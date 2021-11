Sự trỗi dậy đáng kinh ngạc của điện ảnh xứ Hàn

Dân trí Nhiều tác phẩm điện ảnh của Hàn Quốc như "Ký Sinh Trùng", "Minari", "Trò chơi con mực" trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của khán giả thế giới. Điện ảnh xứ Hàn đang có sự trỗi dậy đáng nể.

Làn sóng điện ảnh Hàn Quốc đã vượt ra khỏi phạm vi châu Á để chinh phục tất cả thị trường từ châu Mỹ cho đến châu Âu. Năm 2020, bộ phim Ký Sinh Trùng (Parasite) trở thành cái tên đình đám khi giành giải Oscar, trở thành tác phẩm điện ảnh đầu tiên đến từ Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung giành giải thưởng Phim hay nhất tại một kỳ Oscar.

Sang tới năm 2021, Minari tiếp tục là một tác phẩm điện ảnh gây chú ý của Hàn Quốc khi chinh chiến tại nhiều giải thưởng điện ảnh như Quả cầu vàng, Oscar, gặt hái không ít giải thưởng. Điện ảnh Hàn Quốc trở thành cái tên chói sáng trong làng điện ảnh thế giới với những giải thưởng uy tín thực sự.

"Trò chơi con mực" trở thành phim truyền hình hot nhất Hàn Quốc năm 2021.

Tới tháng 9/2021, bộ phim truyền hình Hàn Quốc do Netflix đầu tư sản xuất mang tên Trò chơi con mực (Squid Games) thống lĩnh mọi trang báo và các mạng xã hội. Phim được phát hành trên Netflix từ ngày 17/9, với nội dung xoay quanh việc 456 người chơi kẹt tiền chấp nhận một cuộc đua sinh tồn nhằm giành lấy phần thưởng 45,6 tỉ won (38,4 triệu USD).

Ngay sau khi ra mắt, bộ phim đã tạo nên cơn sốt trên toàn thế giới. Netflix chỉ chi ra 21,4 triệu USD để sản xuất nhưng bộ phim dài 9 tập này đã mang lại khoản thu lợi lên đến 891 triệu USD. Ước tính hơn 142 triệu hộ gia đình trên thế giới đã xem Trò chơi con mực và phim của đạo diễn Hwang Dong-hyuk còn lập kỷ lục phim có nhiều người xem nhất trên nền tảng Netflix.

"Nàng Dae Jang Geum" từng mang cơn sốt phim truyền hình Hàn ra thế giới cách đây gần 20 năm.

Sau nhiều năm, làn sóng Hàn Quốc - Hallyu lại trỗi dậy. Cách đây gần 20 năm, những bộ phim nổi tiếng của Hàn Quốc như Nàng Dae Jang Geum (2004), Ngôi nhà hạnh phúc (2004), Vườn Sao Băng (2009), Người thừa kế (2013)… từng tạo cơn sốt khắp châu Á nhưng với khán giả châu Mỹ, châu Âu, những tác phẩm truyền hình của Hàn Quốc vẫn còn khá xa lạ.

Chính nhờ Netflix, cơn sốt mang tên phim truyền hình Hàn Quốc mới lan rộng. Chỉ trong vòng hai năm qua, những tác phẩm truyền hình do Netflix sản xuất đã rất được hoan nghênh và tạo tiếng vang lớn. Đó chính là Hạ cánh bên anh (Crash landing on you), Tầng lớp Itaewon (Itaewon class), Kingdom đều là những tác phẩm ăn khách.

Ngoài Trò chơi con mực, những bộ phim truyền hình Hàn Quốc đặc sắc ra mắt trong năm 2021 có thể kể tới Vincenzo, Mine, Hospital Playlist, Prison Playbook, D.P, Hometown Cha cha cha (Điệu Cha Cha Cha làng biển)… Những phim này đều đạt rating cao ngất ngưởng và có độ lan tỏa diện rộng.

