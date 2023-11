Mỹ nhân khiến G-Dragon bị khởi tố, tài tử "Ký sinh trùng" mất sự nghiệp

Ngày 25/10, truyền thông Hàn Quốc đưa tin G-Dragon bị khởi tố không giam giữ. Vụ việc bắt đầu từ khi tài tử Hàn Quốc Lee Sun Kyun bị phát hiện là khách VIP tại một cơ sở giải trí người lớn ở Gangnam, Seoul (Hàn Quốc) và thường dùng chất cấm tại nhà riêng của nữ quản lý cơ sở.

Trong quá trình thẩm vấn, nữ quản lý cơ sở giải trí đã khai ra tên G-Dragon. Đầu tháng 11, Lee Sun Kyun và G-Dragon đã trình diện tại sở cảnh sát theo yêu cầu. Kết quả xét nghiệm nhanh và chuyên sâu với cả 2 nghệ sĩ đều cho thấy họ âm tính với chất gây nghiện.

Lee Sun Kyun (trái) và G-Dragon đã bị điều tra việc sử dụng ma túy gần một tháng qua (Ảnh: News).

Thông tin này đã làm dấy lên nhiều tranh cãi trên mạng xã hội Hàn Quốc. Nhiều người chỉ trích cảnh sát điều tra Lee Sun Kyun và G-Dragon quá mức cần thiết khi chỉ dựa trên lời khai của nữ quản lý hộp đêm.

Phía cảnh sát cũng thừa nhận: "Chúng tôi bắt đầu điều tra G-Dragon và Lee Sun Kyun dựa trên lời khai của các cá nhân, trong khi vẫn chưa có bằng chứng cụ thể".

Đồng thời, phía cảnh sát giải thích thêm, quá trình điều tra các vụ án ma túy được diễn ra không chỉ dựa trên kết quả chân thực từ cơ quan pháp y mà còn xuất phát từ lời khai của các cá nhân có liên quan cùng dữ liệu y tế. Họ hiện tích cực xác minh những lời khai có được trước đó và sẽ công bố kết quả điều tra với công chúng ngay khi có.

Tài tử Lee Sun Kyun đứng trước nguy cơ đánh mất sự nghiệp dù anh âm tính với ma túy trong những lần xét nghiệm gần đây (Ảnh: Newsen).

Trong buổi làm việc ngày 4/11 với cơ quan điều tra, tài tử Lee Sun Kyun thừa nhận có dùng ma túy nhưng là do anh bị người phụ nữ quản lý hộp đêm lừa. Về phần G-Dragon, anh liên tục phủ nhận việc sử dùng ma túy và khẳng định sẽ khởi kiện những bên tung tin không chính xác về đời tư của anh.

Ngoài việc bị điều tra sử dụng chất cấm, tài tử Lee Sun Kyun còn bị tố ngoại tình với người phụ nữ này, đẩy cuộc hôn nhân của anh và nữ diễn viên Jeon Hye Jin vào tình cảnh khó khăn.

Ngày 23/11, truyền thông Hàn Quốc đã công bố danh tính người phụ nữ. Theo tờ Wikitree, nhân tình của Lee Sun Kyun có tên thật là Kim Nam Hee, kém anh 19 tuổi.

Kim Nam Hee hiện hẹn hò với một nghệ sĩ làm việc cho công ty giải trí SM Entertainment. Người phụ nữ được khen sở hữu ngoại hình xinh đẹp, biết cách nói chuyện, có gu thời trang ấn tượng. Cô sở hữu bộ sưu tập hàng hiệu đắt đỏ.

Trước cơ quan điều tra, Lee Sun Kyun cho biết, Kim Nam Hee không chỉ lừa anh dùng chất cấm mà còn tống tiền anh 350 triệu won (tương đương 6,5 tỷ đồng).

Người phụ nữ tên Kim Nam Hee được cho là người tiết lộ việc Lee Sun Kyun và G-Dragon dùng ma túy với cơ quan điều tra (Ảnh: Wikitree).

