Suri Cruise xuống phố với mẹ, dừng nhận tiền trợ cấp từ tài tử Tom Cruise

Sau khi tròn 18 tuổi, Suri Cruise đã có lần đầu tiên xuống phố với mẹ - nữ diễn viên Katie Holmes. Hai mẹ con vừa đi bộ vừa uống cà phê trên đường phố New York. Dịp sinh nhật đặc biệt của Suri, cô chỉ xuất hiện bên bạn thân để nhận quà từ bạn và tự mua hoa tặng chính mình. Hai mẹ con Suri không có hoạt động nào đặc biệt trong dịp này.

Trong những ngày gần đây, Suri thường xuống phố một mình. Điều này cho thấy sự tự tin, độc lập mới mẻ ở cô gái đã chính thức bước sang tuổi trưởng thành. Trong khi đó, nữ diễn viên Katie Holmes cũng thường xuống phố một mình mà không còn có sự đồng hành của con gái.

Hình ảnh hai mẹ con Katie và Suri bước xuống phố để cùng đi bộ và uống cà phê mới đây là lần đầu tiên họ cùng xuất hiện, sau dịp Suri tròn 18 tuổi.

Nữ diễn viên Katie Holmes chính thức dừng nhận tiền hỗ trợ nuôi con từ chồng cũ - tài tử Tom Cruise - trong tháng 4 này. Suri Cruise - con chung duy nhất của Tom Cruise và Katie Holmes - đã bước sang tuổi 18 trong ngày 18/4.

Khi ly hôn, Katie Holmes và Tom Cruise đã có những thỏa thuận chi tiết về việc nuôi con chung. Theo đó, Tom Cruise mỗi năm gửi cho Katie Holmes 400.000 USD (gần 10 tỷ đồng) để hỗ trợ việc nuôi con cho tới khi Suri đủ 18 tuổi.

Ngoài ra, Tom Cruise sẵn sàng chi trả thêm các chi phí khác trong cuộc sống của Suri, bao gồm chi phí chăm sóc sức khỏe, tiền học phí ở các cấp học và tiền chi cho các hoạt động ngoại khóa. Như vậy, khi Suri theo học Đại học, tài tử Tom Cruise vẫn sẵn sàng tiếp tục chi trả tiền học phí cho con gái.

Hiện tại, nhiều nguồn tin cho biết rằng Suri muốn theo học chuyên ngành thời trang tại New York (Mỹ). Một số tờ tin tức showbiz xoay quanh đời sống giới sao Hollywood thời gian gần đây đưa tin rằng Katie Holmes đang rất lo lắng cho tương lai của hai mẹ con.

Theo đó, Katie Holmes sợ rằng khi nguồn chu cấp đều đặn từ chồng cũ dừng lại, hai mẹ con cô có thể sẽ gặp phải nhiều sự bấp bênh trong cuộc sống, do tài chính không đảm bảo. Thậm chí, một số tờ tin tức còn đưa tin rằng Katie Holmes đang cân nhắc tới việc sẽ cho ra mắt một cuốn tự truyện kể về những điều chưa từng tiết lộ khi còn chung sống với Tom Cruise.

Trước những thông tin liên tục dấy lên xung quanh Katie Holmes thời gian gần đây, luật sư của cô đã lên tiếng chia sẻ với giới truyền thông Mỹ: "Nhiều câu chuyện đang được tung ra với những nội dung sai hoàn toàn so với thực tế. Đây là cách đưa tin vô trách nhiệm.

Có những tờ tin tức tìm mọi cách để có tin tức mới, dù chỉ toàn là tin sai sự thật. Họ không nỗ lực để có được thông tin chính xác, mà luôn tìm tới những nguồn ẩn danh để có thông tin không xác thực, thậm chí là hoàn toàn sai lệch so với thực tế".

Lý do khiến Katie Holmes ly hôn Tom Cruise được cho là để bảo vệ Suri khỏi giáo phái mà Tom Cruise tin theo (Ảnh: Page Six).

Xuyên suốt chặng hành trình trưởng thành của Suri, tài tử Tom Cruise được cho là hoàn toàn "vô hình". Anh không hề xuất hiện trong cuộc sống riêng của con gái, không có bất cứ sự tham gia trực tiếp nào vào việc nuôi dạy cô con gái ruột duy nhất của mình.

Tom Cruise được cho là luôn thực hiện đầy đủ những cam kết hỗ trợ tài chính đã đưa ra trong thỏa thuận ly hôn, chỉ có điều, nam tài tử không gặp con. Katie Holmes đã một mình nuôi con trong suốt những năm qua. Lần cuối cùng Tom Cruise xuất hiện bên con gái là từ năm 2012.

Nữ diễn viên người Mỹ Katie Holmes (SN 1978) bắt đầu được biết đến từ bộ phim truyền hình Dawson's Creek (1998-2003). Bộ phim điện ảnh đầu tiên mà cô tham gia diễn xuất là The Ice Storm (1997) của đạo diễn Lý An.

Katie Holmes từng tham gia nhiều phim điện ảnh kinh phí thấp và phim bom tấn kinh phí lớn, có thể kể tới Wonder Boys (2000), Abandon (2002), Pieces of April (2003), Batman Begins (2005), Touched with Fire (2015), Logan Lucky (2017), Dear Dictator (2018), Coda (2019), The Secret: Dare to Dream (2020)...

Cuộc hôn nhân của Katie Holmes với tài tử Tom Cruise kéo dài từ năm 2006 đến năm 2012. Cuộc hôn nhân đưa lại cho họ cô con gái Suri Cruise. Hiện tại, Suri Cruise là một trong những nhân vật con sao nhận được nhiều sự quan tâm nhất trong giới showbiz Mỹ.

Sau 6 năm sống trong hôn nhân, Katie Holmes đệ đơn ly hôn Tom Cruise vì những khác biệt không thể khỏa lấp. Trong một cuộc phỏng vấn thực hiện với một kênh truyền hình của Đức ngay sau khi ly hôn, Tom Cruise từng nói rằng anh không thể ngờ Katie Holmes lại quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân giữa họ: "Cuộc sống nhiều khi thật bi hài. Bạn cần phải hài hước một chút để có thể tồn tại".

Lý do khiến Katie Holmes ly hôn Tom Cruise được cho là để bảo vệ Suri khỏi giáo phái mà Tom Cruise tin theo. Trong những năm tháng về sau này, Tom Cruise tránh những câu hỏi đề cập tới những vấn đề riêng tư, như chuyện con cái hay những cuộc hôn nhân đã qua trong cuộc đời anh.