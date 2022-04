Giới trẻ nghĩ gì về MV của Sơn Tùng M-TP?

Tạo hình của Sơn Tùng M-TP trong MV "There's no one at all" (Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp).

Tác động tiêu cực

Bạn Nguyễn Bá Thùy Liên (sinh viên ngành Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) chia sẻ, "Mình không đánh giá cao MV này của Sơn Tùng bởi cách hát, cách phát âm khá khó nghe khiến mình không nghe rõ được lời. Mình đã nghe lại nhiều lần và kết hợp đọc phần phụ đề thì mình thấy nội dung bài hát cũng rất tiêu cực, lặp lại liên tục là những câu hát thể hiện sự lạc lõng, cô đơn, thu mình vào "bóng tối" của nhân vật mà không tìm kiếm sự giúp đỡ nào từ mọi người xung quanh."

Bạn Đỗ Hoàng Hà (sinh viên ngành Biên kịch điện ảnh, Trường Đại học Sân khấu- Điện ảnh Hà Nội) cho rằng: Nội dung của MV này khá tiêu cực, phản ánh tâm lý bất ổn của người trẻ, sự bế tắc và những mảng tối của xã hội. MV sử dụng chủ yếu gam màu trầm, tạo cảm giác ma mị cùng phần lời về cuối liên tục lặp lại cụm từ "There's no one at all" ("Không có ai cả") và nhân vật thả mình từ tầng cao.

Trong giai đoạn những vụ tự tử ở lứa tuổi vị thành niên diễn ra liên tiếp thì MV thật sự không phù hợp. Hình ảnh nhân vật tự tử để kết thúc mọi chuyện có thể khiến cho các bạn trẻ nghĩ tự tử đôi khi cũng là một giải pháp tốt mà không biết rằng, cuộc sống còn rất nhiều điều tốt đẹp đón chờ khi con người ta mở lòng và vượt qua được những giai đoạn khó khăn.

Hình ảnh trong MV There's no one at all (ảnh chụp màn hình).

Bạn Phạm Thị Thanh Hồng (sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện, Học viện Báo chí và Tuyên Truyền) cho hay: Mình không thích thông điệp của MV There's no one at all. Mặc dù giai điệu, tiết tấu của nhạc cũng rất hay, đưa con người ta vào "hộp cảm xúc" đó, nhưng hình ảnh đã phá vỡ tất cả.

Hình ảnh một thanh niên ngông cuồng, phá phách, bất cần sẽ có ảnh hưởng không tốt, định hướng hành vi tiêu cực cho giới trẻ khi tiếp cận MV. Mỗi người sinh ra không được quyết định mình sinh ra như nào nhưng được quyền quyết định mình sẽ trở thành người như nào, tốt hay xấu cũng do chính bản thân mình.

Gây tranh cãi để "hâm nóng tên tuổi"?

Sơn Tùng M-TP khẳng định There is no one at all chính là bước ngoặt đánh dấu chặng đường mới của mình với một tình yêu thuần khiết dành cho âm nhạc. Bước đầu của việc quảng bá MV, ca sĩ đã đồng loạt thay toàn bộ ảnh đại diện các trang mạng xã hội thành màu đen. Cách gây chú ý này quả thực rất hiệu quả khi anh đã khiến người hâm mộ một phen hốt hoảng không biết liệu thần tượng gặp biến cố gì?

Sơn Tùng MTP thay ảnh đại diện đen trên trang facebook MTP (ảnh chụp màn hình).

Sau đó Sơn Tùng tiếp tục công bố việc sẽ phát hành sản phẩm âm nhạc There is no one at all bằng tiếng Anh do chính mình sáng tác, viết lời, thực hiện phần hòa âm phối khí, lại khiến cộng đồng mạng và người hâm mộ thêm nháo nhào bàn tán về sự trở lại của "ông trùm nhạc số".

Phải chăng, đây là một bước đi đã được tính toán kĩ lưỡng của Sơn Tùng và ekip nhằm tạo ra sự tranh cãi, tạo độ phủ sóng cao nhằm "hâm nóng" lại tên tuổi, thu hút sự chú ý của cộng đồng?

Cần có trách nhiệm với xã hội

Việc những thần tượng, người có sức ảnh hưởng trong xã hội có những hành động, ứng xử không đúng quy chuẩn sẽ tác động lớn đến các bạn học sinh, giới trẻ, đặc biệt đối những trẻ em vị thành niên luôn có xu hướng học theo bạn bè, các hiện tượng xã hội, ca sĩ, thần tượng.

Bên cạnh đó, nếu bắt gặp những nội dung tiêu cực trên các phương tiện đại chúng, những người gặp phải vấn đề về sức khỏe tâm thần như trầm cảm, căng thẳng về mặt cảm xúc,... sẽ lại càng bị tác động nghiêm trọng, thêm tiêu cực và suy nghĩ cực đoan.

Là một nghệ sĩ, được nhiều người yêu mến, tầm ảnh hưởng lớn, nên tránh xây dựng, sản xuất những sản phẩm mang tính tiêu cực. Thay vào đó, nghệ sĩ đầu tư nhiều hơn về nội dung, thông điệp, cách thức thể hiện phù hợp để các bạn trẻ nhìn thấy ở đó sự thấu hiểu, sự đồng cảm và bấu víu vào như một chiếc phao, coi đó là nguồn động lực, chứ không phải tảng đá nhấn chìm xuống.

Người nghệ sĩ có thể tự do trong sáng tạo nghệ thuật nhưng tự do trong một khuôn khổ nhất định, tuân thủ đúng pháp luật, đảm bảo tính nhân văn, phù hợp với thuần phong mỹ tục dân tộc. Và việc đưa sản phẩm của mình đến với công chúng vào thời điểm nào, cách quảng bá, truyền thông có phù hợp hay không, có ảnh hưởng xã hội tiêu cực đến đâu, người sáng tạo cần phải có trách nhiệm.