Quả Cầu Vàng tổ chức không có... khán giả, ngôi sao, báo chí, thảm đỏ

Thậm chí, lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2022 sẽ không được chiếu trực tuyến trên bất cứ nền tảng nào, và đây sẽ là một sự kiện "tuyệt đối riêng tư". Chuyện gì đang xảy ra với lễ trao giải năm nay?

Sự kiện lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2022 dự kiến diễn ra vào ngày 9/1 theo giờ Mỹ. Sự kiện năm nay có cách tổ chức rất lạ lùng, một phần bởi ảnh hưởng của dịch bệnh và một phần bởi sức hút của sự kiện bị sụt giảm trong những năm trở lại đây, hơn thế, sự kiện cũng vấp phải những tranh cãi, phản ứng vì thiếu sự đa dạng về yếu tố chủng tộc trong thành viên hội đồng trao giải.

Những cái tên chiến thắng tại lễ trao giải năm nay sẽ được thông báo tại một sự kiện tổ chức nhỏ gọn, dự kiến kéo dài trong 90 phút. Tên những người thắng giải sau đó sẽ được cập nhật trên website chính thức của sự kiện và trên tài khoản mạng xã hội chính thức của giải Quả Cầu Vàng.

Sự kiện lễ trao giải Quả Cầu Vàng đã bị đài NBC (Mỹ) - đơn vị đã nhiều năm truyền hình trực tiếp sự kiện tới công chúng - từ chối phát sóng chương trình trong năm nay (Ảnh: New York Post).

Cách thức tổ chức lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2022 quả thực khó hình dung khi không có sự kiện thảm đỏ, không có khán giả, báo chí, hay những người dẫn chương trình là ngôi sao nổi tiếng...

Tuyên bố này được ban tổ chức lễ trao giải đưa ra chỉ vài ngày trước khi lễ trao giải diễn ra theo đúng lịch vào 9/1.

Năm nay, những khách mời tới tham dự lễ trao giải chủ yếu là những người đã quyên góp ủng hộ cho Hiệp hội Báo chí Quốc tế Hollywood (Hollywood Foreign Press Association), đơn vị đứng sau giải Quả Cầu Vàng.

Một lễ trao giải đìu hiu chưa từng thấy

Hiện tại, tờ New York Post (Mỹ) đặt câu hỏi rằng nếu một lễ trao giải diễn ra mà không hề có sự tham gia của báo chí, khán giả hay người nổi tiếng, thì đó có còn là một lễ trao giải nữa hay không.

Còn theo tờ tin tức Variety (Mỹ), trước những lùm xùm mà giải Quả Cầu Vàng đang phải đối mặt, không có ngôi sao nào muốn mạo hiểm nhận lời làm người dẫn chương trình tại sự kiện. Đó là lý do tại sao sự kiện không có ngôi sao nào tham dự với tư cách khách mời và cũng không có ngôi sao nào làm MC dẫn dắt chương trình trao giải.

Hồi tháng 10/2021, Hiệp hội Báo chí Quốc tế Hollywood (Hollywood Foreign Press Association), đơn vị đứng sau giải Quả Cầu Vàng, đã tuyên bố rằng họ đã thực hiện một cuộc cải tổ toàn diện từ trên xuống dưới với rất nhiều sự đổi thay tích cực.

Hiệp hội cũng cho biết rằng họ đã mời thêm 21 nhà báo tham gia vào hội đồng chấm giải để đảm bảo tính đa dạng chủng tộc - điều vốn từng gây tranh cãi xung quanh giải thưởng hồi năm 2021. Dù vậy, uy tín và vị thế của giải thưởng đã bị ảnh hưởng nặng nề tới mức những tuyên bố về sự đổi thay tích cực cũng không thể giúp Quả Cầu Vàng trở lại tầm vóc như xưa trong "một sớm, một chiều".

