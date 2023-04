Song Hye Kyo, Thang Duy và "The Glory" thắng lớn tại Baeksang 2023

Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, Song Hye Kyo xuất sắc giành chiến thắng trong hạng mục Nữ chính xuất sắc mảng phim truyền hình của giải thưởng Baeksang 2023 cho diễn xuất trong bộ phim The Glory (Vinh quang trong thù hận). Được đề cử cùng Song Hye Kyo gồm Kim Ji Won (Nhật ký tự do của tôi), Kim Hye Soo (Dưới bóng trung điện), Park Eun Bin (Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo) và Bae Suzy (Anna).

Song Hye Kyo nhận giải Nữ chính xuất sắc mảng truyền hình tại Baeksang 2023 (Ảnh: News).

Song Hye Kyo trong "The Glory" (Ảnh: Naver).

Đứng trên sân khấu nhận giải, Song Hye Kyo chia sẻ: "Tôi thắng rồi, Yeon Jin (nhân vật phản diện trong The Glory)! Giờ tôi đang hào hứng lắm đây". Tiếp đó, cô gửi lời cảm ơn những đồng nghiệp, khán giả đã giúp đỡ cô trong quá trình làm việc.

Cô nói: "Tôi rất xúc động. Tôi cuối cùng cũng đã nhìn thấy và cầm lấy giải thưởng này trên tay. Tôi vô cùng cảm ơn. Đứng trên sân khấu này, hình ảnh mỗi thành viên trong The Glory đều để lại ký ức sâu đậm trong tôi. Nếu không có các bạn, sẽ không có Dong Eun (nhân vật của Song Hye Kyo trong The Glory). Tôi thật lòng cảm ơn các diễn viên ưu tú của bộ phim, đã cùng nhau hợp tác tạo nên một tác phẩm được khán giả ghi nhận.

Cảm ơn đạo diễn Ahn Gil Ho đã lấp đầy những thiếu sót của Dong Eun. Cảm ơn những người hâm mộ, cảm ơn công ty, cảm ơn biên kịch Kim Eun Sook vì hai lần hợp tác gần đây. Cảm ơn tình yêu thương của cô ấy. Biên kịch Kim chính là niềm kiêu hãnh của tôi, cảm ơn đã giao Moon Dong Eun cho tôi. Dù quá trình quay phim rất gian khổ nhưng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hướng về phía trước".

Song Hye Kyo xinh đẹp tới dự lễ trao giải Baeksang 2023, ngày 28/4 (Ảnh: iMBC).

Song Hye Kyo có một năm 2023 thành công rực rỡ (Ảnh: iMBC).

The Glory là bộ phim thứ hai Song Hye Kyo tham gia sau khi ly hôn tài tử Song Joong Ki. Dự án này mang một màu sắc hoàn toàn mới trong sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên xứ Hàn và đánh dấu bước chuyển trong cách thể hiện, nhận vai, lựa chọn kịch bản của cô.

Trong phim, Song Hye Kyo vào vai Moon Dong Eun, một phụ nữ từng là nạn nhân của bạo lực học đường. Những ký ức đen tối thời trung học khiến cô từ bỏ giấc mơ làm kiến trúc sư và mang theo những ám ảnh tâm lý tới khi trưởng thành. Sau nhiều năm, Moon Dong Eun lên kế hoạch báo thù những người từng bạo hành cô…

Bộ phim The Glory cũng vinh dự nhận giải Phim truyền hình hay nhất năm của giải Baeksang 2023. Phim gồm hai phần, phát sóng từ tháng 12/2022, nhanh chóng trở thành một trong những dự án truyền hình của Hàn Quốc thành công nhất trong năm. Phát hành trên nền tảng Netflix, cả hai phần The Glory đều gây sốt toàn cầu và lọt top những chương trình truyền hình ăn khách nhất năm 2023 của Netflix.

Lim Ji Yeon nhận giải Nữ phụ xuất sắc mảng truyền hình (Ảnh: News).

Ngoài giải thưởng cá nhân dành cho Song Hye Kyo, giải thưởng Phim truyền hình hay nhất, The Glory còn mang về cho nữ phụ Lim Ji Yeon giải thưởng Nữ phụ xuất sắc mảng phim truyền hình tại Baeksang 2023.

