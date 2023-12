Sự ra đi của tài tử "Ký sinh trùng" chấn động làng giải trí Hàn và quốc tế

Sáng 27/12, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin, nam diễn viên của bộ phim Ký sinh trùng đã ra đi. Anh được tìm thấy trong xe đỗ gần một công viên tại Seoul (Hàn Quốc). Cơ quan điều tra đang tiến hành thu thập chứng cứ, thông tin để làm rõ nguyên nhân cái chết.

Tài tử Lee Sun Kyun đột ngột qua đời khiến làng giải trí xứ Hàn chấn động (Ảnh: News).

Theo Naver, hàng trăm đầu báo của Hàn Quốc đã đưa tin về tình trạng của nam diễn viên Lee Sun Kyun và xem đây là sự kiện chấn động trong năm. Hãng thông tấn Yonhap viết: "Lee Sun Kyun đã qua đời khi đang ở đỉnh cao danh vọng".

Theo truyền thông Hàn Quốc, Lee Sun Kyun kết thúc mạng sống bằng cách đốt than trong ô tô. Anh để lại di chúc trước khi rời nhà. Khi vợ nam diễn viên phát hiện ra tờ di chúc, cô đã gọi điện báo cảnh sát. Tuy nhiên, mọi chuyện đã chậm trễ nên Lee Sun Kyun không thể qua khỏi.

Tài tử xứ Hàn qua đời trong thời điểm anh vẫn bị điều tra sử dụng ma túy. Vụ việc bắt đầu từ tháng 10 vừa rồi khi nam nghệ sĩ bị nữ quản lý hộp đêm ở Gangnam, Seoul (Hàn Quốc) tố sử dụng chất cấm tại nhà riêng của cô. Danh tiếng và hình ảnh của Lee Sun Kyun đều bị ảnh hưởng bởi vụ việc.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, để tưởng nhớ nam nghệ sĩ, nhiều sự kiện giải trí tại Hàn Quốc đã được thông báo hủy bỏ. Cuộc phỏng vấn của nam diễn viên Kim Sung Gyu dự kiến diễn ra vào chiều 27/12 đã bị hoãn.

Hiện trường vụ tử vong của Lee Sun Kyun (Ảnh: Yonhap News).

Cuộc họp báo giới thiệu bộ phim Marry My Husband với sự tham gia của Park Min Young và Na In Woo trong ngày 27/12 cũng thông báo hủy bỏ. Hiện, nhà sản xuất chưa thông báo lịch họp báo mới của phim.

Được biết, sự kiện Lee Sun Kyun qua đời còn ảnh hưởng tới kế hoạch ra mắt của những bộ phim có sự tham gia của anh. Khi bê bối ma túy của Lee Sun Kyun nổ ra, các tác phẩm tài tử đã quay xong gồm Escape: Project silence và Land of happiness đã bị hoãn chiếu vô thời hạn. Khi anh mất, việc lên sóng của hai dự án này càng trở nên vô vọng.

Theo Osen, 2 dự án chưa ra mắt của Lee Sun Kyun đều được giới chuyên môn đánh giá cao. The land of happiness kể về câu chuyện của một luật sư cố gắng đấu tranh để giải cứu một người bị mắc kẹt bởi vụ án lớn và phức tạp.

Project silence được mời trình chiếu ở LHP Cannes hồi giữa năm. Nhà sản xuất của bộ phim cũng cho biết, phim đã được bán bản quyền cho 140 quốc gia như Pháp, Mỹ, Đức, Tây Ban Nha, Nhật Bản... Tuy nhiên, sau lùm xùm bị điều tra dùng chất cấm của Lee Sun Kyun, thông tin về ngày phát hành chính thức của bộ phim không được công bố.

Tờ AP cũng đưa tin về sự qua đời đột ngột của Lee Sun Kyun (Ảnh: AP).

Nữ diễn viên Claudia Kim đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân, bày tỏ sự tiếc thương dành cho Lee Sun Kyun. Cô viết: "Quá sốc và đau lòng khi nghe tin này. Ai cũng xứng đáng được tha thứ lỗi lầm của mình. Ai cũng xứng đáng có cơ hội thứ hai trong cuộc đời. Đây là một sự mất mát lớn với ngành giải trí Hàn Quốc. Xin được gửi lời chia buồn đến gia đình và bạn bè thân thiết của anh ấy. Mong anh an nghỉ".

Các trang tin quốc tế như CNN, AP, BBC, Reuters cũng đăng bài về sự ra đi trong tiếc nuối của nam diễn viên xứ Hàn. Họ gọi anh là "biểu tượng của màn ảnh Hàn trong nhiều thập kỷ".

Hầu hết các bài viết về Lee Sun Kyun đều nhắc đến bộ phim làm nên tên tuổi của anh, Ký sinh trùng (Parasite). Nhờ vai diễn người chồng giàu có trong phim, anh đã thắng giải Dàn diễn viên xuất sắc tại Screen Actors Guild.

Lee Sun Kyun trong bộ phim "Ký sinh trùng" (Ảnh: News).

Tờ AP khen ngợi, trước khi nổi danh với Ký sinh trùng, Lee Sun Kyun đã là biểu tượng của điện ảnh xứ Hàn với nhiều bộ phim ấn tượng như Coffee Prince (2007), Behind The White Tower (2007), Pasta (2010) và My Mister (2018).

Lee Sun Kyun (SN 1975) được biết tới là diễn viên điện ảnh nổi tiếng của Hàn Quốc với 20 năm hoạt động nghệ thuật. Sự nghiệp của Lee Sun Kyun thăng tiến mạnh mẽ khi tham gia phim điện ảnh A Hard Day. Nhờ tác phẩm này, Lee Sun Kyun trở thành "ảnh đế" ở lễ trao giải Baeksang (Hàn Quốc).

Năm 2019, Lee Sun Kyun được khán giả quốc tế biết tới khi góp mặt trong dự án giành giải Oscar - Ký sinh trùng (Parasite). Bộ phim làm nên lịch sử cho điện ảnh xứ Hàn khi thắng 4 giải Oscar 2020 cho Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc, Phim quốc tế xuất sắc và Kịch bản gốc xuất sắc.