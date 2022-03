Tượng vàng Oscar... giá bao nhiêu?

Dưới đây là "tất tần tật" những điều thú vị ít biết về giải Oscar và tượng vàng Oscar danh giá.

Tại sao gọi là… giải Oscar?

Trước nay, có rất nhiều giai thoại bên lề giải thưởng lý giải cho cái tên Oscar (Ảnh: Classic FM).

Tại sao giải thưởng của Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ lại được gọi một cách ngắn gọn là giải Oscar? Thực tế, cho đến hôm nay, không ai còn biết rõ câu trả lời. Trước nay, có rất nhiều giai thoại bên lề giải thưởng lý giải cho cái tên Oscar.

Trong đó, có một câu chuyện phổ biến nhất liên quan tới một thủ thư của Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ - bà Margaret Herrick.

Giai thoại kể rằng có lần bà Herrick được chiêm ngưỡng cận cảnh tượng vàng liền buột miệng nói rằng tượng rất giống ông bác Oscar của bà. Cái tên được bà nhắc đến khiến các thành viên của Viện cảm thấy rất thích thú và liền đem đặt thành tên giải thưởng.

Nguyên mẫu của tượng Oscar

Nam diễn viên người Mexico - Emilio Fernandez (1904-1986) (Ảnh: Classic FM).

Nặng khoảng 3,6 kg và được dát vàng 24 karat, những bức tượng Oscar đã trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới. Vậy diện mạo của tượng được lấy ý tưởng từ đâu? Câu hỏi này cũng không có câu trả lời chính xác nhưng trước nay, người ta vẫn tin rằng bức tượng Oscar được làm dựa trên nguyên mẫu là nam diễn viên người Mexico - Emilio Fernandez (1904 - 1986).

Emilio Fernandez đã bắt đầu sinh sống tại Hollywood từ thập niên 1920. Giám đốc nghệ thuật của hãng phim MGM - Cedric Gibbons - chính là người được giao nhiệm vụ thiết kế tượng vàng Oscar cho Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ.

Khi đó, ông Gibbons đã thường xuyên gặp gỡ nam diễn viên Fernandez, khiến Hollywood tin rằng Fernandez chính là nguyên mẫu của tượng Oscar. Bức tượng Oscar khắc họa hình ảnh một người đàn ông cao ráo, sở hữu thân hình đẹp như vận động viên. Đó chính là điểm chung lớn nhất giữa tượng vàng và nam diễn viên Fernandez.

Giá trị của tượng vàng Oscar

Tượng vàng Oscar được trao trước năm 1950 vẫn thường xuất hiện tại các cuộc đấu giá (Ảnh: Classic FM).

Tượng vàng Oscar đáng giá bao nhiêu? Câu trả lời là tùy thuộc vào giá vàng. Tượng vàng Oscar được làm từ hợp kim thiếc mạ vàng 24K. Có nhiều tờ tin tức từng đưa ra mức giá ước đoán về chi phí để thực hiện một bức tượng vàng Oscar, con số đưa ra thường dao động trong khoảng từ 400 - 900 USD.

Hồi năm 1950, Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ đã từng đưa ra quy định rằng bất cứ ai muốn rao bán tượng vàng Oscar, trước tiên, phải đề xuất bán lại cho Viện với mức giá 1 USD.

Quy định này thực tế chỉ là một cách nói khác đi của việc cấm người nhận giải đem bán tượng vàng. Dù vậy, quy định này không đem áp dụng cho những tượng vàng được trao trước năm 1950.

Tượng vàng Oscar được trao trước năm 1950 vẫn thường xuất hiện tại các cuộc đấu giá. Bức tượng vàng từng đạt mức giá cao nhất là tượng dành cho Phim xuất sắc nhất tại mùa giải năm 1939: bộ phim "Cuốn theo chiều gió". Năm 1999, "ông vua nhạc pop" Michael Jackson đã mua bức tượng với giá 1.542.000 USD.

Lễ trao giải Oscar đầu tiên chỉ diễn ra trong 15 phút

Lễ trao giải Oscar đầu tiên được tổ chức vào năm 1929 thực ra chỉ là một bữa tối giản dị được tổ chức tại một khách sạn nhỏ ở Hollywood (Ảnh: Classic FM).

Lễ trao giải Oscar đầu tiên được tổ chức vào năm 1929 thực ra chỉ là một bữa tối giản dị được tổ chức tại một khách sạn nhỏ ở Hollywood, với 270 vị khách tham dự, ngoài những người được mời tới, những người muốn mua vé tham dự chỉ phải trả 5 USD/vé. Buổi lễ trao giải đầu tiên chỉ kéo dài 15 phút và bữa tối chỉ có một món, là món gà nướng.

So với thuở ban đầu ấy, hiện tại, tầm vóc lễ trao giải Oscar đã ở đẳng cấp khác, mỗi lễ trao giải đều tiếp đón khoảng 3.400 vị khách, sự kiện kéo dài hơn 3 tiếng, vé vào cửa rẻ nhất cũng ở mức 150 USD/vé. Thực đơn phục vụ cũng đã đẳng cấp hơn rất nhiều.

Oscar cấm… váy ngắn

Tại giải Oscar, bà Edith Head được xem là một nhà thiết kế phục trang huyền thoại, bà từng được đề cử 35 lần và rinh về 8 giải (Ảnh: Classic FM).

Trong cuốn sách "How to Dress for Success" (Ăn vận để thành công - 1967), chuyên gia thiết kế phục trang diễn xuất - bà Edith Head - từng viết rằng: "Ngay cả những đôi chân đẹp nhất trông cũng sẽ đẹp hơn nếu cái đầu gối được che đi". Điều này cho thấy rõ sự "mất thiện cảm" của bà Edith Head đối với… đầu gối.

