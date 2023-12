Tài tử "Ký sinh trùng" bị lời khai bất lợi trong vụ điều tra dùng chất cấm

Kim Nam Hee chính là người khai ra việc tài tử Lee Sun Kyun sử dụng chất cấm tại nhà riêng của cô. Ngoài ra, người phụ nữ này cũng đưa ra thông tin bất lợi dành cho G-Dragon khi nghi ngờ anh dùng chất cấm tại hộp đêm dành cho người lớn ở Gangnam, Seoul (Hàn Quốc).

Khiến 2 ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí bị điều tra, Kim Nam Hee nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông xứ Hàn. Theo truyền thông xứ Hàn, Kim Nam Hee (SN 1995) sở hữu ngoại hình xinh đẹp, quyến rũ và có khả năng giao tiếp tốt.

Nữ quản lý Kim Nam Hee (phải) đưa ra nhiều lời khai bất lợi dành cho tài tử Lee Sun Kyun (Ảnh: Newsen).

Cô được cho là đang hẹn hò một nghệ sĩ trực thuộc công ty giải trí SM. Trên trang cá nhân, Kim Nam Hee thường đăng tải những hình ảnh gợi cảm, sang chảnh, những món đồ hiệu đắt tiền. Cô gái này cũng từng bị điều tra sử dụng chất cấm tới 6 lần.

Ngày 16/12, Kim Nam Hee lộ diện trong phiên xét xử đầu tiên sau hàng loạt cáo buộc. Tại tòa án, cô thừa nhận tất cả những tội danh liên quan tới chất cấm.

Ngoài ra, nữ quản lý còn tiết lộ một số thông tin liên quan tới tài tử Lee Sun Kyun. Cô khẳng định, Lee Sun Kyun biết rõ thứ cô đưa cho nam diễn viên là ma túy nhưng vẫn sử dụng. Theo Kim Nam Hee, Lee Sun Kyun dùng ma túy ít nhất 5 lần.

Lee Sun Kyun đã trình diện tại sở cảnh sát hồi cuối tháng 10 và lấy mẫu móng tay, tóc và nước tiểu. Kết quả xét nghiệm cho thấy anh âm tính với chất cấm. Tại sở cảnh sát, anh khai: "Cô ta (Kim Nam Hee) đã lừa tôi và đưa cho tôi một thứ gì đó. Tôi không biết đó là ma túy. Tôi còn tưởng đó là thuốc trị chứng mất ngủ".

Hồi tháng 10, Lee Sun Kyun khai nhận bị Kim Nam Hee tống tiền 350 triệu won (khoảng 6,5 tỷ đồng). Một đại diện từ sở cảnh sát Seoul cho biết, tài tử sinh năm 1975 đã lui tới nhà nhân tình 4 lần tính đến thời điểm hiện tại.

Lee Sun Kyun (SN 1975) là diễn viên điện ảnh nổi tiếng của làng giải trí Hàn Quốc với 20 năm hoạt động nghệ thuật. Anh được khán giả Việt Nam biết đến qua một số bộ phim truyền hình ăn khách như Pasta: Hương vị tình yêu, Golden Time, Miss Korea...

Sự nghiệp và hình ảnh của Lee Sun Kyun đều bị ảnh hưởng sau vụ điều tra dùng chất cấm (Ảnh: Dispatch).

Năm 2019, Lee Sun Kyun được khán giả quốc tế biết tới khi góp mặt trong dự án giành giải Oscar - Ký sinh trùng (Parasite). Bộ phim làm nên lịch sử cho điện ảnh xứ Hàn khi thắng 4 giải Oscar 2020 cho Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc, Phim quốc tế xuất sắc và Kịch bản gốc xuất sắc.

Ngay khi thông tin Lee Sun Kyun bị điều tra việc sử dụng chất cấm được đăng tải, hình ảnh và công việc của anh đều bị ảnh hưởng. 3 dự án phim có sự góp mặt của Lee Sun Kyun là The Land of Happiness, Escape và Project Silence đều bị hoãn ra mắt.

Các nhãn hàng đồng thời hủy hợp đồng, xóa bỏ quảng cáo của nam diễn viên. Nam diễn viên sinh năm 1975 bị nhà sản xuất gạch tên khỏi dự án "bom tấn" No way out. Lee Sun Kyun cũng bị cấm xuất cảnh từ đầu tháng 11.

Tin tức điều tra dùng chất cấm còn khiến cuộc sống của gia đình nam diễn viên đảo lộn. Vợ anh - nữ diễn viên Jeon Hye Jin - đang đối mặt với cú sốc lớn nhất cuộc đời, tinh thần suy sụp. Sự nghiệp và cuộc sống cá nhân của Hye Jin đều bị đảo lộn hoàn toàn.