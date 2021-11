Dàn diễn viên "một bước thành ngôi sao" nhờ "Trò chơi con mực"

Dân trí Nhờ cơn sốt toàn cầu mang tên "Trò chơi con mực" (Squid Games), nhiều diễn viên của phim bỗng chốc trở thành ngôi sao và được săn đón.

Với sức hút toàn cầu, bộ phim sinh tồn nổi tiếng của Hàn Quốc - Trò chơi con mực (Squid Games) đã đưa dàn diễn viên của phim tiếp cận khán giả thế giới. Trong đó, nhiều cái tên vô danh hoặc sự nghiệp chưa khởi sắc đã trở thành những ngôi sao mới nhờ hiệu ứng của phim. Câu chuyện cuộc đời của họ cũng khiến khán giả bất ngờ.

"Trò chơi con mực" giúp nhiều diễn viên vô danh trở nên nổi tiếng.

Nam diễn viên kỳ cựu Oh Yeong Su

Oh Yeong Su là một cái tên lão làng trong làng giải trí xứ Hàn nhưng với khán giả thế giới, ông là một gương mặt xa lạ. Trong Trò chơi con mực, nam diễn viên 77 tuổi vào vai người chơi lớn tuổi nhất, người chơi số 1 và cũng là nhân tố bất ngờ của bộ phim.

Ngay sau khi nổi danh nhờ Trò chơi con mực, Oh Yeong Su gia nhập mạng xã hội Instagram và nhận được những lời mời quảng cáo cho các nhãn hiệu. Tài khoản của ông có hơn 127 nghìn người theo dõi và đăng tải hình ảnh liên quan chủ yếu tới công việc diễn viên.

Nam diễn viên kỳ cựu Oh Yeong Su vào vai người chơi số 1 trong "Trò chơi con mực".

Ông từng góp mặt trong bộ phim điện ảnh nổi tiếng của Hàn Quốc - Spring, summer, fall, winter… and spring. Đây cũng chính là tác phẩm kinh điển gắn liền với tên tuổi của ông Oh. Dù được chào mời nhưng ông vẫn kiên quyết từ chối những lời mời chào quảng cáo.

Cũng như nhiều đồng nghiệp của ông trong Trò chơi con mực, ông Oh cũng bị choáng vì sự nổi tiếng quá nhanh. Ông thừa nhận gặp khó khăn trong việc quản lý làm việc vì vốn không có trợ lý hay nhà quản lý. Mọi việc của ông đang được vợ và con gái giúp quản lý.

Chia sẻ về dự định sau khi giải nghệ, ngôi sao 77 tuổi nói sẽ về quê sinh sống, hòa mình với thiên nhiên và không còn bận tâm tới sự đời.

Nam diễn viên người Philippines - Christian Lagahit

Trong Trò chơi con mực, nam diễn viên gốc Philippines - Christian Lagahit đóng vai người chơi số 276. Anh chia sẻ tới Hàn Quốc lập nghiệp từ năm 2015.

Công việc đầu tiên của anh là một giáo viên dạy ngoại ngữ kiêm diễn viên bán thời gian. Hiện tại, anh là một chuyên viên marketing và phân tích dữ liệu thương mại bên cạnh công việc diễn viên.

Anh từng góp mặt trong một số bộ phim của Hàn Quốc nhưng không được nhiều người biết tới. Nhưng tới khi anh vào vai một người nhập cư nghèo, đánh đổi sinh mạng để kiếm tiền trong Trò chơi con mực, Christian Lagahit mới được quan tâm.

Nam diễn viên người Philippines - Christian Lagahit cũng được quan tâm hơn sau khi tham gia "Trò chơi con mực".

Nhờ bộ phim này, tên tuổi của Lagahit phổ biến hơn và tài khoản Instagram của anh hiện đã có hơn 75.000 người theo dõi. Chia sẻ với truyền thông, Christian Lagahit thừa nhận anh từng bị ghẻ lạnh vì là người ngoại quốc tới Hàn Quốc lập nghiệp.

Tuổi thơ của anh cũng không may mắn khi phải sống xa mẹ từ bé và ở cùng ông bà. Anh cũng bị bắt nạt tại trường học. "Tôi thật sự là một trong những người nghèo nhất lớp", Christian Lagahit nhớ lại.

