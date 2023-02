Ca sĩ bị co giật trong lúc biểu diễn, các fan đồng thanh hát thay (Video: Daily Mail).

Tháng 9/2022, Lewis Capaldi đã tiết lộ với các fan rằng anh mắc hội chứng Tourette khiến bản thân có thể bị co giật đột ngột.

Mới đây, khi Lewis Capaldi đang đứng trên sân khấu biểu diễn ở Frankfurt (Đức), anh bắt đầu xuất hiện các triệu chứng co giật, các fan có mặt tại đêm nhạc đã đồng thanh hát tiếp ca khúc "Someone You Loved" như một cách để động viên Lewis Capaldi bình tĩnh đứng trên sân khấu, chờ cơn co giật qua đi.

Đêm nhạc của Lewis Capaldi tại Frankfurt vừa diễn ra trong tuần này, khi nam ca sĩ đang ở giữa buổi biểu diễn thì các triệu chứng co giật bắt đầu xuất hiện. Những đoạn clip ghi lại khoảnh khắc các fan đồng thanh hát tiếp ca khúc "Someone You Loved" để động viên Lewis Capaldi đã lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người cảm động.

Hành động của khán giả ở Frankfurt khiến cộng đồng mạng quốc tế rất ngưỡng mộ bởi cách hành xử văn minh và ấm áp. Các fan có mặt tại đêm nhạc đã rất nhanh chóng nhận ra Lewis Capaldi đang gặp khó khăn, họ thể hiện tình cảm và sự cổ vũ của mình một cách rất ấn tượng khi đồng thanh cất tiếng hát, giúp Lewis Capaldi hoàn tất ca khúc đang biểu diễn dở.

Sau khi các triệu chứng co giật dịu dần, Lewis Capaldi lấy lại kiểm soát và tiếp tục biểu diễn. Năm ngoái, khi chia sẻ về hội chứng mà mình mắc phải, nam ca sĩ Lewis Capaldi cho hay: "Tôi mắc hội chứng Tourette, trong trường hợp của tôi, đó không phải vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là đôi khi tôi sẽ bất ngờ bị co giật.

Việc được chẩn đoán đúng vấn đề sức khỏe mà mình mắc phải khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng, tôi đã hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Tôi vui vẻ chấp nhận và mong muốn mình có thể giúp mọi người hiểu nhiều hơn về hội chứng này.

Trước đây, tôi vốn tưởng mình bị mắc một căn bệnh nghiêm trọng, nên sau khi được chẩn đoán, kỳ thực tôi cảm thấy nhẹ nhõm, mọi việc đều ổn cả. Tôi là một con người dễ lo lắng, hay suy nghĩ nhiều, nên sau cùng, khi biết được mình có vấn đề gì, tôi thấy như trút bỏ được gánh nặng tâm lý".

Lewis Capaldi chấp nhận rằng hội chứng mà mình mắc phải có thể gây ảnh hưởng tới hoạt động biểu diễn. Dù vậy, khi Lewis Capaldi chăm sóc bản thân tốt hơn bằng cách chăm chỉ vận động và duy trì các thói quen lành mạnh, anh cảm thấy các triệu chứng bệnh giảm đi.