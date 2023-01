Đạt doanh thu gần 2 tỷ USD, "Avatar 2" vẫn thất sủng ở thị trường này

Theo tờ Variety, tới ngày 9/1, Avatar: The Way of Water (Avatar 2: Dòng chảy của nước) đã thu về 1,708 tỷ USD toàn cầu, vượt qua Jurassic World (1,67 tỷ USD). Với con số này, siêu phẩm của đạo diễn James Cameron vươn lên trở thành phim có doanh thu cao thứ 7 trong lịch sử điện ảnh. Sau gần 4 tuần công chiếu, bom tấn Avatar 2 vẫn tiếp tục càn quét các cụm rạp lớn nhỏ trên khắp thế giới.

Phim thu hút khán giả nhất ở những thị trường như Trung Quốc (152 triệu USD), Pháp (95 triệu USD), Hàn Quốc (74,9 triệu USD), Đức (67,2 triệu USD)... Tại thị trường Việt Nam, Avatar 2 đạt doanh thu gần 240 tỷ đồng và xếp thứ 3 trong danh sách tác phẩm điện ảnh ăn khách nhất tại Việt Nam.

"Avatar: The Way of Water" (Avatar 2: Dòng chảy của nước) đạt doanh thu hơn 1,7 tỷ USD toàn cầu (Ảnh: 20th Century Studios).

Tính đến nay, Avatar 2 bán được 517 triệu USD tiền vé ở Bắc Mỹ và 1,19 tỷ USD ở thị trường nước ngoài. Giới chuyên môn nhận định Avatar 2 cùng hàng loạt bom tấn ăn khách của năm 2022 đã giúp vực dậy phần nào tình trạng phòng vé ảm đạm sau đại dịch.

Dựa trên doanh thu bán vé trên toàn thế giới, Avatar 2 đã trở thành dự án điện ảnh ăn khách nhất năm 2022, đồng thời là phim có doanh thu lớn thứ hai sau thời kỳ đại dịch. Bộ phim giữ vị trí quán quân hiện là Spider-Man: No Way Home phát hành vào năm 2021 và đạt doanh thu 1,91 tỷ USD.

"Với tốc độ này, Avatar 2 thực sự có cơ hội đạt mốc 2 tỷ USD - tiêu chuẩn gần như không thể đạt được trong thời Covid-19. Ngay cả Spider-Man: No Way Home, một cơn sốt phòng vé, cũng chỉ suýt soát cột mốc cụ thể đó", tờ Variety nhận định.

Khi trình làng dự án mới nhất của mình vào tháng 12 vừa rồi, đạo diễn James Cameron từng thổ lộ, 2 tỷ USD và lọt Top 5 phim ăn khách mọi thời đại là mục tiêu mà ông và các nhà sản xuất của Avatar 2 nhắm đến, nhằm đảm bảo phim không lỗ.

Hiện tại, 5 bộ phim trong lịch sử vượt qua mốc doanh thu 2 tỷ USD gồm Avatar 1 (2,9 tỷ USD), Avengers: Endgame (2,79 tỷ USD), Titanic (2,2 tỷ USD), Star Wars: The Force Awakens (2,069 tỷ USD) và Avengers: Infinity War (2,04 tỷ USD).

"Avatar 2" xếp thứ 7 trong những bộ phim có doanh thu toàn cầu cao nhất lịch sử điện ảnh thế giới (Ảnh: News).

Avatar: The Way of Water theo chân Jake Sully, nay đã lập gia đình với Neytiri. Họ có với nhau 3 đứa con kháu khỉnh và nhận nuôi cô bé Kiri, con gái của người bạn quá cố Augustine. Cuộc sống bình yên của họ bị xáo trộn khi người Trái Đất lên kế hoạch trả thù.

Siêu phẩm mới của đạo diễn James Cameron được khen ngợi về kỹ xảo và quy tụ dàn sao hạng A của Hollywood. Phần 3 của phim tiếp tục được mong chờ và dự kiến ra mắt khán giả vào năm 2024.

Tuy nhiên, trái với sự càn quét của Avatar: The Way of Water trên toàn thế giới, tại Nhật Bản, hiệu ứng của bộ phim khá khiêm tốn. Đạo diễn James Cameron cùng siêu phẩm Avatar: The Way of Water chỉ dừng ở vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng phim ăn khách tại Nhật Bản kể từ khi công chiếu vào trung tuần tháng 12 vừa rồi.

