Đạo diễn "My Name" nói gì về cảnh nóng bị chê nặng "đô" trong phim?

Dân trí Cảnh nóng khá trần trụi giữa nữ diễn viên Han So Hee và Ahn Bo Hyun trong bộ phim hành động "My Name" phải đối mặt với những phản ứng trái chiều từ người xem.

My Name là dự án phim truyền hình mới của Hàn Quốc, thuộc thể loại báo thù, hành động mới do Netflix phát hành. Phim được dán nhãn 18+ và kể về hành trình báo thù của nhân vật Ji Woo (Han So Hee đóng) sau cái chết thương tâm của cha mình.

Để truy sát kẻ giết cha, Ji Woo gia nhập tổ chức xã hội đen Dongcheon của ông trùm ma túy Choi Mu Jin (Park Hee Soon thủ vai) và rèn luyện để trở thành một sát thủ.

"My Name" tiếp tục là một dự án gây chú ý của màn ảnh Hàn Quốc được trình chiếu trên nền tảng Netflix.

Khi được Mu Jin tiết lộ kẻ giết hại cha là cảnh sát, Ji Woo thay đổi danh tính thành Oh Hye Jin và hoạt động "nằm vùng" trong lực lượng cảnh sát chống tội phạm ma túy. Từ đây, tấm màn bí mật trong quá khứ của cha cô dần được vén lên, đưa Ji Woo vào hành trình báo thù đẫm máu và không thể quay đầu.

Bộ phim có sự góp mặt của nữ diễn viên Han So Hee, Ahn Bo Hyun và Park Hee Soon. Trong đó, cảnh "nóng" giữa nữ diễn viên Han So Hee và bạn diễn Ahn Bo Hyun đang khiến khán giả choáng váng.

Trong cảnh phim này, Han Soo Hee nude 100%. Đây được xem là cảnh phim táo bạo nhất trong sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên trẻ Han So Hee. Phân đoạn này đánh dấu một bước phát triển mới trong quan hệ của hai nhân vật Ji Woo (Han So Hee đóng) và Pil Do (Ahn Bo Hyun đóng) trong My Name.

Ngay sau khi cảnh phim này lên sóng, nhiều khán giả bày tỏ quan điểm cho rằng, cảnh "nóng" này quá nặng "đô" với một bộ phim truyền hình và cũng không quá cần thiết.

Đứng trước những ý kiến trên, đạo diễn Kim Jin Min, người nhào nặn My Name đã chia sẻ với tờ Korea Herald. Đạo diễn Kim Jin Min thừa nhận anh và ê-kíp đã lường trước được sự tranh cãi này và không thất vọng trước những lời chỉ trích.

"Tôi và biên kịch đã khá đắn đo về phân cảnh này trước khi bộ phim được phát hành. Tuy nhiên, tôi cho rằng nó là rất cần thiết để khắc họa tính cách và sự biến chuyển nội tâm của nhân vật Ji Woo.

Cuối cùng, cô ấy vẫn là một người phụ nữ với những cảm xúc mãnh liệt, biết yêu thương chứ không phải là một con quái vật vô cảm vì thù hận, chỉ chăm chăm báo thù", đạo diễn bày tỏ ý tưởng.

"My Name" đang nằm trong top 5 bộ phim thịnh hành nhất trên Netflix tại nhiều quốc gia như Mỹ, Việt Nam, Saudi Arabia, Peru và Nigeria.

My Name là bộ phim Hàn Quốc được Netflix đầu tư và cho ra mắt ngay sau cơn sốt toàn cầu mang tên Trò chơi con mực. Song, đạo diễn Kim Jin Min không hề áp lực mà ngược lại còn rất biết ơn sự sắp xếp này.

Anh thừa nhận, Trò chơi con mực đã góp công lớn trong việc thu hút sự chú ý từ quốc tế đến những bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Đạo diễn My Name cũng rất phấn khởi khi tác phẩm của mình được đón nhận ở khắp nơi.

Theo đơn vị phân tích dữ liệu Flix Patrol của Mỹ, My Name đang nằm trong top 5 bộ phim thịnh hành nhất trên Netflix tại nhiều quốc gia như Mỹ, Việt Nam, Saudi Arabia, Peru và Nigeria sau chưa đầy một tuần công chiếu.

Với Netflix Việt Nam, My Name chỉ đứng thứ hai sau series tâm lý tình cảm Điệu Cha Cha Cha làng biển (Hometown Cha cha cha).

Đạo diễn Kim Jin Min thú nhận, anh rất ngạc nhiên trước độ phổ biến mang tính toàn cầu của bộ phim. Anh cũng rất vui khi nữ diễn viên Han So Hee nhận được sự yêu mến và những lời khen trong vai đả nữ Ji Woo.

Han So Hee có sự lột xác ấn tượng trong "My Name".

"Han So Hee đã có màn thể hiện trên cả tuyệt vời. Với độ ngầu như thế bây giờ cô ấy là sếp của tôi luôn chứ", đạo diễn nói.

Đạo diễn Kim thừa nhận, anh từng chứng kiến sự xuất hiện của Han So Hee tại LHP quốc tế Busan lần thứ 26 vừa diễn ra hồi đầu tháng 10/2021 tại Hàn Quốc và ngạc nhiên khi thấy người hâm mộ như phát điên khi gặp cô. Tuy nhiên, khi hợp tác với ngôi sao trẻ, anh hiểu được sức hấp dẫn của Han So Hee.

"Mọi người yêu mến Han So Hee hơn tôi tưởng. Có khá nhiều tác phẩm điện ảnh lấy phụ nữ làm trung tâm của bộ phim. Nhưng tôi tin rằng, khán giả sẽ kinh ngạc và bị chinh phục bởi hành trình báo thù, thường do nam giới thực hiện, được thực hiện ấn tượng bởi một diễn viên nữ", đạo diễn Kim nhận định.

Khi được hỏi về kế hoạch thực hiện phần hai của phim, đạo diễn Kim Jin Min cho biết, anh chưa có kế hoạch cụ thể và vẫn đang tận hưởng sự phản ứng của khán giả dành cho phần một.

"Còn quá sớm để nói về phần hai, tôi còn phải chờ đợi quyết định của Netflix và kịch bản của bộ phim. Tôi cũng muốn thử nghiệm trong những dạng phim mới", anh nói.

Vậy là sau Trò chơi con mực, Cuộc chiến thượng lưu, Điệu Cha Cha Cha làng biển, làng giải trí Hàn Quốc lại có thêm một sản phẩm điện ảnh ấn tượng được trình chiếu trên nền tảng Netflix trong năm 2021.

