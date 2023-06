Sao Việt phấn khích "săn lùng" vé biểu diễn của BlackPink tại Hà Nội

Trước thông tin nhóm nhạc nữ Hàn Quốc BlackPink sẽ tổ chức buổi biểu diễn âm nhạc tại sân Mỹ Đình, Hà Nội vào ngày 29-30/7 sắp tới đây, người hâm mộ của nhóm nhạc này đã bắt đầu săn lùng vé trên khắp các trang mạng xã hội.

Bên cạnh đó, nhiều ca sĩ, diễn viên Việt Nam cũng bày tỏ rất háo hức đón chờ sự kiện này. Những tên tuổi nổi tiếng như Quỳnh Lương, Diệp Bảo Ngọc, Doãn Hải My… đã nhanh chóng cập nhật thông tin này. Tuy nhiên, ngoài sự háo hức, nhiều người tỏ ra khá lo lắng cho "cuộc chiến" săn vé.

Thông báo này của nhóm nhạc nữ BlackPink khiến nhiều người hâm mộ "đứng ngồi" không yên (Ảnh: Fanpage BlackPink).

Phóng viên Dân trí hệ với diễn viên Quỳnh Lương, cô bày tỏ bản thân rất háo hức về thông tin này nhưng không nghĩ mình sẽ "kiếm" được vé buổi biểu diễn. Hiện tại, nữ diễn viên Đừng làm mẹ cáu đang muốn tìm 6 vé cho trợ lý và các nhân viên của mình.

Trước đó, cô chỉ mới tham gia buổi biểu diễn của nhóm nhạc BTS tại Thái Lan. Quỳnh Lương bày tỏ: "Tôi chưa được "gặp" BlackPink lần nào nhưng được xem BTS trình diễn, tôi lại càng muốn được tham dự nhiều concert của các nhóm nhạc Hàn Quốc hơn nữa.

Khi được "gặp" BTS ở ngoài, tôi thấy mình như bị đơ vì tôi luôn nghĩ thần tượng chỉ có trên TV mà thôi. Đối với tôi, chuyến đi đó giống như một giấc mơ. Bây giờ, tôi đang cố gắng "săn" vé và lightstick (que phát sáng) của BlackPink".

Diễn viên Quỳnh Lương chưa từng tham gia một buổi biểu diễn nào của nhóm nhạc BlackPink (Ảnh: Facebook nhân vật).

Háo hức không kém, hot girl Doãn Hải My tiết lộ bản thân là một fan "cứng" của nhóm nhạc nữ hàng đầu Hàn Quốc này. Vì chưa có cơ hội được tham gia bất kì buổi biểu diễn nào của BlackPink ở các quốc gia lân cận nên nghe được thông tin này, bạn gái Văn Hậu càng trở nên sốt sắng.

"Tuy nhiên, khá xui cho tôi là thời điểm ngày 29-30/7, tôi có lịch chụp quảng cáo tại Sài Gòn. Hiện, tôi đang cố gắng sắp xếp công việc ổn thỏa để "săn" vé cùng các Blink (tên gọi của người hâm mộ BlackPink)", Doãn Hải My cho hay.

Hoa hậu đẹp nhất Châu Á 2009 Hương Giang thẳng thắn chia sẻ với phóng viên Dân trí: "Tôi đã theo dõi hành trình của nhóm từ rất lâu. Tôi thấy được sự trưởng thành, sức ảnh hưởng lan tỏa ngày càng lớn của 4 cô gái trên toàn cầu.

Tôi rất thích cách các cô gái thể hiện vừa ngọt ngào vừa cá tính trong âm nhạc và biểu diễn. Nhìn lịch trình dày đặc, có thể thấy sự cố gắng của 4 bạn ấy như thế nào. Tôi hy vọng đêm nhạc ở Việt Nam sẽ có điểm nhấn đặc biệt và mới lạ so với các nước đã diễn trong tour".

Hoa hậu Hương Giang đã theo dõi nhóm nhạc nữ này từ rất lâu (Ảnh: Facebook nhân vật).

Khi được thông báo nhóm nhạc yêu thích của mình sẽ tới Việt Nam, diễn viên Diệp Bảo Ngọc đã "mắt chữ A, mồm chữ O" bất ngờ và nhanh chóng thúc giục quản lý của mình mua cho mình 3 vé hạng VVIP.

Nữ diễn viên Lật mặt 6 chia sẻ niềm phấn khích: "Tất nhiên, tôi rất vui. BlackPink từng biểu diễn ở Thái Lan nhưng lần đó, tôi không kiếm được vé. Lần này, BlackPink về Việt Nam, tôi háo hức muốn được tham gia nhưng không biết có kiếm được vé không".

Diễn viên Diệp Bảo Ngọc thúc giục quản lý "săn" vé giúp mình (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo thông báo từ YG Entertainment (công ty quản lý nhóm BlackPink), vé buổi biểu diễn Born Pink tại Hà Nội sẽ chính thức được mở bán vào lúc 12h trưa ngày 7/7 trên hệ thống Ticketbox. Tuy nhiên, giá vé hiện tại chưa được phía YG công bố.

BlackPink là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc nổi tiếng toàn cầu gồm 4 thành viên là Jennie, Lisa, Jisoo và Rosé. Nhóm ra mắt từ năm 2016 và sau 6 năm hoạt động, BlackPink vươn lên thành một trong những nhóm nhạc hàng đầu Kpop với nhiều bản hit tỷ view như Ddu Du Ddu Du, How You Like That…