Tại giải Oscar, bà Edith Head được xem là một nhà thiết kế phục trang huyền thoại, bà từng được đề cử 35 lần và rinh về 8 giải. Vì uy tín của bà, nên ban tổ chức lễ trao giải Oscar từng mời bà làm chuyên gia tư vấn quy tắc phục trang cho sự kiện hồi năm 1967. Ngay lập tức, bà Head đưa ra quy định rằng sự kiện thảm đỏ năm ấy sẽ... cấm váy ngắn.

Oscar gặp sự cố… khỏa thân

Opel hoàn toàn không liên quan gì tới sự kiện, chỉ là một người đàn ông thích… khỏa thân (Ảnh: Classic FM).

Tại lễ trao giải năm 1974, một người đàn ông có tên Robert Opel đã đi vào lịch sử của giải khi trở thành người duy nhất từng xuất hiện khỏa thân trên sân khấu. Opel hoàn toàn không liên quan gì tới sự kiện, chỉ là một người đàn ông thích… khỏa thân, bằng cách nào đó Opel đã lọt được vào hậu trường rồi chạy lên sân khấu, hình ảnh của Opel "trần như nhộng" đã phát đi trên sóng truyền hình.

Oscar… đoạt Oscar

Nhạc sĩ Oscar Hammerstein II (Ảnh: Classic FM).

Trong lịch sử giải Oscar, chỉ có duy nhất một người tên là... Oscar từng giành giải, đó là nhạc sĩ Oscar Hammerstein II. Ông từng hai lần giành giải Oscar ở hạng mục Bài hát trong phim hay nhất, với ca khúc "The Last Time I Saw Paris" trong phim "Lady Be Good" (1941) và "It Might as Well Be Spring" trong phim "State Fair" (1945).

Tượng vàng Oscar bị cuỗm ngay trên bục nhận giải

Nữ diễn viên Alice Brady (Ảnh: Classic FM).

Hồi năm 1938, nữ diễn viên Alice Brady thắng giải Nữ phụ xuất sắc nhất với vai diễn trong "Old Chicago", vì trước lễ trao giải, Brady bị vỡ mắt cá nên không thể tham dự sự kiện. Khi tên cô được xướng lên, một người đàn ông đã bước lên sân khấu và nhận giải thay cho Brady. Chỉ có điều sau giải thưởng, người đàn ông biến mất cùng với kỷ niệm chương Oscar.

Thời này, ở hạng mục phụ, người ta chỉ phát kỷ niệm chương, không phát tượng vàng. Sau đó, Brady khẳng định rằng cô không cử bất cứ người đại diện nào tới dự lễ trao giải. Ban tổ chức đã phải trao cho cô một kỷ niệm chương khác.

Vì khan hiếm kim loại, tượng Oscar từng làm bằng... thạch cao

Tượng vàng Oscar hiện nay cao 34cm, nặng 3,8kg, được làm từ hợp kim thiếc mạ vàng (Ảnh: Classic FM).

Tượng vàng Oscar hiện nay cao 34cm, nặng 3,8kg, được làm từ hợp kim thiếc mạ vàng, gắn trên một đế kim loại màu đen. Ngay trước Thế chiến II, đế tượng được làm bằng đá do bắt đầu khan hiếm kim loại; trong Thế chiến II, tượng được làm bằng thạch cao. Chủ nhân của những bức tượng thạch cao có thể đem đổi lấy tượng vàng sau khi chiến tranh kết thúc.

Cho tới thập niên 1950, ban tổ chức vẫn trao cho diễn viên nhí thắng giải Oscar bức tượng vàng có kích thước nhỏ. Còn giờ đây, diễn viên nhí cũng được trao bức tượng to giống như của người lớn.

Đặc biệt, khi nghệ sĩ nói giọng bụng người Mỹ Edgar Bergen được nhận giải Oscar danh dự hồi năm 1938, ông đã được tặng bức tượng Oscar làm bằng gỗ với phần miệng có thể chuyển động.

Tất cả tượng vàng Oscar từng bị đánh cắp trước lễ trao giải

Tại lễ trao giải Oscar năm 2000, suýt nữa đã không có tượng vàng nào được trao tặng (Ảnh: Classic FM).

Tại lễ trao giải Oscar năm 2000, suýt nữa đã không có tượng vàng nào được trao tặng. Khi chỉ còn 16 ngày nữa là tới lễ trao giải, bỗng nhiên 55 bức tượng vàng Oscar biến mất bí ẩn khỏi một nhà kho vốn được dùng để cất giữ tượng vàng. Nhà kho này nằm ở thành phố Bell, bang California, Mỹ.

Lúc này, nếu bắt đầu làm lại 55 bức tượng mới thì không kịp nữa. Cảnh sát đã ráo riết truy tìm cho ra 55 bức tượng bị đánh cắp. Rất may, 52 bức tượng Oscar đã được tìm thấy bên trong một thùng rác của siêu thị ở thời điểm 9 ngày sau khi xảy ra vụ trộm. Nhờ vậy, lễ trao giải diễn ra bình thường.

Hai nhân viên làm việc tại nhà kho sau đó đã bị bắt giữ và phải nhận 6 tháng tù giam vì tiếp tay cho phi vụ đánh cắp tượng vàng. Ba năm sau, một trong ba bức tượng Oscar vẫn còn mất tích bất ngờ được tìm thấy lại, khi cảnh sát đột kích vào một ổ nhóm tội phạm tại thành phố Miami, bang Florida, Mỹ. Hiện giờ, vẫn còn 2 tượng vàng Oscar trôi nổi, chưa được tìm thấy.

Bích Ngọc

Theo Classic FM

23/03/2022