Hiện tại, Christian Lagahit vui vẻ chia sẻ: "Tôi tự hào khi đại diện cho những người thiểu số ở Hàn Quốc". Được biết, Christian Lagahit còn sở hữu một kênh Youtube chia sẻ về cuộc sống của anh tại Hàn Quốc và các chuyến du lịch và ẩm thực.

Nam diễn viên Geoffrey Giuliano

Geoffrey Giuliano là nam diễn viên, tác giả nổi tiếng người Mỹ sinh năm 1953. Sau Trò chơi con mực, Geoffrey Giuliano cũng trở nên nổi tiếng hơn. Trong phim, ông vào vai nhân vật VIP, người đối đầu với tầng lớp người chơi nghèo phải đánh đổi sinh mạng để mua vui cho giới nhà giàu nhằm kiếm khoản tiền thưởng khổng lồ.

Nam diễn viên Geoffrey Giuliano nổi tiếng ở tuổi 68 sau khi góp mặt trong "Trò chơi con mực".

Geoffrey Giuliano được khen ngợi vì thể hiện thành công hình tượng nhân vật phản diện trong phim nhờ vẻ ngoài phù hợp nhân vật. Tuy nhiên, ngay khi cái tên Geoffrey Giuliano gây chú ý, một bài viết liên quan tới nam diễn viên vào năm 2017 được chia sẻ lại.

Theo đó, Geoffrey Giuliano từng có hành động chen lấn và chửi bới tại một siêu thị ở Pattaya, Thái Lan. Hành động bất lịch sự được cho là của ông bị một khách hàng tại đó quay lại và đăng lên mạng xã hội. Khi bị nhắc nhở vì hành động chen ngang, Geoffrey Giuliano đã lớn tiếng với mọi người.

Nam diễn viên tuyên bố: "Tôi là một diễn viên. Chúng tôi là những vị vua của thế giới. Chúng tôi có những tiêu chuẩn cao nhất trên thế giới" ngay trước mặt vợ, con. Ngoài ra, Geoffrey Giuliano còn bị chỉ trích vì liên quan đến việc quảng cáo dịch vụ cho những người đàn ông muốn hẹn hò với phụ nữ Thái Lan.

Nam diễn viên Ấn Độ Anupam Tripathi

Trong Trò chơi con mực, anh vào vai anh chàng nhập cư người Pakistan với mong muốn đổi đời. Tên tuổi của Anupam Tripathi bỗng nhiên vụt sáng trên mạng xã hội sau bộ phim khi có 2 triệu người theo dõi trên trang Instagram. Điều này khiến anh choáng váng.

Nam diễn viên Ấn Độ Anupam Tripathi thừa nhận choáng trước sự nổi tiếng bất ngờ.

Anupam Tripathi chuyển đến Hàn Quốc vào năm 2010 và theo học tại Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. Trước Trò chơi con mực, anh được biết đến với các vai diễn phụ trong các bộ phim truyền hình và điện ảnh Hàn Quốc nhưng không có vai nào thật nổi bật. Anh từng góp mặt trong Hậu duệ mặt trời, Just Between Lovers (Khoảng cách tình yêu), Strangers from Hell (Người lạ đến từ địa ngục), Chuyện đời bác sĩ...

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Variety, Anupam Tripathi thừa nhận: "Tôi luôn mong bộ phim được khán giả yêu thích. Tuy nhiên, khi nó trở thành hiện tượng toàn cầu, tôi đã không chuẩn bị kịp để đón nhận điều đó. Cuộc sống của tôi đảo lộn và rất nhiều người nhắn tin cho tôi".

Để vào vai trong Trò chơi con mực, Anupam Tripathi phải tăng 5-6 kg để phù hợp với tạo hình nhân vật. Anh còn phải dành thời gian nghiên cứu nhiều tài liệu, video trên mạng để hiểu tính cách, lối sống cũng như học ngôn ngữ.

