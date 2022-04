Sơn Tùng M-TP "của ngày hôm qua" đâu rồi?

Khi sản phẩm nghệ thuật "ký sinh" trên scandal

Không thể phủ nhận, Sơn Tùng M-TP từng có khoảng thời gian rất thành công với những bản hit được đánh giá là ấn tượng. Thậm chí, với việc "chen chân" vào các bảng xếp hạng quốc tế, hợp tác với những ngôi sao đình đám thế giới như Snoop Dogg, nam ca sĩ sinh năm 1994 còn trở thành nghệ sĩ trẻ hiếm hoi được kỳ vọng mang nhạc Việt ra ngoài biên giới. Thế nhưng giờ đây, rất ít người đủ lạc quan để tiếp tục hy vọng vào điều đó!

Khoan bàn đến chất lượng của các sản phẩm nghệ thuật gắn mác Sơn Tùng gần đây, chỉ riêng cách mà nam ca sĩ này loay hoay với những scandal của mình đã cho thấy anh còn một khoảng cách rất xa để đạt tới vị trí của một "siêu sao".

Vụ ầm ĩ tình ái không nhấn chìm Sơn Tùng mà cách xử lý bị đánh giá nghiệp dư của anh cùng ê-kíp mới là nguyên nhân chính dẫn tới màn "quay xe" của hàng loạt khán giả. Bên cạnh đó là sự "ngang bướng" đến khó tin của cả một đội ngũ khi sử dụng chiêu "đạo nhái tạo tranh cãi" cũ rích, đổi ảnh đại diện màu đen trước khi ra mắt sản phẩm (giống một số nghệ sĩ nước ngoài) và đỉnh điểm là phải ngừng phát hành MV "There's no one at all" (tạm dịch: "Không có ai cả") mới đây vì những chi tiết nhạy cảm.

MV "There's no one at all" vừa mắt đã vấp hàng loạt tranh cãi (Ảnh: Chụp màn hình).

Thật khó tin ê-kíp của một ngôi sao hàng đầu showbiz Việt lại không lường trước được phản ứng của khán giả trước khi tung ra một MV gây hàng loạt tranh cãi như vậy. Nhưng như thường lệ, MV thì vẫn chễm chệ ở vị trí cao trên các bảng xếp hạng khi ra mắt, nhờ "tận dụng" mọi sự quan tâm.

Một quản lý giấu tên thẳng thắn chia sẻ: "Trên mạng thì một lượt xem của anti-fan hay fan cũng giống nhau thôi. Cái hay của Sơn Tùng là "bắt" được cả anti-fan "cày view" cho mình. Muốn chê, muốn soi thì phải xem, thậm chí xem đi xem lại nhiều lần nữa. Đó chính là lý do tại sao MV của Sơn Tùng thường "thắng", bất kể chất lượng ra sao!".

MV vừa ra mắt của Sơn Tùng được nhắc trên khắp mặt báo và mạng xã hội nhưng sự quan tâm của khán giả không nằm ở giai điệu, ca từ mà ở những tranh cãi xoay quanh nó. Và có lẽ ít lâu sau, MV này cũng sẽ giống như các sản phẩm gần đây của anh: Trôi vào quên lãng sau thời gian sống "ký sinh" trên những tin hot ngoài lề.

Sơn Tùng M-TP có tiếp tục giữ được sức hút nếu xoay quanh anh giờ đây chỉ là những ồn ào? (Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp).

Quả thật, nếu xét ở một vài khía cạnh, Sơn Tùng vẫn đang rất thành công! Những sản phẩm của anh dễ dàng chiếm thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng, bất kể chất lượng ra sao. Giọng ca gốc Thái Bình vẫn là ngôi sao hút khách, bất kể scandal bủa vây đến cỡ nào.

Thế nhưng, những điều này có tồn tại lâu dài và giúp Sơn Tùng trở thành "ông vua không ngai" của làng giải trí? Câu trả lời có lẽ là không. Nghệ sĩ của những năm 2022 cần nhiều thứ hơn thế, khi mà khán giả ngày càng có nhiều sự lựa chọn và so sánh.

Sơn Tùng: Nghệ sĩ hay "hiện tượng mạng"?

Sơn Tùng vẫn là ngôi sao nhưng có vẻ như anh đang ngày càng xa rời những giá trị cơ bản của một nghệ sĩ. Những giá trị đó không nằm ở chuyện sở hữu bao nhiêu fan, kiếm được bao nhiêu view mà là sự tự trọng và sức sáng tạo bên trong người làm nghệ thuật.

Không một nghệ sĩ có tự trọng nào lại chấp nhận chuyện bị công kích "đạo nhái" suốt thời gian dài. Họ cũng sẽ không bao giờ muốn trở thành "bản sao" của một ai vì lẽ thường, "bản sao" chẳng bao giờ vượt qua bản chính!

Còn Sơn Tùng, không biết vô tình hay cố ý, anh đang dần "thích nghi" với những lời mai mỉa, tới mức gần như sản phẩm nào cũng cài cắm một vài yếu tố gây nghi ngờ, tranh cãi. Sự tương đồng với G-Dragon rõ rệt tới mức người ta có cảm tưởng rằng bản thân Sơn Tùng cũng không ngần ngại việc trở thành "bản sao" của người khác...

Cảnh trong MV "There's no one at all" của Sơn Tùng (ảnh bên dưới) bị so sánh với một cảnh của G-Dragon trong MV "Crooked" (Ảnh: Chụp màn hình)

Một điều nữa mà khán giả đang đặt ra cho nam ca sĩ, đó là ý thức trách nhiệm với người hâm mộ, thể hiện rất rõ trong vụ MV "There's no one at all". Trong bài đăng xin lỗi hôm 29/4, Sơn Tùng viết: "Tùng luôn hiểu được vị trí và sức ảnh hưởng của mình đối với các bạn trẻ...". Vậy mà, điều gì đã khiến anh chọn cái kết tiêu cực cho nhân vật của mình trong bối cảnh "nhạy cảm" như hiện nay?

Hơn ai hết, Sơn Tùng là người hiểu rất rõ từ kiểu tóc cho đến một câu nói của anh cũng có thể tạo ra trào lưu. Và tất nhiên, câu chuyện mà anh truyền tải cũng dễ trở thành "nguồn cảm hứng" cho hàng vạn người hâm mộ.

Không khó hiểu khi khán giả phản ứng mạnh mẽ với cảnh nhảy lầu trong "There's no one at all" bởi chuyện gì sẽ xảy ra nếu một đứa trẻ đang gặp vấn đề tâm lý, lại được truyền cảm hứng từ thần tượng và chọn cách từ giã cuộc đời bằng một cú gieo mình giống hệt MV?

Sơn Tùng ngừng phát hành MV "There's no one at all" tại Việt Nam sau những tranh cãi (Ảnh: Chụp màn hình).

Không ai cấm anh sáng tạo và thể hiện cái tôi trong nghệ thuật, nhưng khi mang điều đó đến cho khán giả, cần có tầm nhìn bao quát và sự thận trọng cần thiết. Bởi lẽ, nào ai muốn để xảy ra chuyện không hay mới đi "làm rõ trách nhiệm"?

Đó gọi là ý thức của một người nghệ sĩ. Thiếu đi điều này, anh chỉ còn là một "hiện tượng mạng" mang danh ca sĩ!