"Điệu Cha Cha Cha làng biển" cũng nằm trong top 3 phim Hàn Quốc "hot" nhất trên nền tảng Netflix.

Trong tháng 10 vừa qua, theo thống kê toàn cầu của Netflix, trong số 10 phim thu hút nhất có 3 phim xuất xứ từ Hàn Quốc bao gồm Trò chơi con mực, My Name và Điệu Cha Cha Cha làng biển. Trong đó, bộ phim Trò chơi con mực đã thu hút 111 triệu tài khoản bấm xem, trở thành bộ phim ăn khách nhất lịch sử của Netflix.

Theo báo cáo của Netflix, số lượng người xem phim Hàn Quốc đã tăng gấp 3 lần ở Mỹ trong năm 2020. Hãng cho biết đã chi khoảng 700 triệu USD cho các dự án phim truyền hình xứ kim chi trong giai đoạn 2016-2020.

Năm 2021, sau thành công ngoài sức mong đợi của Trò chơi con mực, Netflix đã cam kết lâu dài với điện ảnh Hàn Quốc bằng cách sẽ đầu tư 500 triệu USD để các nhà làm phim xứ kim chi sản xuất phim độc quyền cho hãng. Đến hiện tại, Netflix đã cho xuất xưởng hơn 80 phim Hàn.

Sắp tới, một loạt tác phẩm truyền hình đặc sắc của Hàn Quốc sẽ ra mắt khán giả, hứa hẹn sức hút của những bộ phim xứ kim chi trên các nền tảng trực tuyến không giảm nhiệt. Trong số đó có thể kể đến Thanh tra Koo, Hellbound, The silent sea, Bulgasal: Immortal Souls…

"Thanh tra Koo" của Lee Young Ae ra mắt khán giả trong tháng 11/2021.

Hầu hết các bộ phim Hàn Quốc được khán giả quốc tế ưa chuộng đều đề cập đến những vấn đề nóng trên toàn cầu như bất bình đẳng xã hội và phân biệt giai cấp.

Nhà nghiên cứu văn hóa Lim Myeong Mook nhận xét: "Một đặc điểm nổi trội của phim Hàn Quốc là tính chiến đấu. Nó phản ánh khát vọng đổi đời, mưu cầu được vươn lên vị thế xã hội cao hơn của con người.

Bên cạnh đó, phim cũng phơi bày lòng oán giận, sự bất lực của chính chúng ta trong việc đi tìm bình đẳng xã hội. Và trong hoàn cảnh nhiều người hiện đang bị mắc kẹt ở nhà, đang cố gắng xoay sở với những khó khăn vì dịch bệnh, khán giả toàn cầu lại càng dễ tiếp thu những chủ đề đó hơn bao giờ hết".

"My Name" với những cảnh quay hành động và cảnh "nóng" táo bạo cho thấy cách làm phim mới của giới làm phim Hàn Quốc.

Phim truyền hình Hàn Quốc cũng đang dần thay đổi cách làm. Thay vì những bộ phim truyền hình bi lụy, lấy nước mắt của khán giả, họ chủ động khai thác đề tài rất đa dạng. Họ thực hiện bộ phim sinh tồn đổ máu như Trò chơi con mực, những cảnh quay táo bạo trong Dẫu biết, những phim điều tra ly kỳ hấp dẫn như My name…

Sự thành công của Trò chơi con mực đã mở ra một kỷ nguyên mới cho phim trực tuyến nói riêng và điện ảnh Hàn Quốc nói chung. Hàn Quốc đã bắt đầu chạm tới giấc mộng lớn đưa điện ảnh "vươn khơi" ra khắp thế giới.

Tờ Bloomberg nhận xét, cơn sốt mang tên nhóm nhạc BTS hay Trò chơi con mực đã báo hiệu, quyền lực mềm của Hàn Quốc đang lớn dần lên và lĩnh vực giải trí hứa hẹn mang về cho nền kinh tế xứ kim chi những khoản lợi nhuận không nhỏ.

Mi Vân

Theo Channel News Asia/Washington Post