Cú sốc đối với một giải thưởng đình đám

Năm 2021, nền công nghiệp giải trí Mỹ đã chứng kiến cú sốc lớn dành cho một trong những giải thưởng đình đám nhất trong nền công nghiệp làm phim của nước này - giải Quả Cầu Vàng.

Tháng 5/2021, tài tử Tom Cruise đã trả lại 3 tượng vàng từng được nhận tại giải để thể hiện sự phản ứng, sau khi những chỉ trích đang ngày càng gia tăng đối với ban tổ chức giải Quả Cầu Vàng. Những vấn đề vốn đã tồn tại trong cách thức tổ chức giải qua năm tháng đang ngày càng trở nên bức thiết, thu hút sự quan tâm bình luận của giới truyền thông và công chúng.

Tháng 5/2021, tài tử Tom Cruise đã trả lại 3 tượng vàng từng được nhận tại giải để thể hiện sự phản ứng (Ảnh: USA Today).

Trước đây, Tom Cruise đã giành được 3 tượng vàng tại giải Quả Cầu Vàng cho vai diễn trong các bộ phim gồm "Born on the Fourth of July" (1989), "Jerry Maguire" (1996), và "Magnolia" (1999).

Năm ngoái, Tom Cruise là một trong nhiều cá nhân và tổ chức lên tiếng phản ứng đối với Hiệp hội Báo chí Quốc tế Hollywood (Hollywood Foreign Press Association), đơn vị đứng sau giải Quả Cầu Vàng, đây là một tổ chức gồm các nhà báo quốc tế chuyên hoạt động đưa tin về nền công nghiệp làm phim và giải trí của Mỹ.

Các thành viên của hiệp hội này chính là những người bỏ phiếu để bình chọn cho các hạng mục tại giải Quả Cầu Vàng.

Năm ngoái, tổ chức này đang gặp phải nhiều chỉ trích sau khi tờ tin tức Los Angeles Times (Mỹ) vào cuộc điều tra và đưa tin về những nghi vấn xung quanh cách thức vận hành thiếu công bằng, thiếu minh bạch, và còn thiếu đi tiếng nói của các thành viên là nhà báo da màu trong ban tổ chức giải.

Sau loạt thông tin mà Los Angeles Times đưa ra, phía đài NBC đưa ra tuyên bố sẽ không phát sóng lễ trao giải Quả Cầu Vàng năm 2022: "Chúng tôi tin rằng Hiệp hội Báo chí Quốc tế Hollywood sẽ có những thay đổi quyết liệt, mang ý nghĩa tích cực.

Dù vậy, để thay đổi được những gì còn đang tồn tại cần thời gian và nỗ lực, chúng tôi tin rằng Hiệp hội Báo chí Quốc tế Hollywood cũng cần thời gian để có thể làm được những điều đúng đắn. Vì vậy, đài NBC sẽ không phát sóng lễ trao giải Quả Cầu Vàng năm 2022.

Trong khi hiệp hội thực hiện những kế hoạch cải tổ của mình, chúng tôi hy vọng sẽ có thể phát sóng lễ trao giải sau đó, diễn ra vào tháng 1/2023".

Bị quay lưng, mới bắt tay vào sửa chữa thiếu sót

Ngay sau tuyên bố chính thức của đài NBC - đơn vị thường xuyên phát sóng trực tiếp các lễ trao giải Quả Cầu Vàng, tổ chức Hiệp hội Báo chí Quốc tế Hollywood đã ra tuyên bố chính thức về những mốc thời gian cụ thể để họ tiến hành những thay đổi có tính chất quyết định đối với cách thức vận hành ban tổ chức đứng sau giải thưởng:

"Dù quãng thời gian còn lại tới lễ trao giải Quả Cầu Vàng tiếp theo còn rất ít, việc thực hiện những đổi thay có tính chất bước ngoặt vẫn cần phải được tiến hành trong thời gian tới đây một cách mau lẹ, nhưng cũng phải rất thấu đáo. Đây chính là ưu tiên hàng đầu của hiệp hội hiện nay.