Trong The Glory, Lim Ji Yeon vào vai "ác nữ" Yeon Jin, người cầm đầu những vụ bắt nạt học đường tàn khốc, đẩy cuộc đời nữ chính Moon Dong Eun vào ngục tối. Với màn thể hiện xuất sắc không kém Song Hye Kyo, Lim Ji Yeon đã nhận được sự đánh giá cao từ khán giả cùng giới chuyên môn. Đây cũng là vai diễn bước ngoặt trong sự nghiệp của cô.

Tại bài phát biểu nhận giải, cô nhắc đến câu thoại kinh điển: "Ngầu lắm Yeon Jin (nhân vật của Ji Yeon trong The Glory) à!". Ngoài ra, cô còn gây chú ý khi nhắc đến bạn trai Lee Do Hyun: "Cảm ơn đội ngũ sản xuất, gia đình, bạn bè, chị Hye Kyo luôn ấm áp, tiền bối Hye Ran, anh Sung Il, biệt đội 5 kẻ bắt nạt đáng yêu của tôi và Do Hyunie (tên thân mật của Lee Do Hyun) nữa". Đây là lần đầu tiên Lim Ji Yeon công khai nhắc đến bạn trai Lee Do Hyun sau khi bị truyền thông Hàn khui tin hẹn hò vào đầu tháng 4.

Lim Ji Yeon nhắc đến bạn trai Lee Do Hyun trong bài phát biểu nhận giải tại Baeksang 2023 (Ảnh: News).

Đúng dự đoán của giới chuyên môn, nữ diễn viên Park Eun Bin được trao giải thưởng cao quý nhất tại Baeksang - Daesang mảng truyền hình nhờ sự thể hiện xuất sắc vai nữ luật sư thiên tài tự kỷ trong bộ phim Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo. Lên sân khấu nhận giải, Park Eun Bin không cầm được nước mắt trước chiến thắng bất ngờ.

Park Eun Bin của "Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo" thắng giải Daesang mảng truyền hình tại Baeksang 2023 (Ảnh: Osen).

Ở mảng điện ảnh, giải thưởng danh giá Daesang đã thuộc về bộ phim Decision To Leave (Quyết tâm chia tay) của đạo diễn Park Chan Wook. Bộ phim gây tiếng vang khi trình chiếu và tham gia tranh giải tại LHP Cannes 2022 (Pháp).

Phim xoay quanh cuộc đời chàng sĩ quan cảnh sát tên là Hye Jun (Park Hae Il đóng). Khi điều tra một cái chết bí ẩn trên vùng núi, anh nghi ngờ góa phụ bí ẩn Seo Rae (Thang Duy đóng) là thủ phạm và bắt đầu lần theo manh mối. Tuy nhiên, càng điều tra, thám tử càng phải lòng nữ góa phụ. Mối quan hệ tình cảm này đã làm thay đổi cuộc đời của cả hai.

Decision To Leave cũng mang về cho nữ chính Thang Duy giải thưởng Nữ chính xuất sắc mảng điện ảnh tại Baeksang 2023. Cùng được đề cử với Thang Duy trong hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc mảng điện ảnh còn có Bae Doo Na, Yang Mal Bok, Yum Jung Ah và Jeon Do Yeon.

Thang Duy giành giải Nữ chính xuất sắc tại Baeksang 2023 (Ảnh: Osen).

Trên sân khấu, nữ diễn viên Trung Quốc đã gửi lời cảm ơn các đồng nghiệp, gia đình vì luôn đồng hành, động viên cô trong quá trình theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Trong phim, Thang Duy thể hiện những câu thoại bằng tiếng Hàn và diễn tả xuất sắc nội tâm nhân vật Seo Rae qua ánh mắt.

Decision to Leave là dự án phim Hàn Quốc thứ hai mà Thang Duy góp mặt sau Thu muộn, đóng cặp với nam diễn viên Hyun Bin vào năm 2010. Trước khi giành chiến thắng tại Baeksang 2023, ngôi sao người Trung Quốc cũng giành giải Nữ chính xuất sắc tại giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh nhờ Decision to Leave.

Giải thưởng nghệ thuật Baeksang là lễ trao giải ghi nhận những thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và sân khấu kịch tại Hàn Quốc. Lễ trao giải được khởi xướng từ năm 1965 và được tổ chức thường niên.

Lễ trao giải có mục đích thúc đẩy sự phát triển văn hóa và nghệ thuật đại chúng Hàn Quốc cũng như cổ vũ tinh thần các nghệ sĩ. Đây cũng là một giải thưởng danh giá nhất ngành giải trí Hàn Quốc, được truyền thông gọi là Oscar xứ Hàn.