"Ali của tôi được mọi người yêu thích và tôi thấy hạnh phúc vì điều đó. Đây mới chỉ là khởi đầu với tôi và hãy chờ xem tôi còn tiến xa thế nào trong sự nghiệp nhé", anh tự hào nói.

Nữ người mẫu Jung Ho Yeon

Trước khi tham gia bộ phim truyền hình sinh tồn gây sốt Trò chơi con mực, Jung Ho Yeon đang là một người mẫu Hàn Quốc hoạt động thành công tại nước ngoài. Người mẫu sinh năm 1994 từng giành giải Á quân cuộc thi Korea's Next Top Model 2013.

Tuy nhiên, nhờ hiệu ứng của bộ phim, Jung Ho Yeon bỗng chốc trở thành ngôi sao chỉ sau một đêm và trở thành nữ diễn viên Hàn Quốc được nhiều người theo dõi nhất trên mạng xã hội Instagram.

Nữ người mẫu Jung Ho Yeon nổi tiếng toàn cầu ngay trong bộ phim đầu tay.

Trang Instagram của cô từ 400 nghìn người theo dõi hiện đã đạt mức hơn 22,8 triệu người theo dõi chỉ sau một tháng rưỡi. Cuộc sống của Jung Ho Yeon thay đổi rất nhiều sau thành công của bộ phim. Cô được nhiều khán giả biết tới, truyền thông quốc tế săn đón suốt thời gian qua.

"Tôi chưa bao giờ mong đợi điều này nên vẫn không thể tin được khi mọi chuyện xảy đến. Tôi đang cố gắng ở bên những người thân thiết để giữ vững bản thân, không để mình cuốn đi bởi sự nổi tiếng đến quá nhanh. Tôi biết ơn những người đã làm nên bộ phim và khán giả luôn ủng hộ. Mỗi sáng mở mắt ra, tôi luôn nhắc nhở bản thân điều này", nữ người mẫu trẻ nói.

Người đẹp 9X thổ lộ, cô dự định sẽ phát triển song song trong cả hai lĩnh vực điện ảnh và thời trang trong tương lai.

Nữ diễn viên Kim Joo Ryung

Trong Trò chơi con mực, Kim Joo Ryung hóa thân thành người chơi số 212 Han Mi Nyeo, một phụ nữ có tính cách thất thường và khó đoán. Dù không phải là nhân vật chính, nhưng vai diễn này cũng thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả bởi tính cách và những chuyển biến tâm lý bất ngờ của nhân vật.

Ngoài ra, cảnh nóng táo bạo gây tranh cãi của nhân vật Han Mi Nyeo và nhân vật Jang Deok Soo (Heo Sung Tae đóng) cũng trở thành chủ đề bàn luận trên các phương tiện truyền thông.

Nữ diễn viên Kim Joo Ryung nổi tiếng sau 20 năm làm nghề nhờ "Trò chơi con mực".

Nói về sự nổi tiếng bất ngờ, ngôi sao xứ Hàn cho biết: "Trước đây, trang cá nhân của tôi chỉ có khoảng 400 người theo dõi nhưng giờ đây, tài khoản đã nhận được 1,68 triệu người theo dõi. Trong số đó có rất nhiều fan quốc tế. Người hâm mộ nước ngoài đã gửi các tin nhắn ủng hộ tôi bằng nhiều ngôn ngữ. Tôi cũng muốn đáp lại bằng thứ tiếng của họ, nhưng đáng tiếc là tôi không thể".

Kim Joo Ryung từng theo học chuyên ngành điện ảnh và truyền hình tại trường đại học Dongguk của Hàn Quốc và bước chân vào làng giải trí sau khi lọt top 5 tại cuộc thi hoa hậu Miss Chunhyang của Hàn Quốc vào năm 1999. Kim Joo Ryung từng góp mặt trong các phim như Lâu đài trên không, Giọng nói 3, Mây gió và mưa…

Trong năm 2021, ngoài Trò chơi con mực, Kim Joo Ryung còn hai dự án điện ảnh chưa ra mắt là Kingmaker: The Fox of the Election và Taste of Horror. Ngoài ra, cô còn nhận được lời mời tham gia bộ phim truyền hình Sabotage City, dự kiến lên sóng từ tháng 1/2022.