Người phụ nữ họ Kim khai nhận với cảnh sát, cô bị một người đàn ông khác ăn cắp dữ liệu trên điện thoại và dọa tống tiền. Truyền thông Hàn Quốc cũng hé lộ một phần tin nhắn được cho là của Kim Nam Hee và người đàn ông khác với nội dung người này tống tiền Nam Hee.

Được biết, Lee Sun Kyun đã vay "nóng" 350 triệu won (6,5 tỷ đồng) để đưa cho Kim Nam Hee sau khi bị người phụ nữ này tống tiền. Vụ việc được hé lộ khiến vợ anh, nữ diễn viên Jeon Hye Jin, hoàn toàn suy sụp.

Theo một số người bạn của Hye Jin, cô bị mất hợp đồng quảng cáo, ảnh hưởng danh tiếng vì bê bối của chồng. Nữ diễn viên đang lên kế hoạch bán nhà và tìm cách đưa con ra nước ngoài sinh sống. Từ khi chồng đối mặt với scandal, diễn viên Jeon Hye Jin chỉ im lặng.

Lee Sun Kyun cúi đầu xin lỗi người hâm mộ và gia đình khi tới trình diện ở sở cảnh sát hồi tháng 10 (Ảnh: Dispatch).

Lee Sun Kyun (SN 1975) là diễn viên điện ảnh nổi tiếng của Hàn Quốc với 20 năm hoạt động nghệ thuật. Anh được khán giả Việt Nam biết đến qua một số bộ phim truyền hình ăn khách như Pasta: Hương vị tình yêu, Golden Time, Miss Korea...

Năm 2019, Lee Sun Kyun được khán giả quốc tế biết tới khi góp mặt trong dự án giành giải Oscar - Ký sinh trùng (Parasite). Bộ phim làm nên lịch sử cho điện ảnh xứ Hàn khi thắng 4 giải Oscar 2020 cho Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc, Phim quốc tế xuất sắc và Kịch bản gốc xuất sắc.

Ngay khi thông tin Lee Sun Kyun bị điều tra việc sử dụng chất cấm được đăng tải, hình ảnh và công việc của anh đều bị ảnh hưởng. 3 dự án phim có sự góp mặt của Lee Sun Kyun là The Land of Happiness, Escape và Project Silence đều bị hoãn ra mắt.

Các nhãn hàng đồng thời hủy hợp đồng, xóa bỏ quảng cáo của nam diễn viên. Nam diễn viên sinh năm 1975 bị nhà sản xuất gạch tên khỏi dự án "bom tấn" No way out. Lee Sun Kyun cũng bị cấm xuất cảnh trong thời gian này.

Lee Sun Kyun và vợ - nữ diễn viên Jeon Hye Jin - quen nhau từ thời còn học đại học. Sau 7 năm hẹn hò, cặp đôi quyết định về chung một nhà vào năm 2009 và đã có 2 con chung.

Lee Sun Kyun và vợ đã có hơn 20 năm bên nhau (Ảnh: News).

Trong nhiều năm qua, họ được xem là cặp vợ chồng kiểu mẫu của làng giải trí xứ Hàn. Sau khi kết hôn, Hye Jin dần rút khỏi showbiz để tập trung chăm sóc các con và là hậu phương để chồng gây dựng sự nghiệp.

Trong ngày trình diện tại sở cảnh sát Nonhyeon, Seoul (Hàn Quốc), hôm 28/10, Lee Sun Kyun cúi đầu xin lỗi: "Tôi chân thành xin lỗi vì đã vướng vào vụ bê bối và khiến mọi người thất vọng. Hơn tất cả, một lần nữa tôi xin cúi đầu nhận lỗi vì mọi người đã luôn tin tưởng và ủng hộ tôi".

Khi được hỏi về cáo buộc sử dụng ma túy, ngôi sao của Ký sinh trùng trả lời: "Tôi sẽ tham gia hợp tác điều tra trung thực. Tôi cũng cảm thấy có lỗi vì gia đình đã phải chịu đựng quá nhiều vì chuyện này".