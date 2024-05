Suri Cruise đeo đàn trên vai, mặc phóng khoáng xuống phố cùng bạn trai

Mới đây, Suri Cruise đeo đàn guitar xuống phố, cô gây ấn tượng bởi cách ăn vận phóng khoáng, gợi cảm. Suri cùng đi với một người bạn là nam giới. Trước, Suri thường chỉ xuống phố với bạn nữ, đây là lần hiếm hoi cô xuống phố với bạn nam và có cách ăn vận táo bạo hơn mọi khi.

Chỉ vài tuần nữa, Suri sẽ chính thức tốt nghiệp trung học tại New York. Hiện tại, cô thể hiện rất rõ thiên hướng nghệ thuật của bản thân. Suri yêu thích hoạt động ca hát và đã thể hiện một số ca khúc nhạc phim trong những phim do mẹ làm đạo diễn.

Hình ảnh mới nhất của Suri Cruise khi cô bước xuống đường phố New York mới đây (Ảnh: Daily Mail).

Suri xuống phố với một người bạn nam (Ảnh: Daily Mail).

Ngoài ra, Suri còn rất yêu thích diễn xuất và cô chọn hướng đi là diễn xuất trên sân khấu kịch. Suri đã tham gia một số vở nhạc kịch cùng với đội kịch ở trường trung học. Có những lần cô được giao đóng vai chính.

Suri còn bắt đầu hợp tác với một đoàn kịch chuyên nghiệp. Theo tờ tạp chí Hello Magazine, Suri vừa xuất hiện trong vở kịch có tên Head Over Heels do một đoàn kịch hoạt động tại New York dàn dựng. Các suất diễn của vở kịch này đã diễn ra tại New York trong 3 ngày, từ ngày 3/5 đến ngày 5/5.

Suri đóng một vai phụ trong vở kịch. Cô vào vai nàng công chúa Philoclea, con gái của nhà vua, nàng đem lòng yêu một người bạn từ thuở ấu thơ.

Tên của đoàn kịch được tờ tạp chí Hello Magazine giữ kín, để đảm bảo sự riêng tư cho Suri trong các hoạt động hợp tác và diễn xuất về sau. Điều đáng chú ý là trong danh sách các diễn viên tham gia vở kịch, Suri Cruise sử dụng tên gọi Suri Noelle.

Tên thật của mẹ ruột Suri là Kate Noelle Holmes. Suri đang sử dụng tên đệm của mẹ làm tên họ của mình khi tham gia hoạt động diễn xuất.

Suri có hứng thú với nghệ thuật diễn xuất và tích cực tham gia các vở kịch ở trường. Hiện tại, cô còn đang hợp tác với một đoàn kịch (Ảnh: Daily Mail).

Việc không sử dụng tên họ của bố hay của mẹ khi tham gia diễn xuất cho thấy, Suri không muốn được biết đến chỉ bởi có cha mẹ là ngôi sao nổi tiếng. Cô muốn tự lực khởi nghiệp diễn xuất.

Tài tử Tom Cruise và nữ diễn viên Katie Holmes bắt đầu hẹn hò trong năm 2005. Họ chào đón Suri ra đời trong năm 2006. Hai người kết hôn khi Suri được 7 tháng tuổi. Nữ diễn viên Katie Holmes bất ngờ đệ đơn ly hôn trong năm 2012, gây nên sự ngỡ ngàng đối với chính tài tử Tom Cruise.

Nguyên nhân đằng sau động thái này được cho là bởi Katie Holmes muốn bảo vệ con gái khỏi giáo phái mà Tom Cruise tin theo. Kể từ sau khi cha mẹ ly hôn, Suri được cho là không có mối liên hệ nào với cha ruột.