Thói quen - chìa khóa dẫn đường đến thành công

Dân trí Những thói quen nhỏ nhưng luôn ẩn chứa sức mạnh lớn, có thể làm thay đổi vận mệnh của chúng ta.

Ở những người thành công đều có một đặc điểm chung đó là tính kỷ luật, sự tập trung và kiên định theo đuổi mục tiêu. Chúng ta nhận thấy sức mạnh lớn lao của tính kỷ luật, tập trung và kiên định đã giúp những người thành công thực hiện hoài bão và chinh phục mục tiêu của họ như thế nào. Câu hỏi đặt ra cho chúng ta là những đặc tính tốt đẹp đó đến từ đâu? Phải chăng, những con người xuất sắc đó luôn nỗ lực để buộc mình phải tuân thủ kỷ luật và mục tiêu đã đặt ra, hay trí não của họ được tạo hóa ban tặng sức mạnh đặc biệt giúp họ miễn nhiễm với sự phân tán hay cám dỗ bên ngoài mục tiêu?

Thật bất ngờ, các nghiên cứu khoa học thực tiễn đã chứng minh được rằng tính kỷ luật, tập trung và kiên định không đến từ sự cố gắng, ý chí hay nghị lực mà đến từ những thói quen tốt bền chặt và lâu dài. Thói quen, nghe tưởng chừng mong manh, yếu ớt và nhỏ bé, nhưng thực ra nó chứa đựng những sức mạnh lớn lao và có thể làm thay đổi vận mệnh của con người.

Thói Quen Tốt, Thói Quen Xấu - một cuốn sách mang tính bước ngoặt trong khám phá về cách chúng ta hình thành thói quen và những gì chúng ta có thể làm với kiến thức này để tạo ra thay đổi tích cực và bền vững.

Cuốn sách được đánh giá là một chuyến du hành thú vị vào khoa học thói quen cùng với Wendy Wood - một trong những nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới về khoa học thói quen. Một thành tựu vượt bậc và một cuốn sách làm thay đổi nhiều cuộc đời - đây là những nhận xét về cuốn sách từ các giáo sư hàng đầu thế giới.

Bạn có cảm thấy trải nghiệm này quen thuộc với mình không: Bạn muốn thay đổi, bạn có quyết tâm,… nhưng sau một thời gian, những cố gắng ban đầu của bạn đã dừng lại và cái kết mà bạn mong muốn đã không đến. Bạn hẳn đã từng cố gắng tiết kiệm tiền bằng cách lập kế hoạch chi tiêu. Bạn hẳn đã từng lên kế hoạch dậy sớm và tập luyện thể thao hàng ngày. Bạn hẳn đã từng đặt mục tiêu ra ngoài và gặp gỡ nhiều người mới. Thoạt đầu, ý định còn mạnh mẽ, kiên quyết, say mê. Theo thời gian, bạn không thể duy trì mức độ cam kết.

Câu hỏi được đặt ra: Tại sao chúng ta rất dễ đưa ra quyết định thay đổi, thậm chí còn thực hiện được một số bước khởi đầu đúng hướng - nhưng rồi lại rất khó để duy trì lâu dài. Khoa học cuối cùng đã bắt đầu phát hiện tại sao ta không thể tự thay đổi hành vi, và hơn thế nữa, khoa học cũng chỉ ra cách áp dụng kiến thức mới khám phá để tạo ra sự thay đổi bền vững trong cuộc sống.

Tác giả Wendy Wood đã dẫn dắt độc giả tìm hiểu về cách thức hình thành và vận hành của thói quen. Cuốn sách giúp bạn khám phá ra các nguyên tắc để loại bỏ những thói quen không mong muốn và xây dựng những thói quen tốt. Khi nắm bắt được những nguyên tắc này, bạn sẽ thấy thói quen xấu không thể là chiếc hố đen bất khả xâm phạm trong cuộc đời mà chỉ là những chướng ngại có thể đẩy lùi mà bạn sẵn sàng đối mặt và giải quyết. Thói quen tốt cũng không còn là vầng hào quang sẵn có của những vị tỷ phú giàu nhất hành tinh, những doanh nhân thành đạt, hay những ngôi sao thể thao,… bạn sẽ nhận ra được bản chất thật của thói quen và bạn có thể làm chủ được thói quen của mình.

Cuộc sống mới với thói quen mới sẽ tốt đẹp hơn vì bạn sẽ có thể đạt được những mục tiêu mà mình đặt ra, và quan trọng hơn cả là bạn không phải dành hết năng lượng cho việc đấu tranh, vật lộn để tạo cho mình ý chí và nghị lực khi thực hiện các mục tiêu mong muốn, một khi thói quen mà bạn cần có đã được hình thành và vận hành một cách tự động. Hầu hết chúng ta đều mơ ước thành đạt trong cuộc đời - và những thói quen tốt chính là những viên gạch nền tảng vững chắc để giúp chúng ta biến mong ước thành hiện thực.

Về tác giả Wendy Wood:

Wendy Wood hiện là Giáo sư Tâm lý học và Kinh doanh tại Trường Đại học Southern California. Cô nghiên cứu về khoa học thần kinh, nhận thức, và hành vi để thấu hiểu thói quen và thay đổi. Cô từng cộng tác với nhiều nhà tâm lý học uy tín, như Angela Duckworth và Adam Grant.

Các nghiên cứu của cô nhận được tài trợ của các tổ chức hàng đầu như Viện Y tế Quốc Gia (Mỹ), Tổ chức Giám định độc lập NSF, Quỹ Templeton, Quỹ Rockefeller, công ty Proctor & Gamble, Viện Nghiên cứu Radcliffe tại Harvard. Cô từng viết bài cho các báo The Washington Post, Los Angeles Times; công trình nghiên cứu của cô từng được giới thiệu trên The New York Times, Chicago Tribune, Time, USA Today, và NPR.

Cô tham gia giảng dạy cho nhiều nhóm đối tượng học thuật và phổ thông, và gần đây cô đã giới thiệu tới công chúng trang web về các thông tin khoa học liên quan đến thói quen.

Sách đã có bản tiếng Việt do dịch giả Trần Thị Ngân Tuyến chuyển ngữ.