Chúng tôi mời các đối tác trong nền công nghiệp làm phim ngồi lại để cùng làm việc với chúng tôi trước những thay đổi mang tính hệ thống, mà vốn từ lâu đã bị trì hoãn, đó là những thay đổi trong tổ chức của chúng tôi, cũng như những thay đổi trên diện rộng của nền công nghiệp làm phim nói chúng".

Năm ngoái, nhiều hãng phim và các ngôi sao đã đồng loạt lên tiếng xung quanh những lùm xùm mà giải thưởng Quả Cầu Vàng đang vấp phải (Ảnh: New York Post).

Đài NBC đã phát trực tiếp lễ trao giải Quả Cầu Vàng kể từ năm 1996 và chi trả cho ban tổ chức giải thưởng này khoảng 60 triệu USD mỗi năm, để được độc quyền phát sóng trực tiếp sự kiện. Dù vậy, lễ trao giải năm 2020 đã chứng kiến lượng người theo dõi sự kiện sụt giảm tới 60%.

Minh tinh Scarlett Johansson thậm chí đã lên tiếng yêu cầu cả nền công nghiệp làm phim Hollywood hãy cùng chung tay hành động để loại bỏ những điều không đúng đắn: "Trừ phi những thay đổi nền tảng được tiến hành trong ban tổ chức giải thưởng, nếu không, tôi tin rằng đây chính là lúc để tất cả chúng ta tạm thời bước lùi lại trước những hợp tác với Hiệp hội Báo chí Quốc tế Hollywood".

Gần 100 công ty quảng cáo đại diện cho các cá nhân và tổ chức đã tuyên bố sẽ "tạm thời dừng các hợp tác với những sự kiện do Hiệp hội Báo chí Quốc tế Hollywood tiến hành, cho tới khi những vấn đề tồn tại ở giải thưởng này được xử lý chi tiết, cụ thể, rõ ràng, với những tuyên bố chắc chắn về thời hạn thực hiện các thay đổi".

Để xử lý khủng hoảng, Hiệp hội Báo chí Quốc tế Hollywood từng tuyên bố sẽ tiến hành những thay đổi để gia tăng mức độ đa dạng và sự tin cậy của các thành viên trong ban tổ chức, bao gồm việc đa dạng hóa các thành viên, gia tăng số lượng thành viên là các nhà báo người da màu, chấm dứt việc cho phép các thành viên trong hiệp hội được nhận những "món quà quảng bá" từ các hãng phim.

Quyền lực đáng gờm của báo chí

Trước khi cuộc khủng hoảng xảy ra với giải Quả Cầu Vàng, tờ tin tức Los Angeles Times đã thực hiện hai cuộc điều tra (Ảnh: New York Post).

Trước khi cuộc khủng hoảng xảy ra với giải Quả Cầu Vàng, tờ tin tức Los Angeles Times đã thực hiện hai cuộc điều tra, trong đó những vấn đề còn tồn tại trong cách thức tổ chức giải thưởng, quy trình bầu chọn - trao giải đã được chỉ ra chi tiết.

Theo Los Angeles Times, có những thành viên chấm giải đã được các hãng phim tiếp cận, ngoài ra, dù tính chất của hiệp hội là quy tụ các phóng viên, nhà báo, nhiếp ảnh gia quốc tế hoạt động đưa tin về nền công nghiệp làm phim và giải trí của Mỹ, nhưng nhiều nhà báo da màu vẫn gặp những rào cản trong việc gia nhập hiệp hội để đóng góp tiếng nói của họ vào giải thưởng.

Sau khi loạt bài của Los Angeles Times được đăng tải, cựu chủ tịch của Hiệp hội Báo chí Quốc tế Hollywood - ông Philip Berk đã bị mất chức, vì ông này đã chia sẻ một bài báo trong chùm bài này với một số thành viên khác trong hiệp hội, trong lúc đề cập, ông Berk đã có những lời lẽ phân biệt chủng tộc.

Bích Ngọc

Theo The Guardian/Los Angeles Times