Tom Cruise tặng quà sinh nhật cho "con gái trên màn ảnh" trong suốt 19 năm

Tài tử Tom Cruise (61 tuổi) tặng nữ diễn viên Dakota Fanning (30 tuổi) một đôi giày vào mỗi dịp sinh nhật của cô kể từ năm 2005. Tom Cruise và Dakota Fanning từng vào vai cha con trong bộ phim điện ảnh War of the Worlds (Thế giới đại chiến - năm 2005).

Mới đây, khi xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, Dakota đã hào hứng chia sẻ về mối quan hệ tốt đẹp với tài tử Tom Cruise.

Nữ diễn viên Dakota Fanning cho biết cô có mối quan hệ tốt đẹp với tài tử Tom Cruise trong suốt gần 20 năm qua (Ảnh: Daily Mail).

Khi tham gia diễn xuất trong phim War of the Worlds, Dakota 11 tuổi. Khi ấy, Dakota từng rất muốn có một chiếc điện thoại của riêng mình. Cô đặc biệt thích chiếc Motorola Razr.

Tom Cruise đã mua tặng Dakota một chiếc điện thoại đúng như cô mong muốn. Ngoài ra, Tom Cruise nhận thấy Dakota rất quan tâm tới giày dép, kể từ đó, định kỳ vào mỗi dịp sinh nhật của Dakota, tài tử đều gửi tặng cô một đôi giày. Điều này được duy trì trong suốt những năm qua.

Dakota cho biết cô có những ký ức tuyệt vời về Tom Cruise. Những chia sẻ của Dakota ở thời điểm này thu hút nhiều sự chú ý, bởi cách Cruise quan tâm "cô con gái trên màn ảnh" quá khác biệt so với cách anh đối xử với con gái ruột.

Sau khi Tom Cruise và vợ cũ - nữ diễn viên Katie Holmes - chia tay, con gái anh - Suri Cruise - sống với mẹ và được cho là không có mối liên hệ với cha ruột.

Tom Cruise thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chu cấp cho con gái ruột theo đúng cam kết khi ly hôn, nhưng anh không xuất hiện trong cuộc sống của Suri.

Tài tử Tom Cruise và diễn viên nhí Dakota Fanning trong phim "War of the Worlds" (Ảnh: Daily Mail).

Suri đã tròn 18 tuổi trong tháng 4 năm nay, kể từ đây, Tom Cruise đã có thể dừng mức chu cấp 400.000 USD (hơn 10 tỷ đồng) gửi tới Katie Holmes mỗi năm để hỗ trợ cô nuôi con.

Sau đó, nếu Katie hoặc Suri có mong muốn Tom Cruise hỗ trợ khoản chi phí nào cho việc học tập, chăm sóc sức khỏe hay các hoạt động ngoại khóa của Suri, họ sẽ phải liên hệ với Tom Cruise để đề xuất.

Trong thỏa thuận khi ly hôn, Tom Cruise bày tỏ thiện chí và sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ các chi phí này, sau khi con gái tròn 18 tuổi.

Dù vậy, theo nguồn tin ẩn danh thân cận với nữ diễn viên Katie Holmes, người đẹp 45 tuổi và con gái không có ý định liên hệ để nhận sự hỗ trợ tài chính từ Tom Cruise thêm nữa.

Trong ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của con gái ruột, Tom Cruise giữ im lặng, anh không có phát ngôn hay động thái công khai nào để chúc mừng dấu mốc tuổi tác quan trọng của con.

Suri Cruise sẽ tốt nghiệp trung học trong tháng 6 này (Ảnh: Daily Mail).

Theo tờ tạp chí Hello Magazine, trong tháng 5 vừa qua, Suri đã xuất hiện trong vở kịch có tên Head Over Heels do một đoàn kịch hoạt động tại New York dàn dựng. Suri đóng một vai phụ trong vở kịch. Điều đáng chú ý là cô sử dụng tên gọi Suri Noelle.

Tên thật của mẹ ruột Suri là Kate Noelle Holmes. Suri sử dụng tên đệm của mẹ làm tên họ của mình, khi cô tham gia hoạt động diễn xuất.

Việc không sử dụng tên họ của bố hay của mẹ khi tham gia diễn xuất cho thấy, Suri không muốn được biết đến vì có cha mẹ là hai ngôi sao nổi tiếng trong showbiz Mỹ.