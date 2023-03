Sau cú ngã đột ngột khi đang biểu diễn, nữ ca sĩ Nhật Bản qua đời ở tuổi 35

Nữ ca sĩ Kurosaki Maon (Ảnh: Yahoo).

Sự ra đi của nữ ca sĩ Kurosaki Maon vừa được công ty quản lý xác nhận với giới truyền thông. Nguyên nhân của sự ra đi đột ngột này là bởi sức khỏe của Maon đã âm thầm suy giảm do vấn đề sức khỏe mà cô bắt đầu gặp phải từ năm 2021.

Hồi tháng 9/2021, khi Kurosaki Maon đang biểu diễn trong một đêm nhạc trực tuyến, cô bất ngờ quỵ ngã và bất tỉnh trên sân khấu. Ngay sau đó, cô được đưa tới bệnh viện cấp cứu và được các bác sĩ chẩn đoán bị máu tụ ngoài màng cứng của não.

Dù đã tích cực điều trị y tế kể từ đó, nhưng qua thời gian, sức khỏe của Maon ngày một suy giảm, cô đã ra đi trong ngày 16/2 vừa qua. Tới thời điểm hiện tại, công ty quản lý mới chính thức xác nhận thông tin này với giới truyền thông.

Kurosaki Maon sinh năm 1988. Cô đặc biệt yêu thích truyện tranh và phong cách thời trang lolita. Hai sở thích này ảnh hưởng nhiều tới phong cách âm nhạc của Maon. Nhiều ca khúc do cô thể hiện đã được sử dụng trong các bộ phim hoạt hình của Nhật như Jormungand, Tokyo Ravens, The Fruit of Grisaia... Kurosaki Maon được các fan mệnh danh là "nữ hoàng nhạc anime".

Sau khi Maon qua đời, gia đình muốn có được sự riêng tư trong thời khắc đau buồn, nên các bên thống nhất rằng ban đầu họ sẽ giữ kín mọi thông tin, tổ chức một tang lễ chỉ có người thân trong gia đình. Sau khi mọi việc hoàn tất, phía công ty quản lý sẽ chính thức chia sẻ thông tin với giới truyền thông.

Phía công ty quản lý cho hay trong ngày cuối cùng của cuộc đời, sức khỏe của Maon đột nhiên biến chuyển xấu. Trước đó, Maon đã có một số tiến triển tốt về sức khỏe, cô đặt rất nhiều kỳ vọng vào tương lai và vốn đã lên nhiều kế hoạch cho sự nghiệp tới đây, bao gồm việc nhận lời đóng phim, tích cực trở lại hoạt động biểu diễn và sẽ cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc mới.