của nước) được xem là bom tấn lớn nhất của điện ảnh thế giới. Phim lấy bối cảnh hơn một thập niên sau các sự kiện của phần phim đầu tiên (ra mắt hồi 2009) và tiếp tục câu chuyện của cặp nhân vật chính Jake Sully - Neytiri trên hành tinh Pandora.

Sau khi vượt qua cuộc chiến tàn khốc với người trái đất, cả hai có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Song, mối hiểm họa mới nhanh chóng xuất hiện khiến cuộc sống yên bình của nhà Sully và chủng người Na'Vi bị đe dọa. Họ lại phải đoàn kết đứng lên chiến đấu…

"Avatar: The Way of Water" (Avatar: Dòng chảy của nước) mang về khoản lợi nhuận hơn 531 triệu USD cho hãng phim (Ảnh: 20th Century Studios).

Avatar: The Way of Water đánh dấu sự trở lại của dàn diễn viên chính từ phần trước như Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Sigourney Weaver. Bên cạnh đó, phim còn quy tụ nhiều gương mặt mới gồm Kate Winslet, Cliff Curtis, Joel David Moore, Edie Falco, Jemaine Clement…

Avatar: The Way of Water lấy bối cảnh chủ yếu dưới nước và được thực hiện trong gần 5 năm. Kinh phí sản xuất dành cho phim là 350 - 400 triệu USD và Avatar: The Way of Water được xem là canh bạc nguy hiểm nhất năm 2022 của Hollywood. Bản thân đạo diễn James Cameron từng tiết lộ đây là "dự án rủi ro nhất lịch sử điện ảnh".

Nhà phân phối Walt Disney đưa Avatar: The Way of Water vào nhóm những tác phẩm tốn kém nhất lịch sử điện ảnh. Phim chính thức ra mắt khán giả vào trung tuần tháng 12/2022, rồi nhanh chóng gặt hái những thành tích ấn tượng.

Tính đến nay, dự án do James Cameron đạo diễn thu về hơn 2,3 tỷ USD, đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng phim ăn khách nhất mọi thời đại sau Avatar 1 (2,924 tỷ USD) và Avengers: Endgame (2,899 tỷ USD). Theo tính toán của Deadline, bộ phim sinh lời hơn nửa tỷ USD cho nhà sản xuất.

Cụ thể, tổng doanh thu mà nhà sản xuất thu được từ các hệ thống rạp, các hình thức giải trí gia đình, truyền hình hoặc phát trực tuyến là 1,6 tỷ USD. Tổng chi phí cho dự án này là hơn 1 tỷ USD (bao gồm phí sản xuất, in ấn, quảng cáo, phân phối). Như vậy, lợi nhuận ròng mà hãng nhận được là hơn 531 triệu USD. Với thành tích này, tờ Deadline nhận định, Avatar 2 là bộ phim sinh lời nhiều nhất năm 2022.

"Avatar: The Way of Water" (Avatar: Dòng chảy của nước) lọt Top 3 phim có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh (Ảnh: 20th Century Studios).

Không chỉ đạt doanh thu phòng vé ấn tượng, Avatar 2 còn được giới chuyên môn đánh giá cao. Chuyên trang Rotten Tomatoes chấm điểm 7,1/10 cho Avatar: The Way of Water căn cứ theo ý kiến của 304 nhà phê bình. Tờ này cũng nhận xét: "Về nội dung, phim không phải là bộ phim quá xuất sắc nhưng về hình ảnh, Avatar 2 xứng đáng là một tác phẩm đáng trải nghiệm".

Metacritic cũng chấm phim đạt 69/100 điểm và dành nhiều lời khen cho tác phẩm mới của đạo diễn James Cameron. Khán giả của webiste CinemaScore cũng phần lớn chấm điểm A cho tác phẩm, trong khi điểm cao nhất của chuyên trang này là A+. Nhà phê bình điện ảnh James Berardinelli dùng từ "tuyệt vời" để đánh giá chất lượng bộ phim và ngợi khen tính điện ảnh của tác phẩm.

Tại lễ trao giải Oscar 2023, Avatar 2 giành chiến thắng trong hạng mục Kỹ xảo phim xuất sắc sau khi đánh bại nhiều đối thủ nặng ký như All Quiet on the Western Front, The Batman, Black Panther: Wakanda Forever, Top Gun: Maverick.

Được biết, trong 5 năm qua, ngoài Avatar 2, đạo diễn James Cameron và ê kíp còn thực hiện các phần phim tiếp theo. Hiện, thông tin cụ thể về nội dung phần 3 chưa được tiết lộ nhưng nhà sản xuất hứa hẹn, đây tiếp tục là một siêu phẩm điện ảnh đáng chờ đón. Phim được dự kiến ra mắt khán giả vào tháng 12/2024.