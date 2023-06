Sở Văn hóa Hà Nội: Chưa nhận hồ sơ xin cấp phép biểu diễn của BlackPink

Thông tin nhóm nhạc Hàn Quốc BlackPink sẽ xuất hiện và biểu diễn tại Hà Nội khiến cho khán giả nức lòng vì họ đã chờ đợi rất lâu rồi mới được thấy thần tượng biểu diễn tại Việt Nam.

Bên cạnh việc chuẩn bị tinh thần "săn vé" đi xem, nhiều khán giả còn băn khoăn liệu việc cấp phép biểu diễn của sự kiện đã xong chưa khi chỉ còn khoảng một tháng nữa là 2 đêm nhạc diễn ra?

BlackPink là nhóm nhạc nổi tiếng của Hàn Quốc (Ảnh: YG Entertainment).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Trần Hướng Dương - Cục Phó cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH,TT&DL) cho hay, Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội là đơn vị cấp phép biểu diễn sự kiện. Nếu chương trình đủ hồ sơ theo quy định thì Sở sẽ cho phép biểu diễn tại địa bàn.

Phóng viên Dân trí đã liên lạc với ông Đỗ Đình Hồng - Giám đốc và bà Phạm Thị Mỹ Hoa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội để hỏi thông tin về sự kiện nhưng chưa liên lạc được.

Một cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội cho biết, hiện tại đơn vị này chưa nhận được hồ sơ xin cấp phép biểu diễn cho nhóm nhạc BlackPink.

"Về nguyên tắc thì sự kiện phải được cấp phép biểu diễn mới được quảng cáo, giới thiệu về chương trình. Từ hôm qua đến nay, thông tin về đêm nhạc rầm rộ quá mà phía Sở chưa nhận được hồ sơ xin cấp phép.

Chúng tôi cũng chưa biết đơn vị nào đứng ra tổ chức đêm nhạc này tại Việt Nam mà đã quảng cáo như vậy là chưa hợp lý lắm", vị cán bộ này thông tin.

BlackPink là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc nổi tiếng toàn cầu gồm 4 thành viên là Jennie, Lisa, Jisoo và Rosé. Nhóm ra mắt từ năm 2016 và sau 7 năm hoạt động, BlackPink vươn lên thành một trong những nhóm nhạc hàng đầu Kpop với nhiều bản hit tỷ view như Ddu Du Ddu Du, How You Like That…

Ngoài âm nhạc, BlackPink còn nổi bật trong các hoạt động thời trang. Các thành viên của nhóm đều được chọn là gương mặt đại diện cho các thương hiệu danh tiếng toàn cầu.