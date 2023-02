Nữ ca sĩ Thái Lan nhận gạch đá vì diễn gợi cảm bên trẻ nhỏ

Ngày 3/2, tờ Thairath đưa tin, nữ ca sĩ Thái Lan - Janey Ratchanok Suwannaket bị dư luận phản ứng vì màn biểu diễn phản cảm. Trong clip ghi lại tiết mục của Janey tại một sự kiện gần đây, nữ ca sĩ mời một cậu bé được cho là dưới 12 tuổi lên sân khấu.

Dàn vũ công sau đó nhảy gợi cảm, thậm chí cởi áo khán giả nhí này. Nhiều người theo dõi sự kiện đã reo hò hưởng ứng hành động trên. Đoạn clip lập tức lan truyền trên mạng xã hội Thái Lan và tạo ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận.

Nữ ca sĩ Janey Ratchanok Suwannaket vướng sự chỉ trích của dư luận Thái Lan vì biểu diễn gợi cảm (Ảnh: Thairath).

Một khán giả bức xúc bày tỏ: "Đừng tưởng trẻ con không biết gì. Các người đang quấy rối một đứa trẻ 12 tuổi. Tôi lên án hành động này. Tại sao không ai ngăn cản hành động đó?".

Nhiều tờ báo của Thái Lan cũng không ủng hộ màn trình diễn của nữ ca sĩ Janey. Họ cho rằng, cũng là một bà mẹ có con, việc Janey biểu diễn gợi cảm trước mặt trẻ nhỏ mà không suy nghĩ là "hành động không thể chấp nhận".

Trước làn sóng phản ứng của dư luận, Janey Ratchanok Suwannaket chưa lên tiếng. Giọng ca sinh năm 1995 là ca sĩ nhạc đồng quê nổi tiếng Thái Lan.

Ngoài vai trò ca sĩ, cô tham gia một số bộ phim như The Maid, Khun Phan Begins… và chương trình I Can See Your Voice mùa 3. Nữ ca sĩ có hàng chục triệu lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội và theo đuổi phong cách gợi cảm.

Janey Ratchanok Suwannaket theo đuổi phong cách gợi cảm, trẻ trung (Ảnh: Instagram).

Theo truyền thông Thái Lan, Janey Ratchanok Suwannaket có khối tài sản lớn sau nhiều năm làm nghề. Tháng 8/2022, nữ ca sĩ mua căn nhà thứ 2 tại Bangkok, với 5 phòng ngủ. Trước đó gần một năm, cô mua căn nhà đầu tiên ở Bangkok (Thái Lan) để tặng con gái.

Janey Ratchanok Suwannaket từng thừa nhận là nạn nhân của miệt thị ngoại hình. Cô từng mang nỗi mặc cảm lớn vì sở hữu thân hình đầy đặn hơn bạn bè cùng lứa.

Những lời chê bai về ngoại hình của khán giả khiến Janey từng sống khép kín, không dám chia sẻ những gì mình nghĩ. Sau đó, nữ ca sĩ 28 tuổi dần vượt qua mặc cảm để theo đuổi những đam mê của bản thân.

Janey kết hôn với nam cảnh sát kém 4 tuổi và hiện có một con gái.