Hé lộ cách lừa đảo, chia thưởng của nhóm tội phạm xuyên quốc gia

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã hoàn tất cáo trạng truy tố 37 bị cáo có hộ khẩu tại TPHCM, Nghệ An, Long An, Bình Thuận, Cần Thơ, Hải Dương, Thanh Hóa ra trước tòa án để xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Những người này đều bị dụ dỗ hoặc được giới thiệu sang Campuchia làm “việc nhẹ, lương cao” tại 2 công ty do A Thơ (người Đài Loan, Trung Quốc, không xác định được lai lịch cụ thể) và Lê Minh Dũng (quốc tịch Việt Nam) làm chủ.

Dưới sự điều hành của A Thơ và Dũng, nhân viên công ty giả danh các cơ quan chức năng, gọi điện thoại cho người Việt Nam ở trong nước thao túng tâm lý, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Nhóm đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia vừa bị truy tố ra trước tòa án để xét xử (Ảnh: Hoàng Lam).

Các vụ lừa đảo được thực hiện theo những kịch bản đã xây dựng, phổ biến và hướng dẫn cụ thể. Kịch bản lừa đảo liên quan đến thông báo nợ tiền cước viễn thông, nợ tiền điện, thông tin cá nhân bị rò rỉ nghi có liên quan đến tội phạm lừa đảo.

Để thực hiện một vụ lừa đảo, các đối tượng phân làm 3 cấp, tương ứng với độ khó của “nhiệm vụ” và kinh nghiệm lừa đảo của từng người.

Trong đó, công đoạn đầu tiên thường được phân công cho những người ít kinh nghiệm, mới vào nghề. Nhóm này có nhiệm vụ gọi điện thoại cho người dân theo số điện thoại và thông tin cá nhân (đã được công ty thu thập sẵn), thông báo về việc nợ cước điện thoại, nợ tiền điện hay nghi ngờ liên quan đến hoạt động tội phạm ma túy, lừa đảo.

Nếu nạn nhân tin vào các thông báo trên, nhóm này sẽ hướng dẫn gọi đến nhóm thứ 2, thường được giới thiệu là người của cơ quan tố tụng như công an, viện kiểm sát.

Nhóm thứ 2 bằng các cách thức thao túng tâm lý, yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân, tài sản để xác định những người này có khả năng tài chính hay không nhằm thực hiện các bước tiếp theo.

Nếu bị hại có khả năng tài chính khoảng 100 triệu đồng, việc thực hiện bước tiếp theo trong kịch bản lừa đảo sẽ do nhóm này thực hiện. Bị hại có khả năng tài chính trên 100 triệu đồng, sẽ được chuyển đến nhóm thứ 3. Đây là những người có kinh nghiệm nhất và người đứng đầu công ty.

Sau giai đoạn “thẩm định tài chính” các đối tượng tiếp tục thao túng tâm lý để lấy được tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP của các bị hại, từ đó thực hiện hành vi chuyển tiền từ tài khoản nạn nhân sang tài khoản do chúng kiểm soát để chiếm đoạt.

Tùy khả năng, kinh nghiệm, nhóm lừa đảo được phân thứ bậc, tương ứng với nhiệm vụ và thù lao được hưởng trong mỗi phi vụ lừa đảo (Ảnh: Hoàng Lam).

Quá trình thực hiện các vụ lừa đảo, để tránh bị nạn nhân nghi ngờ, phát hiện, nhóm người lừa đảo lấy lý do bảo mật điều tra để cách ly “con mồi”.

Thông thường chúng sẽ yêu cầu nạn nhân vào phòng kín, đóng cửa, không được trò chuyện với người khác và duy trì trạng thái kết nối của điện thoại hoặc Zalo. Một số trường hợp được yêu cầu thuê nhà nghỉ, thuê phòng khách sạn để “đảm bảo bí mật trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng”.

Cơ quan chức năng xác định, năm 2021-2023 nhóm đối tượng này đã thực hiện 4 vụ lừa đảo nhắm vào người Việt Nam ở trong nước, chiếm đoạt hơn 8,6 tỷ đồng. Số tiền này được A Thơ và Dũng chia cho các nhân viên theo quy định.

Với nhóm tiếp cận nạn nhân đầu tiên, được trả lương cứng 12 triệu đồng/tháng và 4% số tiền lừa đảo từ bị hại do mình trực tiếp lừa đảo.

Nhóm thứ 2 và thứ 3 không được hưởng lương cứng mà hưởng hoa hồng 5,5% số tiền lừa đảo được.

Nhóm lừa đảo xuyên quốc gia này bị Công an Nghệ An phối hợp Bộ Công an và công an các địa phương bắt giữ trong một chuyên án vào đầu năm 2024. Hai kẻ cầm đầu là A Thơ và Lê Minh Dũng đã bỏ trốn.