Nhóm BlackPink sắp biểu diễn tại Hà Nội

Theo thông báo của công ty giải trí YG Entertainment, nhóm sẽ có hai đêm diễn tại Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, vào các ngày 29/7 và 30/7.

Sau hơn một tiếng đăng tải, bài viết trên trang Facebook chính thức của nhóm BlackPink đã có hơn 162.000 lượt "thích", 42.000 bình luận và hơn 21.000 lượt chia sẻ. Đây được xem là sự kiện lớn với khán giả Việt hâm mộ nhóm nhạc nữ nổi tiếng xứ Hàn.

Công ty giải trí YG Entertainment thông báo nhóm BlackPink sắp tới Hà Nội biểu diễn trong tháng 7 tới (Ảnh: Facebook BlackPink).

BlackPink là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc nổi tiếng toàn cầu gồm 4 thành viên là Jennie, Lisa, Jisoo và Rosé. Nhóm ra mắt từ năm 2016 và sau 6 năm hoạt động, BlackPink vươn lên thành một trong những nhóm nhạc hàng đầu Kpop với nhiều bản hit tỷ view như Ddu Du Ddu Du, How You Like That…

Theo nhận định của giới chuyên môn, danh tiếng vốn có, ngoại hình đẹp và kỹ năng trình diễn của các thành viên trong nhóm là yếu tố tạo nên sự thành công đáng mơ ước của BlackPink.

Born Pink là album mới nhất của nhóm BlackPink, được ra mắt sau gần 2 năm nhóm dừng trình làng sản phẩm mới. Nói về album Born Pink, tờ Billboard cho biết album có nhiều ca khúc với lời nhạc tiếng Anh, dễ giành được cảm tình của người hâm mộ tại thị trường Mỹ, Anh.

Shut Down được chọn là bài hát chủ đề trong album Born Pink. Video ca nhạc này đạt thành tích 50 triệu lượt xem sau 24 giờ phát hành và 100 triệu lượt xem sau 5 ngày ra mắt trên YouTube.

Từ tháng 10 năm ngoái, nhóm BlackPink thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới để quảng bá album Born Pink. Chuyến lưu diễn bắt đầu tại Seoul (Hàn Quốc) vào ngày 15/10 và 4 cô gái xinh đẹp đặt chân tới châu Âu, châu Á và châu Đại Dương.

BlackPink là nhóm nhạc nổi tiếng của Hàn Quốc (Ảnh: YG Entertainment).

Ngoài âm nhạc, BlackPink còn nổi bật trong các hoạt động thời trang. Các thành viên của nhóm đều được chọn là gương mặt đại diện cho các thương hiệu danh tiếng toàn cầu.

Tháng 2 vừa rồi, nhóm BlackPink đã góp mặt trong danh sách 25 nghệ sĩ có phong cách thời trang ấn tượng nhất năm 2023 của tạp chí Mỹ - Rolling Stone. Danh sách này được xây dựng căn cứ theo ý kiến của những người làm việc trong giới thời trang, âm nhạc, văn hóa để tìm ra 25 nghệ sĩ có phong cách nhất năm 2023.

Nhóm BlackPink xếp thứ 6 trong danh sách và được tờ Rolling Stone khen ngợi là những người tinh tế, cân bằng được phong cách phóng khoáng và thanh lịch.

Họ viết: "Phong cách của BlackPink tiếp tục phát triển theo thời gian. Khi thế giới thời trang quay trở lại những năm 1990 và 2000, họ đã đi trước một bước. Rõ ràng không có ban nhạc nào trên hành tinh này có thể kết hợp tốt với thời trang cao cấp như vậy".