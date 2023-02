Biểu diễn ở sân khấu lớn hàng đầu thế giới nhưng ca sĩ không được trả 1 xu

Rihanna trên sân khấu Super Bowl (Ảnh: Daily Mail).

Mới đây, nữ ca sĩ Rihanna tham gia biểu diễn tại trận tranh Siêu cúp Bóng bầu dục Mỹ Super Bowl, đây là tiết mục biểu diễn trực tiếp trên sân khấu đầu tiên mà Rihanna thực hiện trong vòng hơn 5 năm trở lại đây. Sân khấu biểu diễn tại sự kiện này được xem là một trong những sân khấu lớn và đẳng cấp nhất thế giới, thu hút lượng người theo dõi đông đảo.

Vậy Rihanna được trả bao nhiêu để quay trở lại biểu diễn sau quãng thời gian dài trầm lắng? Liệu có phải món thù lao ấy lớn đến mức khiến một nữ tỷ phú USD như Rihanna cũng bị thuyết phục để tái xuất? Câu trả lời sẽ gây bất ngờ cho tất cả, bởi kỳ thực Rihanna... không được trả một đồng nào cho màn tái xuất thu hút sự chú ý lớn này.

Thực tế, trước nay, những nghệ sĩ tham gia biểu diễn tại Super Bowl đều không nhận được thù lao, đó là một luật bất thành văn mà giới nghệ sĩ Mỹ đều hiểu.

Theo tạp chí Forbes, những nghệ sĩ tham gia biểu diễn tại sự kiện này không nhận được thù lao nhưng sẽ được ban tổ chức sự kiện chi trả toàn bộ chi phí cho quá trình dàn dựng, thực hiện tiết mục biểu diễn.

Nguyên nhân khiến các nghệ sĩ tham gia biểu diễn tại Super Bowl không nhận được thù lao là bởi sự kiện này được xem như một kênh quảng cáo hữu hiệu hàng đầu tại Mỹ. Nghệ sĩ tham gia biểu diễn trong giờ nghỉ giữa hiệp của trận tranh Siêu cúp Bóng bầu dục Mỹ có 13 phút xuất hiện trên sân khấu. Đây được xem là màn quảng bá hữu hiệu nhất cho sự nghiệp ca hát của nghệ sĩ.

Rihanna dặm lại phấn trên sân khấu, sản phẩm mà cô dùng thuộc dòng mỹ phẩm mà cô đã tung ra thị trường (Ảnh: Daily Mail).

Sau khi biểu diễn tại sự kiện này, thường lượng album bán ra, số lượt tìm nghe ca khúc do nghệ sĩ thể hiện trên các nền tảng nhạc số bỗng gia tăng đột biến. Năm 2020, sau khi hai nữ ca sĩ Jennifer Lopez và Shakira cùng tham gia biểu diễn tại sự kiện Super Bowl, lượt tìm nghe các ca khúc do Lopez thể hiện tăng 335%, lượt tìm nghe các ca khúc do Shakira thể hiện tăng 230%.

Nữ ca sĩ Lady Gaga từng tham gia biểu diễn tại Super Bowl hồi năm 2017, ngay sau sự kiện, lượng album và ca khúc bán ra của cô tăng... 1.000%. Như vậy, sân khấu biểu diễn tại sự kiện Super Bowl là một sân khấu rất "ra vấn đề", giúp nghệ sĩ thu về lợi nhuận theo nhiều cách.

Tính tới thời điểm hiện tại, theo thống kê của một nền tảng nhạc số, số lượt nghe các nhạc phẩm do Rihanna thể hiện sau sự kiện Super Bowl đã gia tăng 640%.

Bên cạnh đó, Rihanna còn có dịp quảng cáo các sản phẩm thời trang và mỹ phẩm mà cô đang kinh doanh. Chẳng hạn Rihanna dặm lại phấn trên sân khấu, sản phẩm mà cô dùng thuộc dòng mỹ phẩm mà cô đã tung ra thị trường. Các vũ công tham gia biểu diễn trên sân khấu cũng mặc những món đồ thuộc dòng sản phẩm thời trang mà Rihanna đang bán ra.

Một đoạn quảng cáo kéo dài 30 giây được chiếu tại sự kiện Super Bowl đòi hỏi thương hiệu phải chi ra số tiền vào khoảng 6 - 7 triệu USD, còn nghệ sĩ biểu diễn trong giờ nghỉ giải lao của sự kiện sẽ có tới 13 phút để quảng bá cho sự nghiệp của mình. Đó chính là cách tư duy của ban tổ chức sự kiện khi không chi trả thù lao cho nghệ sĩ biểu diễn.

Biểu diễn ở sân khấu lớn hàng đầu thế giới nhưng Rihanna không được trả 1 xu (Ảnh: Daily Mail).

Thực tế, số tiền mà ban tổ chức và đơn vị tài trợ chi trả cho quá trình thực hiện tiết mục biểu diễn cũng đã lên tới hàng triệu USD. Các bên sẽ cùng ngồi lại để thống nhất về số tiền chi ra cho việc thực hiện tiết mục biểu diễn để có giới hạn tài chính. Vượt ra ngoài mức chi trả này, nghệ sĩ sẽ là người phải tự trả phần tiền thiếu hụt.

Trong quá khứ, đã có những nghệ sĩ như nam ca sĩ The Weeknd hay rapper Dr. Dre quyết định tự bỏ thêm tiền túi ra để chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn tại Super Bowl, bởi họ mong muốn tiết mục của mình trên sân khấu đình đám sẽ diễn ra theo đúng những tiêu chí như bản thân mong đợi.