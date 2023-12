Rộ tin tài tử "Ký sinh trùng" bị bức cung trước khi mất

Ngày 27/12, truyền thông Hàn Quốc chấn động trước thông tin tài tử Lee Sun Kyun tử vong trên xe hơi, nghi vấn tự vẫn. Hiện, cơ quan điều tra tích cực thu thập bằng chứng để sớm xác định nguyên nhân tử vong.

Vợ của Lee Sun Kyun cho biết, cô phát hiện ra một bức thư giống như di chúc của anh tại nhà nên đã báo cảnh sát. Khi được tìm thấy, Lee Sun Kyun đã không còn sự sống.

Cơ quan điều tra đã khép lại vụ điều tra Lee Sun Kyun dùng chất cấm sau khi nam diễn viên qua đời (Ảnh: Chosun).

Lee Sun Kyun mất vào thời điểm anh đang bị điều tra việc dùng chất cấm. Một ngày trước khi mất, ngôi sao điện ảnh xứ Hàn còn yêu cầu cơ quan điều tra dùng máy nói dối để xác minh lời khai của nữ quản lý hộp đêm, người đã tố anh sử dụng chất cấm.

Lee Sun Kyun bị điều tra từ tháng 10 vừa rồi. Trong 2 tháng qua, anh chịu nhiều áp lực từ dư luận và bị ảnh hưởng nặng nề tới công việc, hình ảnh. Ngay khi Lee Sun Kyun mất, Sở cảnh sát Seoul (Hàn Quốc) thông báo khép lại cuộc điều tra cáo buộc nam nghệ sĩ dùng ma túy.

Ngoài ra, đại diện của Sở cảnh sát cũng lên tiếng phủ nhận thông tin bức cung Lee Sun Kyun. Phía cảnh sát chia sẻ: "Hoàn toàn không có sự cưỡng chế nào trong quá trình điều tra. Trong các lần thẩm vấn, Lee Sun Kyun luôn đi cùng 2 luật sư riêng.

Những buổi thẩm vấn được diễn ra khi có sự đồng ý của Lee Sun Kyun. Các dữ liệu đều được lưu lại trên CCTV (camera theo dõi). Nếu có hành vi bức cung, chúng tôi sẽ không giữ im lặng".

Được biết, từ tháng 10, Lee Sun Kyun đã trình diện 3 lần tại sở cảnh sát và luôn tỏ ra hợp tác trong các cuộc thẩm vấn. Cuộc thẩm vấn gần nhất với anh diễn ra vào ngày 23/12 và kéo dài gần 19 tiếng. Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Lee Sun Kyun khẳng định, anh sử dụng ma túy vì bị lừa và cho rằng đó là thuốc ngủ.

Cơ quan điều tra phủ nhận việc bức cung Lee Sun Kyun và khẳng định, các buổi thẩm vấn đều được thực hiện đúng quy định và có sự đồng thuận (Ảnh: Newsen).

Bên cạnh đó, một số ý kiến trong dư luận Hàn Quốc cũng tin rằng, việc điều tra Lee Sun Kyun là một quyết định khá vội vàng. Theo Yonhap News, những cuộc điều tra Lee Sun Kyun được đưa ra khi cơ quan điều tra còn thiếu bằng chứng.

Cảnh sát không thu thập bằng chứng cụ thể mà chỉ bắt đầu điều tra dựa vào lời khai của giám đốc cơ sở giải trí người lớn - một tội phạm có 6 tiền án, trong đó có sử dụng ma túy. Các cuộc xét nghiệm nhanh hay chuyên sâu với ma túy của Lee Sun Kyun đều cho kết quả âm tính.

Đáp lại những lời chỉ trích từ dư luận, phía cảnh sát tuyên bố: "Các cuộc điều tra tội phạm ma túy không chỉ được xác định dựa trên kết quả phân tích của Cơ quan pháp y mà còn cả lời khai của những người liên quan và dữ liệu pháp y".

Cảnh sát cũng khẳng định, họ đã cố gắng giữ kín mọi thông tin liên quan tới cuộc điều tra Lee Sun Kyun. Khi hay tin nam diễn viên qua đời, một đại diện của cơ quan điều tra phát biểu: "Chúng tôi rất đau buồn khi biết ông Lee đã qua đời khi đang bị điều tra. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình ông ấy".

Theo My Daily, cảnh sát sẽ không tiến hành khám nghiệm tử thi theo nguyện vọng của gia đình nam diễn viên.

Người thân của Lee Sun Kyun đề nghị không khám nghiệm tử thi nam diễn viên (Ảnh: Getty Images).

Ngày 28/12, các đồng nghiệp của Lee Sun Kyun vẫn thừa nhận không tin rằng, nam diễn viên nổi tiếng đã qua đời.

Đạo diễn Byun Young Joo và Lee Soo gửi lời chia buồn tới gia đình Lee Sun Kyun bằng cách tải lên mạng xã hội tấm hình đen mà không kèm theo bất kỳ bình luận nào.

Nữ diễn viên Claudia Kim viết trên trang cá nhân: "Mọi người đều xứng đáng được tha thứ cho những lỗi lầm của mình. Mọi người đều xứng đáng có cơ hội thứ hai. Ngành giải trí Hàn Quốc đã mất đi tài năng lớn. Tôi xin gửi lời cầu nguyện đến gia đình và bạn bè thân thiết của anh ấy. Hãy yên nghỉ anh nhé".

Nam diễn viên Lee Ji Hoon, người từng hợp tác với Lee Sun Kyun trong phim Going to the End, chỉ trích những tài khoản mạng tung tin thất thiệt về ngôi sao quá cố. Anh cho rằng, chính những thông tin không được xác minh và vô căn cứ trên mạng thời gian qua đã đẩy Lee Sun Kyun vào cảnh trầm cảm và hành động dại dột.

Chiều 27/12, lễ tang của Lee Sun Kyun đã được tổ chức tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul ở Seoul (Hàn Quốc). Các đồng nghiệp trong làng giải trí đã tới đưa tiễn và gửi lời chia buồn gia đình nam diễn viên.

Tang lễ của Lee Sun Kyun diễn ra tại Seoul (Hàn Quốc), chiều 27/12 (Ảnh: Chosun).

Tang lễ được tổ chức riêng tư và phóng viên không được phép vào bên trong nhà tang lễ (Ảnh: IN).

Do gia đình muốn có một tang lễ riêng tư nên lực lượng an ninh được tăng cường bên ngoài nhà tang lễ. Công ty quản lý của Lee Sun Kyun, Hodu&U Entertainment, cũng yêu cầu cư dân mạng hạn chế lan truyền những thông tin sai lệch ảnh hưởng tới người thân của ngôi sao họ Lee.

Lee Sun Kyun (SN 1975) là một trong những ngôi sao tài năng của điện ảnh Hàn Quốc. Anh vào nghề khá muộn, khi đã 26 tuổi. Trong những năm đầu sự nghiệp, anh chỉ đảm nhận những vai phụ.

Năm 2010, tên tuổi Lee Sun Kyun vụt sáng nhờ thành công của bộ phim truyền hình Pasta. Anh trở thành "ảnh đế" của giải thưởng điện ảnh nổi tiếng xứ Hàn - Baeksang và được truyền thông quốc tế ngợi ca là siêu sao nhờ bộ phim đoạt giải Oscar Ký sinh trùng.