Theo Variety, Nhật Bản có lẽ là thị trường duy nhất mà Avatar 2 không thể ra mắt ở vị trí số một. Phim mang về doanh thu 3,9 triệu USD doanh thu phòng vé tại Nhật Bản sau ba ngày ra mắt.

Bộ phim đứng đầu về doanh thu phòng vé tại Nhật Bản là phim hoạt hình The First Slam Dunk - một tác phẩm dựa trên truyện tranh nổi tiếng lâu đời về bóng rổ. Phim thu về 4,13 triệu USD vào cuối tuần qua tại Nhật Bản và giữ vị trí số một bảng xếp hạng phim ăn khách tại xứ sở hoa anh đào 3 tuần liên tiếp.

Bất chấp sự càn quét của "Avatar 2" trên toàn cầu, bộ phim lại không có thành tích đáng mong đợi tại thị trường Nhật Bản (Ảnh: Direct).

Theo một số nguồn tin, việc trình chiếu Avatar 2 tại Nhật Bản gặp một số trục trặc về kỹ thuật, khiến người hâm mộ thất vọng. Hiện, nhà phân phối Walt Disney tại Nhật Bản chưa lên tiếng về thông tin này.

Bên cạnh đó, việc khán giả Nhật Bản không quá phát cuồng với siêu phẩm của đạo diễn James Cameron cũng tiết lộ thị hiếu xem phim đang thay đổi tại Nhật Bản. Hiện tượng này được minh chứng bằng sự thành công của bộ phim Thanh gươm diệt quỷ: Chuyến tàu vô tận (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - the Movie: Mugen Train).

Dù ra rạp vào năm 2020, giữa đại dịch, nhưng bộ phim hoạt hình của Nhật Bản vẫn trở thành bộ phim ăn khách nhất từ trước đến nay tại quốc gia này, phá vỡ kỷ lục của bộ phim Vùng đất linh hồn (Spirited Away) từng giải Oscar của Studio Ghibli từ năm 2001.

Vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990, nhiều ngôi sao Hollywood như Arnold Schwarzenegger, Harrison Ford xuất hiện thường xuyên trong các quảng cáo của Nhật Bản.

Song, hiện tại, những ngôi sao của Hollywood tuyệt nhiên vắng bóng trên truyền hình tại xứ sở hoa anh đào. Điều đó không phải là do các công ty Nhật Bản không có ngân sách lớn cho việc quảng cáo mà vì tại Nhật Bản, Hollywood không còn nguyên sức hút như trước.

Theo Washington Post, tỷ lệ doanh thu tại phòng vé lớn thứ ba thế giới của Mỹ đã sụt giảm liên tiếp trong nhiều năm. Hiện tượng này xuất hiện từ trước đại dịch và càng trở nên trầm trọng hơn sau đại dịch.

4 trong số 5 phim có doanh thu cao nhất năm 2022 tại thị trường xứ sở hoa anh đào là phim của Nhật Bản. Top Gun: Maverick là phim duy nhất của Hollywood xuất hiện trong danh sách này.

Thờ ơ với những siêu phẩm của Hollywood, khán giả Nhật Bản có xu hướng ưa chuộng phim nội địa, đặc biệt là những bộ phim hoạt hình kinh phí lớn. Văn hóa anime (phim hoạt hình Nhật Bản) đang "nở rộ" với tốc độ chóng mặt khi hầu hết những tác phẩm ghi nhận doanh thu hàng đầu tại Nhật Bản đều là hoạt hình như One Piece Film: Red và Jujutsu Kaisen 0: The Movie.

Theo Variety, hoạt hình Nhật Bản ngày càng được đánh giá cao nhờ sự chỉn chu trong phần nghe, phần nhìn; đồ họa đẹp mắt; nhân vật chân thực và cốt chuyện đầy cảm xúc. Các nhà làm phim hoạt hình Nhật Bản luôn đề cao yếu tố giáo dục nhưng vẫn khéo léo cài cắm các chi tiết giải trí, hài hước. Do vậy, khán giả luôn cảm nhận được những phút giây giải trí thực sự khi xem phim.