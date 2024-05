Suri Cruise và mẹ tự tin xuống phố sau khi dừng nhận trợ cấp từ Tom Cruise

Nữ diễn viên Katie Holmes (45 tuổi) và con gái ruột Suri Cruise (18 tuổi) cùng tận hưởng những ngày nắng ấm với phong cách thời trang nữ tính. Sự xuất hiện của hai mẹ con Katie Holmes và Suri Cruise trên đường phố New York luôn thu hút sự quan tâm chú ý.

Kể từ khi Suri tròn 18 tuổi, cô thường xuyên xuống phố một mình và không còn có mẹ đồng hành bên cạnh. Cả hai mẹ con đều thể hiện phong thái tự tin, điềm tĩnh mỗi khi xuống phố. Những năm tháng phía trước là một giai đoạn mới mẻ trong cuộc sống của họ. Katie Holmes đã chính thức dừng nhận tiền trợ cấp nuôi con từ chồng cũ - tài tử Tom Cruise, sau khi con gái chung của họ tròn 18 tuổi.

Suri đang đứng trước ngưỡng cửa Đại học, hiện chưa rõ Suri đã đăng ký theo học tại trường nào. Dù vậy, nhiều nguồn tin thân cận với nữ diễn viên Katie Holmes cho biết Suri hứng thú với lĩnh vực thời trang. Nhiều khả năng Suri sẽ theo học tại một học viện thời trang ở New York, như vậy, hai mẹ con Katie và Suri vẫn có thể ở gần nhau trong những năm tháng Suri học Đại học.

Sau khi Suri tròn 18 tuổi, tài tử Tom Cruise dừng mức chu cấp 400.000 USD (hơn 10 tỷ đồng) gửi tới Katie Holmes mỗi năm để hỗ trợ nuôi con. Kể từ đây, nếu Katie hoặc Suri có mong muốn Tom Cruise hỗ trợ khoản chi phí nào cho việc học tập, chăm sóc sức khỏe hay các hoạt động ngoại khóa của Suri, họ sẽ phải liên hệ với Tom Cruise để đề xuất.

Trong thỏa thuận khi ly hôn, Tom Cruise bày tỏ thiện chí và sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ các chi phí này, sau khi con gái tròn 18 tuổi.

Dù vậy, theo nguồn ẩn danh thân cận với nữ diễn viên Katie Holmes, người đẹp 45 tuổi và con gái không có ý định liên hệ để nhận sự hỗ trợ tài chính từ Tom Cruise thêm nữa: "Tom không thực sự tồn tại trong cuộc sống của hai mẹ con họ. Khi Suri tròn 18 tuổi, những ràng buộc pháp lý về trách nhiệm và nghĩa vụ giữa đôi bên cũng kết thúc.

Suri không có ý định liên hệ với cha hay có động thái nào làm thay đổi cuộc sống hiện tại của hai mẹ con. Cả hai mẹ con Katie và Suri đều không muốn dựa dẫm vào Tom ở bất cứ phương diện nào. Suri nhìn nhận mình là con của một người mẹ đơn thân và chỉ quan tâm tới mẹ ruột mà thôi".

Suri sẽ hoàn tất việc học trung học trong tháng 6 tới đây. Sau đó, cô sẽ bắt đầu các thủ tục nhập học để chuẩn bị cho việc học Đại học trong mùa thu năm nay.

Khi Suri đủ 18 tuổi, cô có quyền lên tiếng chia sẻ về cuộc sống của bản thân trong những năm qua, về mối quan hệ với cha ruột, về giáo phái mà cha lựa chọn tin theo... Việc Suri đủ tuổi trưởng thành từng khiến truyền thông Mỹ đồn đoán về khả năng cô sẽ lên tiếng chia sẻ về bản thân.

Tới thời điểm này, những nguồn tin ẩn danh thân cận với nữ diễn viên Katie Holmes khẳng định Suri sẽ tiếp tục duy trì phong cách sống kín tiếng mà Katie đã tạo dựng cho hai mẹ con, kể từ khi họ rời xa Hollywood và chuyển tới sống ở New York trong năm 2012.

Katie Holmes và con gái Suri Cruise nhiều năm về trước (Ảnh: Daily Mail).

Nữ diễn viên người Mỹ Katie Holmes (SN 1978) bắt đầu được biết đến từ bộ phim truyền hình Dawson's Creek (1998-2003). Bộ phim điện ảnh đầu tiên mà cô tham gia diễn xuất là The Ice Storm (1997) của đạo diễn Lý An.

Katie Holmes từng tham gia một số phim điện ảnh kinh phí thấp và phim bom tấn kinh phí lớn, có thể kể tới Wonder Boys (2000), Abandon (2002), Pieces of April (2003), Batman Begins (2005), Touched with Fire (2015), Logan Lucky (2017), Dear Dictator (2018), Coda (2019), The Secret: Dare to Dream (2020)...

Cuộc hôn nhân của Katie Holmes với tài tử Tom Cruise kéo dài từ năm 2006 đến năm 2012. Họ có một người con chung là cô con gái Suri Cruise.

Sau 6 năm sống trong hôn nhân với Tom Cruise, Katie Holmes bất ngờ đệ đơn ly hôn trong năm 2012. Trong một cuộc phỏng vấn thực hiện với một kênh truyền hình của Đức ngay sau khi ly hôn, Tom Cruise từng nói rằng anh không thể ngờ Katie Holmes lại quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân giữa họ: "Cuộc sống nhiều khi thật bi hài. Bạn cần phải hài hước một chút để có thể tồn tại".

Lý do khiến Katie Holmes ly hôn Tom Cruise được cho là để bảo vệ Suri khỏi giáo phái mà Tom Cruise tin theo. Trong những năm tháng về sau này, Tom Cruise tránh những câu hỏi đề cập tới những vấn đề riêng tư, như chuyện con cái hay những cuộc hôn nhân đã qua trong cuộc đời anh.